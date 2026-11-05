Colombia

María Fernanda Cabal relacionó a Juan Manuel Santos con abuso y asesinato de menores por parte de las Farc y los hijos del expresidente respondieron: “No deje que la frustración la lleve a decir bobadas”

Esteban y Martín Santos, hijos del expresidente Juan Manuel Santos, reaccionaron a los señalamientos de María Fernanda Cabal sobre los crímenes de las extintas Farc contra menores reclutados

Esteban Santos, Martín Santos y María Fernanda Cabal (Esteban Santos/Instagram/Colprensa/Prensa María Fernanda Cabal)
Esteban Santos rechazó las acusaciones de la exsenadora y le pidió no lanzar afirmaciones “sin fundamento” (Esteban Santos/Instagram/Colprensa/Prensa María Fernanda Cabal)
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La exsenadora y militante del Partido Republicano María Fernanda Cabal se refirió a las 62 ejecuciones de menores de edad cometidas por las extintas Farc, documentadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

A partir de 214 entrevistas, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reunió información sobre los tratos inhumanos que padecieron cientos de niños reclutados por las extintas Farc.

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En su cuenta oficial de X, la exsenadora del Centro Democrático aseguró que los hechos siempre fueron de conocimiento público. Por eso, cuestionó al expresidente Juan Manuel Santos y a quienes calificó como sus “secuaces”.

María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal/X)
María Fernanda Cabal cuestionó al expresidente Juan Manuel Santos y a quienes calificó como sus “secuaces” (@MariaFdaCabal/X)

Según Cabal, el exmandatario y quienes ella calificó como sus “secuaces” se “hicieron los de la vista gorda” porque, según afirmó, “no fueron sus hijos los esclavizados”. María Fernanda Cabal también sostuvo que, a su juicio, todos ellos terminaron con dinero de las Farc en el exterior.

“Siempre se supo. Infames los políticos como Santos y sus secuaces, que se hicieron los de la vista gorda pues no fueron sus hijos los esclavizados. A mi juicio, todos esos terminaron con dinero de las Farc en el exterior”, aseveró.

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Al respecto, los hijos del expresidente Juan Manuel Santos, Esteban Y Martín Santos, le respondieron a la exsenadora y militante del Partido Repúblicano.

Esteban Santos, indicó que han sido semanas difíciles para María Fernanda Cabal porque todo candidato que ha apoyado en las elecciones “queda salada”. El hijo menor del exmandatario colombiano le solicitó a la exsenadora no decir “bobadas” y dar “acusaciones sin fundamento”.

“Hola Mafe. Sé que han sido semanas difíciles políticamente. Últimamente, candidato que apoya, candidato que queda salado. Pero no deje que la frustración la lleve a decir bobadas y lanzar acusaciones sin fundamento. Una cosa es perder en las urnas y otra perder la sensatez”, señaló Esteban Santos.

Esteban Santos (@EstebanSantos10/X)
Esteban Santos le solicitó a la exsenadora no decir “bobadas” y dar “acusaciones sin fundamento” (@EstebanSantos10/X)

Martín Santos, por su parte, indicó en su cuenta oficial de X: “Ha dormido poco la doctora Cabal”.

Martín Santos (@MartinSantosR/X)
Martín Santos también cuestionó a María Fernanda Cabal por sus declaraciones en X (@MartinSantosR/X)

Detalles de la JEP

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) había citado a seis exintegrantes del último Secretariado de las extintas Farc para una audiencia de reconocimiento. La convocatoria buscaba que asumieran responsabilidad por el reclutamiento y utilización de niñas y niños, además de las violencias sufridas durante su permanencia guerrillera.

La diligencia había quedado programada para los días 7, 8 y 9 de abril de 2027. Los citados eran Rodrigo Londoño, “Timochenko”; Jaime Alberto Parra; Milton de Jesús Toncel; Pablo Catatumbo; Pastor Alape y Julián Gallo.

Los comparecientes debían presentarse ante las víctimas, la justicia y el país como máximos responsables de conductas imputadas en el Caso 07. Ese expediente examinaba el reclutamiento de menores de edad y los delitos ocurridos dentro de las filas de la organización armada.

La JEP había informado: “La diligencia será los días 7, 8 y 9 de abril de 2027”. Además, precisó que el acto trataría la verdad sobre la vinculación de menores y las agresiones cometidas contra ellos por integrantes de las extintas Farc-EP.

La Sala de Reconocimiento de Verdad había adoptado esa decisión después de revisar los pronunciamientos de los exjefes guerrilleros. Asimismo, consideró las observaciones de las víctimas, sus representantes, los pueblos étnicos acreditados y el Ministerio Público. La entidad indicó que, preliminarmente, los reconocimientos reunían las condiciones básicas exigidas para avanzar a esta etapa procesal.

JEP (@JEP_Colombia/x)
La JEP mantuvo la calificación de crimen de guerra para el reclutamiento, alistamiento y utilización de adolescentes de 15, 16 y 17 años (@JEP_Colombia/x)

Las primeras jornadas se concentrarían en los métodos de reclutamiento y utilización de niños y niñas. Incluirían los malos tratos, las torturas y los homicidios intrafilas, hechos atribuidos a estructuras de las antiguas Farc.

Además, la JEP había sostenido la calificación de crimen de guerra para el reclutamiento, alistamiento y utilización de adolescentes de 15, 16 y 17 años desde el 25 de junio de 2005. Esa determinación se mantuvo pese a los reparos de los comparecientes.

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