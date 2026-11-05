Colombia

Nuevo cambio en la dirección de la Adres: Iván Sánchez sale del cargo y en su reemplazo llegará la viceministra Marcela Brun

El relevo se produce después de que Sánchez asumiera la dirección a finales de agosto de 2026, en medio de las dificultades financieras del sector y los reclamos de hospitales, clínicas y EPS por el flujo de recursos

El proceso de verificación de la Adres identificó IPS inscritas formalmente pero sin dirección física en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud - crédito Adres
Sánchez fue designado director de la Adres el 26 de agosto de 2026, mediante el Decreto 1338 del 28 de agosto, y tomó posesión oficial el 31 de agosto del mismo año - crédito Adres
Guardar

Un nuevo movimiento se registró en el Gobierno nacional con la salida de Iván Humberto Sánchez Arango de la dirección de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), entidad responsable de administrar los recursos financieros del sistema de salud colombiano.

En su reemplazo, la viceministra de Protección Social, Marcela Brun Vergara, asumirá la dirección encargada de la entidad, de acuerdo con la información suministrada sobre el cambio en la administración.

PUBLICIDAD

La salida de Sánchez representa un nuevo relevo en una de las entidades que tiene a su cargo la gestión de los recursos destinados al funcionamiento del sistema de salud. La Adres cumple un papel en la administración y distribución de los fondos del sector, en un contexto en el que hospitales, clínicas y Entidades Promotoras de Salud (EPS) han manifestado preocupaciones por el flujo de dinero y las condiciones financieras para garantizar la prestación de los servicios.

Iván Humberto Sánchez Arango había llegado a la dirección de la entidad el 26 de agosto de 2026. Su designación quedó formalizada mediante el decreto 1338 y tomó posesión oficial del cargo el 31 de agosto del mismo año. Su permanencia al frente de la administradora se produjo en un periodo marcado por las dificultades económicas del sistema y la necesidad de adoptar medidas relacionadas con la financiación y el flujo de recursos hacia los diferentes actores del sector.

PUBLICIDAD

La llegada de Marcela Brun se da desde el Viceministerio de Protección Social, dependencia del Ministerio de Salud que tiene competencias relacionadas con la formulación y articulación de políticas públicas del sector. Su experiencia profesional incluye pasos por la Adres, el Ministerio de Salud, organizaciones prestadoras de servicios y entidades aseguradoras, además de responsabilidades en el sector público y privado.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Iván SánchezMarcela Brun VergaraAdresNueva directora de la AdresCrisis en saludColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Él es Danilo Rojas, el nuevo presidente de la JEP que se posesionó en medio de presiones presupuestales y políticas

El magistrado estará acompañado por Diana María Vega Laguna en la vicepresidencia durante los próximos dos años, un periodo que comenzará con un presupuesto previsto de $181.400 millones para 2027

Él es Danilo Rojas, el nuevo presidente de la JEP que se posesionó en medio de presiones presupuestales y políticas

Exesposa de Gustavo Petro, Mary Luz Herrán, se refirió al video del expresidente junto a Deicy Jiménez: “Yo por ahí tengo unas foticos”

La grabación que se filtró en redes sociales la noche del miércoles 4 de noviembre de 2026 sería una de sus pruebas con las que la exfuncionaria de la administración Petro sustentaría la denuncia que hizo

Exesposa de Gustavo Petro, Mary Luz Herrán, se refirió al video del expresidente junto a Deicy Jiménez: “Yo por ahí tengo unas foticos”

María Fernanda Cabal relacionó a Juan Manuel Santos con abuso y asesinato de menores por parte de las Farc y los hijos del expresidente respondieron: “No deje que la frustración la lleve a decir bobadas”

Esteban y Martín Santos, hijos del expresidente Juan Manuel Santos, reaccionaron a los señalamientos de María Fernanda Cabal sobre los crímenes de las extintas Farc contra menores reclutados

María Fernanda Cabal relacionó a Juan Manuel Santos con abuso y asesinato de menores por parte de las Farc y los hijos del expresidente respondieron: “No deje que la frustración la lleve a decir bobadas”

Cancelaron vuelo del equipo femenino de Futsal de Llaneros que viajó a Argentina a jugar la Copa Libertadores: este fue el recorrido que tuvieron que hacer las jugadoras

El conjunto del Meta competirá del 7 al 14 de noviembre en Buenos Aires, dentro del Grupo B, donde deberá terminar entre los dos primeros puestos para acceder a las semifinales

Cancelaron vuelo del equipo femenino de Futsal de Llaneros que viajó a Argentina a jugar la Copa Libertadores: este fue el recorrido que tuvieron que hacer las jugadoras

Velú & Friends llegará a Bogotá con entrada gratuita del 6 al 8 de noviembre

La feria de productos y experiencias para perros y gatos que se realizará en la Hacienda San Rafael espera más de 50.000 visitantes y compartirá espacio con el Burfest

Velú & Friends llegará a Bogotá con entrada gratuita del 6 al 8 de noviembre
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

ENTRETENIMIENTO

Luisa Castro defendió a Westcol de los señalamientos tras la muerte de Komanche: “Están atacando y señalando a mi novio”

Luisa Castro defendió a Westcol de los señalamientos tras la muerte de Komanche: “Están atacando y señalando a mi novio”

Chris Carpentier, exjurado de ‘MasterChef Colombia’, reveló que sufrió dos infartos: “La vida te da una segunda oportunidad”

Natalia Segura alertó por el intenso dolor que padece a pesar de haberse sometido a una operación: “La estoy pasando mal”

Karol G reunió a más de cuatro millones de personas en un live de TikTok para celebrar su nuevo álbum y presentó nueva canción

Feid volverá a los escenarios en 2027 con ‘The Green Star Tour’: esto se sabe de las fechas y países que visitará con su gira

Deportes

Cancelaron vuelo del equipo femenino de Futsal de Llaneros que viajó a Argentina a jugar la Copa Libertadores: este fue el recorrido que tuvieron que hacer las jugadoras

Cancelaron vuelo del equipo femenino de Futsal de Llaneros que viajó a Argentina a jugar la Copa Libertadores: este fue el recorrido que tuvieron que hacer las jugadoras

Egan Bernal, Nairo Quintana y Rigoberto Urán estuvieron en la presentación del Tour Colombia 2027: detalles de la carrera y reacciones de los protagonistas

Esta sería la sanción que le impondrían a Kevin Viveros en Brasil por el pisotón en el pecho a un rival en partido del Brasileirao

Paulo Fonseca es el nuevo técnico de Luis Javier Suárez en el Sporting Lisboa: este sería el primer partido en el que dirigiría al delantero de la selección Colombia

El mensaje de James Rodríguez y otros jugadores colombianos a Cristiano Ronaldo tras su retiro de la selección de Portugal