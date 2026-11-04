David Ospina y su futuro después de despedirse del fútbol profesional: Atlético Nacional y la selección Colombia serían las opciones

Tras el retiro del fútbol profesional, Atlético Nacional y la selección Colombia serían las opciones para David Ospina, quien habría tomado la primera decisión de estar más cerca a su familia - crédito Clásico Paisa/Instagram

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David Ospina cerró su carrera como futbolista profesional el martes 3 de noviembre de 2026, cuando comunicó su decisión mediante un video difundido en sus redes sociales. El arquero colombiano, de 38 años, explicó que ‘escuchó a su cuerpo’ después de una trayectoria que comenzó en Atlético Nacional y que incluyó pasos por Niza, Arsenal, Napoli, Al-Nassr y Atlante.

Después de su despedida de las canchas, Atlético Nacional y la Federación Colombiana de Fútbol aparecen como posibles destinos para Ospina fuera del campo de juego. Según contó el programa Clásico Paisa el miércoles 4 de noviembre en YouTube, el exarquero planea tomarse un descanso y priorizará el tiempo con su familia antes de definir su próximo paso.

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La decisión de retirarse puso fin a más de dos décadas de carrera y a un recorrido que dejó marcas en el fútbol colombiano. Ospina disputó 131 partidos con la selección Colombia, cifra que comparte con James Rodríguez, y formó parte de los planteles que jugaron los Mundiales de Brasil 2014, Rusia 2018 y Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Su último partido oficial fue el 23 de mayo de 2026, en el triunfo 3-1 de Atlético Nacional ante Deportes Tolima, por las semifinales de la Liga BetPlay Dimayor I-2026. El club verdolaga fue el punto de partida y de regreso de una carrera internacional que, según FotMob, incluyó dos etapas en Medellín, además de experiencias en Francia, Inglaterra, Italia, Arabia Saudita y México.

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Con este video publicado en sus redes sociales, David Ospina anunció su retiro del fútbol profesional - crédito d_ospina1/Instagram

El vínculo de David Ospina con Atlético Nacional

La posibilidad de que Ospina continúe vinculado a Atlético Nacional no resulta ajena a su historia. Debutó en el equipo antioqueño durante la primera etapa de su carrera el 5 de febrero del 2006 y regresó en 2024, después de 16 años en el exterior. En ese segundo ciclo volvió a conquistar títulos y se convirtió en una de las voces de experiencia dentro del plantel.

Clásico Paisa informó que desde el club quieren mantenerlo cerca de la institución, aun después de su retiro. “David es de la casa” fue una de las ideas transmitidas en el programa, que además indicó que el entorno del exarquero recibió el mensaje de que Nacional no quiere alejarlo de su estructura.

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David Ospina tendría como opciones a Atlético Nacional y la Federación Colombiana de Fútbol, tras su retiro como jugador - crédito @d_ospina1/Instagram

De acuerdo con esa versión, la primera intención de Ospina es descansar. La agencia de representación que tiene a Davis Ospina, encabezada por Lucas Jaramillo, le habrían comunicado al programa que el exfutbolista quiere estar “un poquito más con su familia y luego mirar opciones”. En ese escenario, Nacional aparece como una alternativa natural por su identificación con el club y por el lugar que ocupa en su historia reciente.

La despedida institucional también reflejó ese vínculo. Atlético Nacional publicó un mensaje en el que destacó: “Una vida entera forjando un legado que llenó de orgullo a todo un país”. El club añadió que Ospina representó sus valores, defendió sus colores y contribuyó a engrandecer su historia.

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Este fue el afiche con el cual la selección Colombia despidió al Rey David-crédito Federación Colombiana de Fútbol

La puerta abierta en la selección Colombia

La otra posibilidad mencionada por Clásico Paisa es la Federación Colombiana de Fútbol. El programa señaló que existe un contacto y una puerta abierta, aunque sin una propuesta concreta, para que Ospina pueda asumir en el futuro algún papel ligado a la Selección Colombia.

La relación entre el arquero y el seleccionado nacional se sostiene en una carrera de 131 partidos internacionales, tres Mundiales, cinco eliminatorias y cinco Copas América, de acuerdo con el mensaje de despedida divulgado por la Federación. Su presencia en el arco fue constante durante casi dos décadas y lo convirtió en uno de los jugadores con más apariciones en la historia del equipo.

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La Federación lo despidió con un texto en el que resaltó su liderazgo, compromiso y permanencia. Ramón Jesurún, presidente de la entidad, declaró: “Para David solo hay palabras de gratitud y el deseo de que cumplas todos los demás objetivos que tengas en el camino”.