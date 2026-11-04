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La millonada que le pagará el Sporting de Lisboa de Luis Suárez al Lyon por la contratación del técnico portugués Paulo Fonseca

Tras la salida de Rui Borges, el cuadro francés reveló la suma que pagará por la rescisión de contrato del entrenador que estaba en la Ligue 1 de Francia

Luis Javier Suárez tendrá a Paulo Fonseca como nuevo técnico en el Sporting Lisboa-crédito Alexandre Dimou/REUTERS
Luis Javier Suárez tendrá a Paulo Fonseca como nuevo técnico en el Sporting Lisboa-crédito Alexandre Dimou/REUTERS
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El 4 de noviembre de 2026, a la par de la oficialización de la salida de Rui Borges como nuevo técnico del Sporting, el Olympique Lyon de Francia dio a conocer la llegada del técnico portugués Paulo Fonseca al club luso.

En un comunicado de prensa en el cual el equipo francés lamentó la salida de Fonseca, Lyon dio a conocer que el equipo en el que juega el delantero colombiano Luis Javier Suárez pagó una cifra de 5 millones de dólares para la rescisión del contrato que tenía Fonseca.

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El cuadro galo anunció cuanto dinero pagó al Sporting para la salida de Fonseca-crédito Olympique Lyon
El cuadro galo anunció cuanto dinero pagó al Sporting para la salida de Fonseca-crédito Olympique Lyon

La cifra se dio a conocer el 4 de noviembre de 2026 por el cuadro francés en el comunicado de prensa en el cual anunció la salida de Fonseca:

“El Sporting de Portugal pagará 5 millones de euros en concepto de indemnización al OL por la rescisión anticipada del contrato de Paulo Fonseca. El Olympique Lyonnais quiere agradecer a Paulo Fonseca su compromiso, su alto nivel de exigencia y el trabajo que ha realizado desde que se unió al club, y le desea todo lo mejor para el resto de su carrera”, dijeron.

El cuadro de Lisboa dio oficial la salida del técnico de Luis Javier Suárez tras una seguidilla de malos resultados-crédito @SportingCP/X
El cuadro de Lisboa dio oficial la salida del técnico de Luis Javier Suárez tras una seguidilla de malos resultados-crédito @SportingCP/X

Por otra parte, el mismo 4 de noviembre de 2026, el Sporting de Lisboa dio a conocer la salida del técnico portugués Rui Borges con un mensaje breve, recordando la Liga y Copa de Portugal que ganó en su ciclo:

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“Para siempre en nuestra historia, míster”, dijeron.

Paulo Fonseca ya está en Lisboa para hacer oficial su vínculo con el Sporting

El técnico está en Lisboa-crédito @abolapt/X
El técnico está en Lisboa-crédito @abolapt/X

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