Colombia

Westcol aseguró que se está preparando para un apocalipsis tecnológico y compró provisiones para más de un año: “Ese colapso puede suceder”

El streamer planteó una teoría sobre un ciberataque que afectaría bancos, internet y energía, aunque no presentó pruebas ni confirmó que el escenario vaya a ocurrir

El paisa explicó que decidió abastecerse con enlatados, botiquines y suministros de emergencia ante una teoría que generó reacciones divididas entre sus seguidores - crédito @faran_268/ TikTok

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Westcol aseguró que recibió información sobre una posible catástrofe global y dijo que compró provisiones para más de un año ante la eventualidad de un ciberataque que afecte internet, los bancos y el suministro eléctrico.

El creador de contenido planteó esa hipótesis durante una transmisión en vivo, aunque reconoció que no podía confirmar que el escenario fuera real ni presentó pruebas que respaldaran la advertencia.

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El streamer paisa, cuyo nombre es Luis Fernando Villa Álvarez, afirmó que decidió abastecerse con alimentos no perecederos, artículos médicos y elementos de emergencia luego de conocer una versión sobre un supuesto colapso digital. Su lista incluyó botiquines, medicamentos, guantes, termómetros, mascarillas, gafas de repuesto, copias de documentos médicos y productos enlatados.

Entre los alimentos que mencionó estaban carne, pollo, atún, sardinas, fríjoles, maíz, verduras, frutas, mantequilla de maní, nueces y barras energéticas. Según explicó, la compra permitiría a su entorno contar con provisiones durante aproximadamente un año.

Westcol se preparó para un posible colapso digital y habló de un apagón mundial - crédito @westcol/ Instagram
Westcol se preparó para un posible colapso digital y habló de un apagón mundial - crédito @westcol/ Instagram

“No me gusta ser muy conspiranoico, muchachos, pero les voy a decir una data que me llegó”, expresó el streamer antes de compartir su teoría con los usuarios conectados a la transmisión.

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Westcol planteó un hackeo que expondría datos personales y bancarios

La preocupación de Westcol gira alrededor de la información que millones de personas almacenan en plataformas digitales, redes sociales y servicios de nube. El creador señaló que empresas tecnológicas, aplicaciones y entidades financieras cuentan con registros sobre los hábitos de consumo, movimientos bancarios y datos personales de los usuarios.

A partir de esa premisa, habló de la posibilidad de un ataque informático de gran escala que, según su planteamiento, podría exponer fotografías, videos, archivos privados y otra información alojada en internet. “El internet tiene toda nuestra información. Nosotros le hemos dado al internet cada detalle de nosotros”, expresó el streamer.

Este hackeo puede pasar en cualquier momento. Si se llega a hackear el internet o, por así decirlo, la nube, aparte de que todos los datos y los videos de galería y todo lo que usted tenga guardado se va a publicar, se va a ver todo”, afirmó. Luego sostuvo que ya había eliminado parte de los contenidos que guardaba en línea como medida de prevención frente a una eventual filtración.

Westcol presentó a sus seguidores el robot que utilizará para su combate contra Blessd en 'Stream Fighters 5' - crédito @westcol/Instagram
Westcol planteó la posibilidad de que un ataque informático masivo expusiera datos personales y bancarios - crédito @westcol/Instagram

El streamer recordó casos anteriores de filtraciones de datos en plataformas digitales, aunque no citó hechos específicos ni explicó cuál sería la fuente de la información que, según dijo, llegó a sus manos. Tampoco identificó organizaciones de ciberseguridad, autoridades o entidades bancarias que hayan alertado sobre una amenaza concreta.

La hipótesis fue más allá de una posible vulneración de archivos personales. Westcol sugirió que un ataque global podría afectar los sistemas de los bancos y alterar los saldos disponibles en las cuentas de millones de personas.

Ahora imagínense donde no solo sean los datos. ¿Qué pasa donde se hackee toda la nube y toda la información de todos los bancos? Que puedan sacar todo el dinero digital y todo lo que tienen todas las personas de los bancos”, expresó durante el directo, al cuestionar cómo podría recuperarse el dinero en un caso de esa naturaleza.

El streamer dijo que un apagón podría ser parte de la respuesta al supuesto ataque

Para el creador de contenido, una situación de ese tipo obligaría a las autoridades y empresas tecnológicas a desconectar temporalmente internet mientras encuentran una solución. Incluso mencionó la posibilidad de que el problema derivara en cortes de energía eléctrica.

“La única solución es cortar el internet durante un tiempo o cortar directamente la luz”, aseguró al desarrollar el escenario que le generó preocupación.

La transmisión terminó cuando Westcol y sus amigos decidieron abandonar el bosque por temor a que se repitieran los sonidos o hubiera alguien cerca - crédito X
En su planteamiento, un ciberataque también podría afectar los sistemas financieros y los saldos digitales - crédito X

Westcol planteó que la falta de conectividad y un posible apagón tendrían consecuencias en actividades cotidianas, operaciones bancarias y comunicaciones. “Ese colapso puede suceder”, insistió, aunque lo presentó como una teoría y no como un hecho confirmado.

Hasta el momento, no existe evidencia pública de un ataque cibernético mundial inminente que vaya a borrar los saldos bancarios o a provocar una interrupción global de internet y electricidad. Las entidades financieras y las plataformas digitales cuentan con sistemas de respaldo, protocolos de seguridad y procesos para enfrentar incidentes, aunque los ataques informáticos y las filtraciones de información sí representan riesgos reales para usuarios, empresas y gobiernos.

Algunos usuarios interpretaron las declaraciones de Westcol como una broma

El video del streamer provocó comentarios divididos. Algunos usuarios reaccionaron con preocupación ante la lista de provisiones que dijo haber comprado, mientras que otros consideraron que se trató de una intervención hecha en tono de broma o de una forma de entretener a su audiencia.

El 'streamer' explicó que busca innovar y no repetirse, adelantando que planea nuevos eventos de gran impacto - crédito @westcol / Instagram
Westcol ya había abordado temas vinculados con fenómenos inexplicables y teorías sobre vida extraterrestre - crédito @westcol / Instagram

Además, Westcol ha mostrado interés por conversaciones ligadas a fenómenos inexplicables. En mayo, durante una charla con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, le preguntó por archivos y teorías sobre objetos voladores no identificados y vida extraterrestre.

Sus recientes afirmaciones sobre el supuesto colapso digital se suman a esa clase de intervenciones. Sin embargo, el streamer no anunció una fecha, no reveló quién le habría entregado la información y tampoco presentó documentos o pruebas que permitieran verificar la teoría.

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