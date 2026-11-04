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Cúcuta Deportivo vs. Santa Fe: hora y dónde ver el partido clave en la tabla de la Liga BetPlay

Los dos equipos se encuentran en la pelea por los cuadrangulares y el resultado será determinante para las últimas dos jornadas de la fase de Todos contra Todos

Cúcuta Deportivo vs. Santa Fe
Cúcuta Deportivo necesita ganar para continuar en carrera a los cuadrangulares y alejarse del descenso, mientras Santa Fe busca los tres puntos para clasificar de una vez - crédito Colprensa
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La Liga BetPlay entró en la recta final para definir a los ocho equipos que clasificarán a los cuadrangulares semifinales, con dos fechas pendientes y dos encuentros para finalizar la jornada 17, y uno de ellos es de los más importantes, pero no por su historia, sino porque el resultado cambiaría muchas cosas en la tabla.

Cúcuta Deportivo e Independiente Santa Fe tendrán un compromiso que llama mucho la atención, pues ambos se encuentran en la pelea por entrar a la segunda ronda, aunque solo uno de ellos está a un paso de obtener el objetivo y el otro depende de los tres triunfos para seguir soñando.

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Sumado a eso, los motilones dependen de la victoria para alejarse del descenso casi por completo, debido a que no quieren batallar más con ese fantasma ante Jaguares, conjunto que ha luchado todo el año por salir de la zona roja y depende de lo que pase con los de Norte de Santander contra los bogotanos.

Hora y dónde ver Cúcuta vs. Santa Fe

Se trata de uno de los encuentros que puede definir tanto una nueva clasificación a los cuadrangulares, como otro club que entra en la pelea por entrar a los ocho primeros o quedar prácticamente eliminado a falta de dos fechas para concluir una primera ronda llena de matices por lo ocurrido con el calendario afectado por el terremoto del 10 de agosto.

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El encuentro entre Cúcuta Deportivo y Santa Fe se jugará el miércoles 4 de noviembre, desde las 6:30 p. m., y se podrá ver en toda Colombia a través de la señal de Win+ Fútbol, que tiene los derechos exclusivos del fútbol colombiano, además de su plataforma por suscripción Win Play desde cualquier dispositivo.

Cúcuta Deportivo derrotó a Atlético Nacional 1-0, en el estadio General Santander, durante la fecha 15 de la Liga BetPlay 2026-II - crédito @cucutaoficial/Instagram
Cúcuta Deportivo derrotó a Atlético Nacional 1-0 en el estadio General Santander, donde se verá con Santa Fe, durante la fecha 15 de la Liga BetPlay 2026-II - crédito @cucutaoficial/Instagram

Los motilones necesitan ganar para continuar con vida en la Liga BetPlay, ya que suman 21 puntos en la undécima victoria y con las tres unidades alcanzarán a Once Caldas, noveno con 24, y quedarán a solo una unidad de ingresar a los ocho primeros, pues el octavo es Águilas Doradas.

Por su parte, Santa Fe solo necesita ganar para clasificar a los cuadrangulares, pues logrará 31 puntos y pasará el “número mágico” de 30, que actualmente es lo mínimo para acceder a la segunda instancia, mientras que el empate o la derrota solo complicaría sus aspiraciones en los días siguientes.

-crédito David Jaramillo/Colprensa
Santa Fe quiere asegurar de una vez su clasificación a los cuadrangulares de la Liga BetPlay y no esperar a las últimas dos jornadas -crédito David Jaramillo/Colprensa

Otro tema para el Cúcuta Deportivo es que el triunfo lo dejaría prácticamente salvado del descenso, otro objetivo a cumplir en 2026, pues Jaguares perdió ante Deportivo Pasto y encontró la oportunidad ideal de mandarlo a la “B” y garantizar su estancia en la Liga BetPlay por otro año más.

Tabla de posiciones

  1. Atlético Nacional: 36 puntos (+19)
  2. América de Cali: 34 puntos (+19)
  3. Deportivo Cali: 33 puntos (+16)
  4. Atlético Bucaramanga: 29 puntos (+9)
  5. Santa Fe: 28 puntos (+6)
  6. Millonarios: 26 puntos (+10)
  7. Independiente Medellín: 26 puntos (0)
  8. Águilas Doradas: 25 puntos (+2)
  9. Once Caldas: 24 puntos (+3)
  10. Deportes Tolima: 23 puntos (+1)
  11. Cúcuta Deportivo: 21 puntos (-6)
  12. Internacional de Bogotá: 20 puntos (-2)
  13. Llaneros: 20 puntos (-4)
  14. Alianza: 18 puntos (-12)
  15. Deportivo Pereira: 17 puntos (-9)
  16. Junior de Barranquilla: 16 puntos (-4)
  17. Boyacá Chicó: 16 puntos (-15)
  18. Deportivo Pasto: 15 puntos (-12)
  19. Jaguares: 13 puntos (-13)
  20. Fortaleza: 12 (-8)

Santa Fe también mira la reclasificación

Casualmente, la tabla de reclasificación también tendrá una jornada especial el miércoles 4 de noviembre, debido a que dos de los clubes que buscan el cupo a la Copa Libertadores jugarán ese día, mientras que otro que aspira a la Copa Sudamericana tendrá acción para escalar posiciones.

Liga BetPlay
Así va la tabla de reclasificación de la Liga BetPlay 2026, antes de los partidos del 4 de noviembre - crédito Dimayor

Santa Fe necesita ganar para no perderle la pisada al América de Cali, que lo supera por cinco unidades en el segundo puesto, con 68 puntos, y los cardenales suman 63 unidades en la tercera casilla, y mientras los albirrojos se miden con Cúcuta, los escarlatas visitarán a Millonarios, que es octavo con 52 puntos y a ocho de los que quieren entrar a la Sudamericana 2027.

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