Colombia

Colombiana viajó a Noruega para casarse y terminó asesinada: su cuerpo fue hallado sobre la cama en la residencia de su pareja sentimental

Vivis Marcela Reyes Pérez, hermana de la víctima, señaló que la necropsia y la investigación definirán las circunstancias del caso

Familia de colombiana asesinada en Noruega pidió la repatriación del cuerpo de la víctima - crédito Suministrado infobae
Familia de colombiana asesinada en Noruega pidió la repatriación del cuerpo de la víctima - crédito Suministrado infobae
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Los familiares de Jaysulis Yanet Andrés Pérez, una colombiana de 35 años que murió en Noruega el 26 de octubre de 2026, solicitaron apoyo para repatriar su cuerpo y conocer los resultados de la investigación que adelantan las autoridades de ese país. La mujer, oriunda de Carepa, Antioquia, había viajado en septiembre para encontrarse con su pareja sentimental.

El traslado hasta Antioquia será asumido por los allegados, quienes exigieron a las autoridades que se esclarezcan las circunstancias de la muerte, luego de que el cuerpo fuera hallado en la vivienda de la pareja de la víctima.

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La familia descarta que esté pidiendo dinero para el traslado

Vivis Marcela Reyes Pérez, hermana de Jaysulis, explicó en entrevista con Teleantioquia que la petición de sus familiares no contempla recolectar dinero. “No estamos pidiendo dinero”, señaló al referirse a versiones que circulan sobre una eventual solicitud de ayudas económicas.

crédito archivo Colprensa/Luisa González
El caso se presentó en Ringerike, una ciudad ubicada al noroeste de Oslo - crédito archivo Colprensa/Luisa González

Según el relato de Reyes, la familia espera que las instituciones faciliten el traslado de los restos hasta la capital colombiana. Los parientes se encargarían después de llevar el cuerpo a su lugar de origen y realizar las exequias.

Jaysulis viajó a Noruega el 7 de septiembre de 2026 con el propósito de contraer matrimonio con su pareja, de acuerdo con la información entregada por su hermana. Era la cuarta ocasión en la que visitaba ese país durante una relación que, según la familia, se había extendido por cerca de tres años.

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La falta de comunicación alertó a los allegados de Jaysulis

La última conversación con la mujer ocurrió el domingo previo a su muerte, según narró su hermana. Su madre y su hija de 16 años tenían contacto diario con ella, por lo que la ausencia de mensajes durante los días posteriores les causó preocupación.

Vivis Marcela Reyes Pérez, hermana de la mujer, de 35 años, señaló que la necropsia y la investigación definirán las circunstancias del caso - crédito Suministrado infobae
Vivis Marcela Reyes Pérez, hermana de la mujer, de 35 años, señaló que la necropsia y la investigación definirán las circunstancias del caso - crédito Suministrado infobae

Las autoridades noruegas contactaron a Reyes para comunicarle el fallecimiento, ocurrido el lunes 26 de octubre de 2026. La familia informó que el cuerpo fue encontrado sobre una cama en la residencia donde vivía la pareja de Jaysulis. En el inmueble estaban dos hijas menores de edad del hombre, de acuerdo con la versión de las autoridades.

Los familiares han señalado a la pareja como presunto responsable, pero las circunstancias y responsabilidades del caso son materia de la investigación de las autoridades de Noruega. La necropsia será uno de los elementos que permitirá determinar la causa de la muerte.

La policía arrestó a la pareja sentimental de la colombiana, un hombre de unos 40 años, quien enfrenta cargos por asesinato y aceptó la prisión preventiva, por lo que estará detenido por cuatro semanas.

La necropsia y la investigación definirán las circunstancias del caso

La policía arrestó a la pareja sentimental de la colombiana, un hombre de unos 40 años, quien enfrenta cargos por asesinato y aceptó la prisión preventiva - crédito Reuters
La policía arrestó a la pareja sentimental de la colombiana, un hombre de unos 40 años, quien enfrenta cargos por asesinato y aceptó la prisión preventiva - crédito Reuters

La familia sostuvo que conoce el escenario general en el que fue hallado el cuerpo, aunque aún no recibe información sobre las causas exactas del deceso. Por ello, espera los resultados forenses y reclama que el proceso judicial avance para establecer qué ocurrió.

El caso cuenta con acompañamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, que informó que el Consulado de Colombia en Oslo se comunicó con la Policía de Noruega. La institución remitió copias de la cédula y el pasaporte de la víctima, con los que se verificó su nacionalidad.

La Policía noruega solicitó luego el apoyo consular para ubicar a los familiares de Jaysulis Yanet Andrés Pérez en Colombia. Desde la noche del jueves 29 de octubre, el consulado mantiene contacto con ellos y ofrece orientación ante las diligencias requeridas.

La familia indicó además que el Consulado en Oslo anunció la asignación de un abogado de oficio, quien orientará los trámites de repatriación y una posible indemnización para la hija adolescente de la víctima. Cancillería señaló que seguirá atendiendo los requerimientos de los parientes durante el proceso ante las autoridades noruegas.

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