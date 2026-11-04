Juez negó tutela de la familia del coronel (r) Plazas Vega contra la serie ‘Palacio’, que se estrenará el 6 de noviembre en Netflix: esto determinó

La acción judicial buscaba que la producción incluyera aclaraciones sobre su naturaleza ficticia y la absolución de Plazas Vega por parte de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia del 16 de diciembre de 2015 - crédito EFE y Netflix

Guardar

El Juzgado Treinta y Cinco Civil Municipal de Bogotá negó por improcedente la acción de tutela presentada por Miguel Darío, Alfonso Hernando y Camilo Andrés Plazas Vega, hijos del coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega, contra Dynamo Producciones S. A. S. y Netflix, por el contenido de la serie Palacio, cuyo estreno está programado para el próximo 6 de noviembre de 2026, fecha en la que se cumplirán 41 años de la toma y retoma del Palacio de Justicia.

La acción judicial buscaba que la producción incorporara aclaraciones sobre el carácter ficticio de la obra y la absolución judicial del oficial retirado, quien es representado por el actor Carlos Manuel Vesga. La familia argumentó que el material promocional y el tráiler presentaban un personaje basado en su padre sin mencionar los fallos que lo absolvieron, situación que, a su juicio, podría afectar su honra y buen nombre.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el despacho judicial consideró que los señalamientos de los accionantes se fundamentaban en circunstancias futuras e inciertas, pues al momento de presentar la tutela la serie todavía no había sido estrenada ni se conocía la totalidad de su contenido. Por esa razón, determinó que no estaba demostrada una vulneración cierta y actual de los derechos fundamentales cuya protección solicitaban.

Las razones del juzgado para negar la tutela

La familia no solicitaba suspender el lanzamiento ni censurar la producción, sino incorporar avisos aclaratorios al comienzo y al final de los episodios, en el tráiler y en los materiales publicitario - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En el análisis del caso, el juez Daniel Santiago Bayona Ayala señaló que la intervención judicial no estaba justificada mientras no existiera una afectación concreta que pudiera comprobarse. También tuvo en cuenta que Palacio es una producción de ficción inspirada en acontecimientos reales, por lo que debía considerarse la protección constitucional de la libertad de expresión y de creación artística.

PUBLICIDAD

El fallo advirtió que ordenar modificaciones a una obra antes de su publicación podría abrir la posibilidad de restricciones anticipadas sobre contenidos audiovisuales, con implicaciones para la libertad de creación.

En uno de los apartados de la decisión, el despacho indicó: “Por lo anterior, no se abre paso el reclamo presentado, pues para este momento no se encuentra acreditada una vulneración cierta y actual de los derechos fundamentales cuya protección se reclama. Antes bien, el amparo solicitado se sustenta en circunstancias futuras e inciertas que impiden tener por configurada una amenaza concreta capaz de justificar la intervención del juez constitucional”.

PUBLICIDAD

El fallo tuvo en cuenta la libertad de expresión y de creación artística, al tratarse de una producción de ficción inspirada en acontecimientos históricos, y advirtió sobre los riesgos de ordenar modificaciones antes de su estreno - crédito Rama Judicial

Adicionalmente, el juez se refirió a la legitimación de los hijos del coronel para reclamar una eventual afectación derivada de la representación de su padre en la producción. Según el documento, una posible vulneración relacionada directamente con la inclusión del personaje recaería sobre Plazas Vega y no se trasladaría automáticamente a sus familiares por el vínculo de consanguinidad.

Al respecto, la providencia sostuvo: “Finalmente, se debe acotar al margen de lo dicho, que no se aprecia que la inclusión del padre de los accionantes en la serie cuestionada conlleve a la afectación propiamente dicha de sus derechos, pues, en tal caso, la vulneración o amenaza se irradiaría a Luis Alfonso Plazas Vega, no siendo dable extenderla a aquellos por el mero hecho del vínculo consanguíneo. Luego, eventualmente, aquellos carecerían de legitimación en la causa por activa”.

PUBLICIDAD

En consecuencia, el Juzgado Treinta y Cinco Civil Municipal de Bogotá resolvió negar la acción de tutela instaurada por los tres hijos del oficial retirado contra Dynamo Producciones S. A. S. También ordenó notificar la decisión a las partes y dispuso que, si no es impugnada, la providencia sea remitida a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

La producción y su reconstrucción de los hechos

La producción de Dynamo se desarrolló a partir de una investigación de más de siete años y contó con la construcción de un escenario de más de 4.000 metros cuadrados para recrear el Palacio de Justicia - crédito Netflix

Palacio es una serie desarrollada por Dynamo que aborda la toma y retoma del Palacio de Justicia desde diferentes perspectivas. De acuerdo con su descripción oficial, la producción se fundamenta en una investigación de más de siete años, que incluyó recopilación de documentos, testimonios y entrevistas.

PUBLICIDAD

Netflix presenta los acontecimientos bajo la descripción de “27 horas de horror seguidas de 40 años de preguntas sin respuesta”, mientras plantea una reconstrucción de los hechos mediante un relato de ficción inspirado en sucesos reales. El guion estuvo a cargo de Natalia Santa, Enrique Videla, Enrique Lozano, Jenny Ceballos y Estefanía Piñeres. La dirección fue realizada por Jayro Bustamante, Edgar Nito y Samir Oliveros.

La producción se grabó principalmente en Bogotá. Para recrear el Palacio de Justicia se construyó un escenario de más de 4.000 metros cuadrados, cuyo levantamiento tomó más de tres meses. También se edificó una estructura de 30 metros de altura que reproduce la fachada original del inmueble.

PUBLICIDAD

El estreno de la serie está previsto para el 6 de noviembre de 2026, cuando se cumplen 41 años de los acontecimientos de 1985.