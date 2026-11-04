Ella es Camila Gómez, la voleibolista colombiana que se graduó como soldado en los Estados Unidos

Camila Gómez se graduó como soldado de la Armada de Estados Unidos tras pausar su carrera deportiva en la selección colombiana de voleibol. (Instagram)

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Camila Fernanda Gómez, se graduó como soldado de la Armada de Estados Unidos, después de suspender temporalmente su carrera como líbero de la selección colombiana de voleibol para formarse en labores de emergencia y servicio comunitario.

Nacida en Buenaventura, la deportista comenzó a jugar voleibol a los cinco años y representó tanto a la Selección Valle del Cauca como a Colombia. Su recorrido la llevó a radicarse en Estados Unidos, donde completó su formación académica sin abandonar el deporte.

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La colombiana disputó el Mundial de Voleibol de 2022, celebrado en Polonia y Países Bajos, antes de emprender el camino hacia una carrera profesional fuera de las canchas. Con 1,58 metros de estatura, Gómez se ganó un lugar como líbero de la Tricolor y fue conocida en el ambiente deportivo como “La Chiqui”.

La deportista nació en Buenaventura e inició su trayectoria en el voleibol a los cinco años en la Selección Valle del Cauca (Instagram)

Su preparación continuó en la Academia de Bomberos de Miami, donde se formó para atender incendios, emergencias y otros llamados de la comunidad. La institución destacó sus condiciones físicas, su disciplina y la experiencia adquirida durante su etapa como atleta.

La Academia de Bomberos de Miami le dio la bienvenida a la Guardia Nacional del Ejército de Florida con un mensaje público: “Camila, tu historia es poderosa. Tu viaje es innegable. Y estamos orgullosos de dar la bienvenida a nuestro equipo a alguien con tu liderazgo, ambición y determinación. ¡Bienvenida a la Guardia Nacional del Ejército de Florida, soldado!”.

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Gómez se graduó como bombera de Miami en 2025 y, un año después, completó su formación como soldado de la Armada de Estados Unidos. Además del manejo de armas, quedó preparada para responder ante situaciones de rescate y emergencias.

El regreso al voleibol desde la institución militar

La jugadora solicitará su incorporación al equipo femenino de voleibol de la institución militar estadounidense. (Instagram)

La nueva carrera de Gómez no implica un retiro definitivo del voleibol. La jugadora confirmó que solicitará su ingreso al equipo femenino de la institución militar estadounidense.

Sus compañeras de selección celebraron el nuevo paso profesional de la deportista mientras ella comparte tiempo con su hermana y su sobrina en Miami. Laura Pascua le escribió: “Muy orgullosa estoy de ti, eres la mejor en cada una de las cosas que haces”.

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La líbero antioqueña Juliana Toro, con quien Gómez alternó en la Selección Colombia, también la felicitó y le envió mensajes de apoyo. La voleibolista de Buenaventura mantiene contacto con personas que la acompañaron durante casi dos décadas de carrera deportiva.

A sus 31 años, Gómez conserva el objetivo de clasificar con Colombia a unos Juegos Olímpicos. “Por soñar no cobran y todo está en la disciplina y determinación que le pongas a tu vida para cumplir esas metas”, afirmó.

La jugadora espera competir por un cupo en la selección para el Mundial de 2027, programado en Estados Unidos y Canadá entre el 20 de agosto y el 5 de septiembre. Gómez aseguró que está lista para luchar por un lugar en el plantel nacional.

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Colombia, entre las selecciones clasificadas al Mundial de 2027

La deportista nació en Buenaventura e inició su trayectoria en el voleibol a los cinco años en la Selección Valle del Cauca. (Instagram)

La Selección Colombia femenina, dirigida por el brasileño Guilherme Schmitz, ya aseguró su presencia en el Mundial de 2027. Será la tercera participación del país, después de los torneos de Polonia y Países Bajos 2022 y Tailandia 2026.

Colombia obtuvo el cupo sudamericano junto con Brasil y Argentina. Estados Unidos y Canadá participarán como anfitrionas, mientras que Italia llegará como campeona defensora.

La lista de selecciones ya clasificadas también incluye a Egipto, Kenia, Camerún, Tailandia, China, Japón, Turquía, Serbia, Polonia, Cuba, República Dominicana y Puerto Rico. Las otras 14 plazas, definidas por el ranquin mundial, fueron para Países Bajos, Rusia, Alemania, Chequia, Bélgica, Francia, Eslovenia, Suecia, México, Ucrania, Corea del Sur, Grecia, Bulgaria y Suiza.

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