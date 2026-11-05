Nuevo cambio en la dirección de la Adres: Iván Sánchez sale del cargo y en su reemplazo llegará la viceministra Marcela Brun

Sánchez fue designado director de la Adres el 26 de agosto de 2026, mediante el Decreto 1338 del 28 de agosto, y tomó posesión oficial el 31 de agosto del mismo año - crédito Adres

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Un nuevo movimiento se registró en el Gobierno nacional con la salida de Iván Humberto Sánchez Arango de la dirección de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), entidad responsable de administrar los recursos financieros del sistema de salud colombiano.

En su reemplazo, la viceministra de Protección Social, Marcela Brun Vergara, asumirá la dirección encargada de la entidad, de acuerdo con la información suministrada sobre el cambio en la administración.

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La salida de Sánchez representa un nuevo relevo en una de las entidades que tiene a su cargo la gestión de los recursos destinados al funcionamiento del sistema de salud. La Adres cumple un papel en la administración y distribución de los fondos del sector, en un contexto en el que hospitales, clínicas y Entidades Promotoras de Salud (EPS) han manifestado preocupaciones por el flujo de dinero y las condiciones financieras para garantizar la prestación de los servicios.

Iván Humberto Sánchez Arango había llegado a la dirección de la entidad el 26 de agosto de 2026. Su designación quedó formalizada mediante el decreto 1338 y tomó posesión oficial del cargo el 31 de agosto del mismo año. Su permanencia al frente de la administradora se produjo en un periodo marcado por las dificultades económicas del sistema y la necesidad de adoptar medidas relacionadas con la financiación y el flujo de recursos hacia los diferentes actores del sector.

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La llegada de Marcela Brun se da desde el Viceministerio de Protección Social, dependencia del Ministerio de Salud que tiene competencias relacionadas con la formulación y articulación de políticas públicas del sector. Su experiencia profesional incluye pasos por la Adres, el Ministerio de Salud, organizaciones prestadoras de servicios y entidades aseguradoras, además de responsabilidades en el sector público y privado.

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