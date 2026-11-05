Colombia

Exesposa de Gustavo Petro, Mary Luz Herrán, se refirió al video del expresidente junto a Deicy Jiménez: “Yo por ahí tengo unas foticos”

La grabación que se filtró en redes sociales la noche del miércoles 4 de noviembre de 2026 sería una de sus pruebas con las que la exfuncionaria de la administración Petro sustentaría la denuncia que hizo

TikTok, X e Instagram reaccionaron con memes al video de Deicy Jiménez y Gustavo Petro - crédito YoSoyImitador/TikTok - Soy el Cafelero/Facebook

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Las reacciones por cuenta del caso de los ‘sexo contratos’ y la divulgación de un video por parte de la excontratista Deicy Jiménez en Instagram en el que se observa al expresidente Gustavo Petro junto a ella abrió un nuevo capítulo sobre las denuncias acerca de una presunta relación íntima y un supuesto intercambio de favores sexuales por contratos públicos.

La joven pidió protección para ella y su familia, afirmó que dice “la verdad” y responsabilizó al exmandatario si les ocurriera algo.

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Sin embargo, para bajarle los ánimos a la discusión, la exesposa de Petro, Mary Luz Herrán que no le cree de a mucho a Jiménez.

“Otra vez con videos de Deysi Jiménez, ¿cuanta plata le darían?…porque yo por ahí tengo unas foticos de mi presi en pañitos menores” dijo Herrán al referirse a Petro, y sobre la grabación que se replicó en cuestión de minutos la tarde del miércoles 4 de noviembre de 2026.

crédito @MaryLuzHerran/X
crédito @MaryLuzHerran/X

En el video, ambos mantienen una conversación privada en la que se escucha la risa del dirigente político y comentarios de los dos acerca de su estado físico.

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Jiménez difundió el contenido después de que se conociera una reunión con la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Angie Rodríguez, vinculada por la denunciante a sus acusaciones sobre contratos otorgados a mujeres cercanas a Petro.

“Hoy publico este video como prueba de que estoy diciendo la verdad. (...) Confío en la justicia y le pido a esa justicia y al Gobierno que no permita que ni a mi familia ni a mí nos pase nada. Si algo nos llega a suceder hago responsable a Petro”, escribió Jiménez en su publicación.

La denunciante ya había llevado sus señalamientos ante la Corte Suprema de Justicia, y expuso durante cerca de tres horas y media los presuntos hechos, entre ellos posibles irregularidades en contratación.

Jiménez expresó que los colombianos “merecen saber quién es Gustavo Petro”.

Dos contratos por cerca de $41 millones

Dos órdenes de prestación de servicios suscritas por Jiménez con el Ministerio del Interior sumaron cerca de $41 millones, de acuerdo con los registros conocidos hasta el momento.

El exdirector encargado de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno de esa cartera, Tito Lorenzo Lovo Carretero, confirmó que supervisó ambos contratos.

El primero fue firmado el 29 de agosto de 2025 por cerca de $11 millones; el segundo se suscribió el 21 de enero de 2026 por alrededor de $30 millones y tenía vigencia hasta el 31 de diciembre de ese mismo año.

Lovo Carretero afirmó que las contrataciones respondieron a necesidades operativas de la dependencia y negó conocer alguna recomendación particular para vincular a Jiménez. Mientras que la joven adujo que esos contratos formaron parte de un supuesto esquema de beneficios dentro del gobierno progresista.

La entrega del celular a la Fiscalía General de la Nación se realizó el jueves 5 de noviembre como parte de los elementos relacionados con sus acusaciones.

Denuncias de seguimientos y reacciones políticas

Jiménez afirmó que es víctima de seguimientos ilegales luego de la difusión de fotografías en las que aparecía acompañada por dos personas en el centro de Bogotá.

Las imágenes incluían referencias al lugar y la hora en los que habría estado cerca de la Presidencia de la República.

La joven dijo en diálogo con el diario El Tiempo que está “siendo perseguida” y que su vida “está en peligro”.

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