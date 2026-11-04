Dos operativos navales en el Pacífico colombiano incautaron 854,1 kilos de droga y afectaron al narcotráfico en USD 26 millones

Los procedimientos navales interceptaron dos lanchas en aguas de Valle del Cauca, donde las inspecciones hallaron cocaína y marihuana ocultas; los ocupantes fueron entregados a la justicia tras las verificaciones de la Sijín. (Armada de Colombia)

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La Armada de Colombia incautó 854,1 kilogramos de cocaína y marihuana en dos operaciones marítimas en el Pacífico colombiano, una acción que, según la institución, afectó en más de 26 millones de dólares las finanzas de las organizaciones dedicadas al narcotráfico. Además, cinco ciudadanos colombianos fueron capturados.

Los procedimientos ocurrieron en aguas bajo jurisdicción de la Fuerza Naval del Pacífico, con apoyo de la Estación de Guardacostas de Buenaventura, en el departamento de Valle del Cauca. Las autoridades informaron que la droga estaba distribuida en dos embarcaciones interceptadas durante controles de navegación.

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De acuerdo con la Armada, el cargamento incautado equivale a 500,5 kilogramos de clorhidrato de cocaína y 353,6 kilogramos de marihuana. La institución calculó que las operaciones evitaron la circulación de cerca de 1,3 millones de dosis de estupefacientes.

Las autoridades navales hallaron 13 bultos con 353,6 kilogramos de marihuana en una embarcación de tipo viento y marea. (Armada de Colombia)

La cocaína estaba oculta en compartimentos de una embarcación langostera

El primero de los operativos se concentró en una embarcación tipo langostera identificada como “Bendecido 100%”, que navegaba con tres tripulantes a bordo. Las unidades navales detectaron incumplimientos de las normas marítimas y condujeron la motonave hasta las instalaciones de Guardacostas de Buenaventura.

Allí, una inspección especializada, con respaldo de un binomio canino, permitió ubicar compartimentos ocultos en las bancadas de la embarcación. Dentro de esos espacios, los uniformados encontraron 500 paquetes rectangulares.

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La Seccional de Investigación Criminal de la Policía Nacional (Sijín) practicó la Prueba de Identificación Preliminar Homologada (Piph), que confirmó que el material correspondía a 500,5 kilogramos de clorhidrato de cocaína.

Un binomio canino localizó 500 paquetes de cocaína ocultos en los compartimentos de una lancha en Valle del Cauca. (Armada de Colombia)

La modalidad de ocultamiento en la estructura de la lancha buscaba evitar la detección de la carga durante los controles marítimos. Según la información oficial, los tres ocupantes de la nave quedaron a disposición de las autoridades judiciales junto con la sustancia incautada.

Una segunda lancha transportaba 353,6 kilos de marihuana

La segunda operación se desarrolló durante una visita de control a una embarcación tipo viento y marea, tripulada por dos ciudadanos colombianos. Durante la inspección, los guardacostas encontraron 13 bultos con 359 paquetes rectangulares que presentaban características similares a las de sustancias ilícitas.

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El material fue trasladado a una instalación naval para su verificación. La prueba practicada por la Sijín determinó que el cargamento estaba compuesto por 353,6 kilogramos de marihuana.

La Armada de Colombia decomisó 854 kilogramos de estupefacientes en el Pacífico y afectó las finanzas del narcotráfico en 26 millones de dólares. (Armada de Colombia)

Con las dos incautaciones, el balance llegó a 854,1 kilogramos de estupefacientes. Los cinco detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, que deberán definir su situación judicial y avanzar en las investigaciones sobre el origen y el destino final de la droga.

El capitán de corbeta Daniel Gutiérrez, comandante de la Estación de Guardacostas de Buenaventura, señaló que las acciones representaron una afectación para las estructuras que operan rutas de narcotráfico en el litoral.

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“En desarrollo de dos operaciones de interdicción marítima realizadas en aguas del Pacífico colombiano, la Armada Nacional, a través de la Estación de Guardacostas de Buenaventura, logró la incautación de ochocientos cincuenta y cuatro kilogramos de estupefacientes y la captura de cinco sujetos de nacionalidad colombiana”, afirmó el oficial.

La Armada de Colombia incauta 854 kilos de droga y captura a cinco colombianos en el Pacífico. (Armada de Colombia)

Las autoridades reportaron otra incautación de 405 kilos de cocaína en Cartagena

La operación en el Pacífico coincidió con otra incautación informada el 4 de noviembre por la Fuerza Naval del Caribe. En el puerto de Cartagena, unidades de Guardacostas y de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional (Diran) hallaron 405 kilogramos de clorhidrato de cocaína ocultos en un contenedor.

El cargamento fue detectado durante una inspección a un buque mercante que tenía como destino la isla de Malta. De acuerdo con la Armada, los funcionarios encontraron 17 bultos que contenían 405 paquetes rectangulares con una sustancia sospechosa.

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La Piph confirmó posteriormente que se trataba de cocaína. La institución estimó que ese cargamento tenía un valor superior a 22 millones de dólares en el mercado ilegal y que su incautación evitó la distribución de más de un millón de dosis.

La Fuerza Naval del Caribe incautó 405 kilogramos de cocaína en el puerto de Cartagena dentro de un buque con destino a la isla de Malta. (Armada de Colombia)

La Armada informó que mantendrá las operaciones de control e interdicción marítima en coordinación con otras autoridades para identificar cargamentos ilícitos, ubicar a sus responsables y reforzar la seguridad en los espacios marítimos y portuarios de Colombia.