La millonada que le pagará el Sporting de Lisboa de Luis Suárez al Lyon por la contratación del técnico portugués Paulo Fonseca

El 4 de noviembre de 2026, a la par de la oficialización de la salida de Rui Borges como nuevo técnico del Sporting, el Olympique Lyon de Francia dio a conocer la llegada del técnico portugués Paulo Fonseca al club luso.
En un comunicado de prensa en el cual el equipo francés lamentó la salida de Fonseca, Lyon dio a conocer que el equipo en el que juega el delantero colombiano Luis Javier Suárez pagó una cifra de 5 millones de dólares para la rescisión del contrato que tenía Fonseca.
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La cifra se dio a conocer el 4 de noviembre de 2026 por el cuadro francés en el comunicado de prensa en el cual anunció la salida de Fonseca:
“El Sporting de Portugal pagará 5 millones de euros en concepto de indemnización al OL por la rescisión anticipada del contrato de Paulo Fonseca. El Olympique Lyonnais quiere agradecer a Paulo Fonseca su compromiso, su alto nivel de exigencia y el trabajo que ha realizado desde que se unió al club, y le desea todo lo mejor para el resto de su carrera”, dijeron.
Por otra parte, el mismo 4 de noviembre de 2026, el Sporting de Lisboa dio a conocer la salida del técnico portugués Rui Borges con un mensaje breve, recordando la Liga y Copa de Portugal que ganó en su ciclo:
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“Para siempre en nuestra historia, míster”, dijeron.
Paulo Fonseca ya está en Lisboa para hacer oficial su vínculo con el Sporting
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