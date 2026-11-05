Velú & Friends llegará a Bogotá con entrada gratuita del 6 al 8 de noviembre

Velú & Friends llegará por primera vez a Bogotá del 6 al 8 de noviembre de 2026 con entrada gratuita y una previsión de más de 50.000 visitantes.

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Velú & Friends llegará por primera vez a Bogotá del 6 al 8 de noviembre de 2026 con entrada gratuita y una previsión de más de 50.000 visitantes. La feria de productos, servicios y experiencias para perros, gatos y sus familias se realizará en la Hacienda San Rafael y compartirá sede con Burfest, festival gastronómico dedicado a las hamburguesas.

La llegada a la capital abre una etapa de expansión para Velú, que completó ocho ediciones en Medellín antes de llevar su formato a nuevos públicos. Según cifras de la organización, la convocatoria más reciente en la ciudad antioqueña reunió a 70.000 asistentes y permitió ampliar las oportunidades comerciales para empresas del sector de animales de compañía.

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Velú & Friends ofrecerá ropa, accesorios, snacks, alimentación natural y otras categorías especializadas para perros y gatos. La programación incluirá actividades de bienestar animal, zonas temáticas, entretenimiento y activaciones, en una propuesta que reunirá a marcas consolidadas y negocios emergentes.

Productos, emprendimientos y experiencias para animales de compañía

Velú & Friends ofrecerá ropa, accesorios, snacks, alimentación natural y otras categorías especializadas para perros y gatos.

El Pabellón Cachorros reunirá a 37 marcas emergentes. Los asistentes también podrán participar en el Pasaporte Velú, una ruta para recorrer distintos puntos de la feria, además de visitar zonas temáticas y activaciones con creadores de contenido vinculados al universo de las mascotas.

La iniciativa se desarrolla bajo el concepto Ciudad en estado salvaje, que combina productos, estilo de vida y entretenimiento alrededor de los animales de compañía. La organización plantea el evento como un espacio de contacto directo entre consumidores y emprendimientos interesados en presentar novedades, buscar alianzas y conocer las preferencias del público.

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Entre las creadoras de Velú figura Laura Londoño, médica veterinaria y especialista en comportamiento animal. Su trayectoria profesional aporta el enfoque de bienestar animal que la feria incorpora entre sus ejes, junto con la exhibición comercial y las experiencias para las familias con mascotas.

La expansión hacia Bogotá hace parte de un plan que contempla llegar a otras ciudades colombianas y explorar posteriormente mercados internacionales. Velú también proyecta nuevos formatos, como Pet Gourmet by Velú y Velú Trade, para extender sus actividades más allá de las jornadas de feria.

Burfest se suma con 16 hamburgueserías y precio único

Burfest debutará en Bogotá como aliado gastronómico de Velú & Friends con 16 hamburgueserías en una zona dedicada a preparaciones creadas para esta edición.

Burfest debutará en Bogotá como aliado gastronómico de Velú & Friends con 16 hamburgueserías en una zona dedicada a preparaciones creadas para esta edición. Cada hamburguesa tendrá un precio único de 27.000 pesos, mientras que el festival mantiene la condición de exigir recetas nuevas a los establecimientos participantes en cada convocatoria.

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El festival llega a la capital después de consolidar su asistencia en Medellín, donde, según sus organizadores, una edición superó los 50.000 visitantes. Los registros de la organización señalan además ventas de hasta 26.000 hamburguesas en una sola jornada.

Para Marco Cadavid, director de Burfest, el impacto del festival también se refleja en la actividad económica que genera alrededor de cada edición. “Detrás de las miles de hamburguesas que vendemos hay proveedores de todos los tamaños, la señora que distribuye la lechuga, el panadero que está saliendo adelante con una marca nueva y la empresa que hace el montaje del stand”, afirmó.

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La organización estima que cada edición de Burfest moviliza entre 4.000 y 5.000 millones de pesos y genera entre 400 y 500 empleos temporales. La operación vincula a panaderías, productores de salsas, distribuidores de verduras, fabricantes de empaques y empresas de montaje, mobiliario y logística.

La programación conjunta en la Hacienda San Rafael

Además de la oferta para animales de compañía y la zona gastronómica, la programación incluirá música en vivo, juegos, actividades para niños, cervezas artesanales

Además de la oferta para animales de compañía y la zona gastronómica, la programación incluirá música en vivo, juegos, actividades para niños, cervezas artesanales, emprendimientos locales y experiencias de marca. Los visitantes podrán recorrer ambas propuestas en un mismo espacio durante las tres jornadas.

Los organizadores también contemplan alianzas con fundaciones de protección animal y proyectos de apoyo a la niñez. Mientras Burfest incorpora esas iniciativas a su operación, Velú sitúa el cuidado y el bienestar de las mascotas como parte central de su propuesta.

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La feria y el festival reunirán una cadena de pequeños emprendimientos, proveedores y empresas de servicios alrededor de un evento de acceso libre. La cita busca trasladar a Bogotá un formato que conecta el consumo, la gastronomía y las actividades para familias con animales de compañía.