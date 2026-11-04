Pasajes gratis en TransMilenio: más de 714.000 personas podrán acceder al beneficio en noviembre

Los Pasajes Gratis se activan con la tarjeta TuLlave personalizada en taquillas y puntos automáticos de TransMilenio - crédito Transmilenio

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Más de 714.000 personas podrán activar los Pasajes Gratis de noviembre en TransMilenio como parte de la estrategia Ingreso Mínimo Garantizado de la Secretaría Distrital de Integración Social de Bogotá.

La medida contempla una inversión de $10.800.000.000 y cubre los viajes asignados en TransMilenio, TransMiCable y los buses zonales del Sitp.

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El beneficio se asigna en forma automática según el grupo poblacional y la clasificación socioeconómica de cada persona. No requiere una inscripción mensual, pero sí tener la tarjeta TuLlave personalizada y activa, además de hacer la activación de los pasajes antes de utilizarlos.

La mayor cantidad de beneficiarios corresponde a personas mayores

El ciclo de noviembre llegará a 714.546 personas con dificultades económicas para asumir el costo de sus desplazamientos en la ciudad. El apoyo busca facilitar traslados hacia servicios de salud, espacios educativos, oportunidades de empleo y actividades de cuidado.

La recarga de noviembre cubre viajes en TransMilenio, TransMiCable y los buses zonales del Sitp - crédito Secretaría de Integración Social

Las personas mayores de 62 años representan el grupo más numeroso, con 331.160 beneficiarios. Para esta población se destinan $3.547.000.000. Esa asignación también incluye a 477 personas mayores que hacen parte de la Comunidad del Cuidado.

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El segundo grupo con mayor número de personas beneficiadas es el de ciudadanos con discapacidad: 160.364 recibirán los pasajes gratuitos, mediante una inversión de $2.922.000.000.

A la vez, 221.711 personas en condición de pobreza accederán al componente de movilidad. El rubro de $4.330.000.000 también cubre a 95 personas exhabitantes de calle vinculadas al servicio de Hospedaje Social y a 739 personas que viven en pagadiarios.

La cantidad de viajes disponibles no es igual para toda la población beneficiaria. El número de pasajes depende de las condiciones socioeconómicas y del perfil con el que cada ciudadano fue incluido en la estrategia.

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La tarjeta TuLlave personalizada es indispensable para activar el apoyo

Para usar los Pasajes Gratis, las personas deben cumplir tres pasos. El primero consiste en contar con una tarjeta TuLlave personalizada y activa. La personalización no tiene costo y puede realizarse en los puntos habilitados por Recaudo Bogotá.

Las personas mayores de 62 años conforman el grupo con más beneficiarios del programa de movilidad - crédito Secretaría de Integración Social

El segundo paso es activar la recarga mensual. Los pasajes se cargan desde el primer día de cada mes, de acuerdo con el perfil de cada beneficiario. Sin embargo, la recarga debe quedar habilitada en la tarjeta antes de pasarla por los validadores del sistema.

La activación puede hacerse en las taquillas de TransMilenio. Allí, el usuario debe presentar la tarjeta personalizada y pedir la habilitación de los Pasajes Gratis.

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También está disponible la opción de los puntos automáticos de recarga ubicados en portales y estaciones. El procedimiento es el siguiente:

Inserte la tarjeta TuLlave en la máquina.

Seleccione la opción “Transacciones virtuales”.

Elija “Solicitar Subsidio/Convenio”.

Verifique los pasajes asignados y confirme la operación.

Termine el proceso antes de retirar la tarjeta.

Tras completar la activación, el usuario podrá emplear los viajes disponibles en TransMilenio, TransMiCable y los buses zonales del Sitp, sin pagar un valor adicional por cada trayecto cubierto por la asignación.

No activar los pasajes durante tres meses puede suspender el beneficio

La falta de activación durante tres meses consecutivos puede causar la suspensión del apoyo - crédito Alcaldía de Bogotá

La Secretaría Distrital de Integración Social advirtió que el uso indebido de los pasajes puede generar la suspensión del apoyo. La misma consecuencia se aplica cuando una persona deja de activar el beneficio durante tres meses consecutivos.

Quienes necesiten pedir el levantamiento de una suspensión deben acudir a las subdirecciones locales de Integración Social. Allí también se brinda orientación sobre el estado del beneficio y los pasos para usarlo.

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Las personas que requieran información pueden llamar a la línea 601 380 8330 y seleccionar la opción 6. La entidad dispone además de puntos de atención en su sede central, subdirecciones locales, centros de desarrollo comunitario y la Red Cade.

Entre los lugares disponibles están:

SIAC de la sede central: carrera 7 #32-12, local 101.

SuperCade: CAD, Engativá, Manitas y Suba.

Cade Yomasa.

Subdirecciones locales de Integración Social: Barrios Unidos, Bosa, Ciudad Bolívar, Chapinero, Engativá, Fontibón, Kennedy, Los Mártires, Puente Aranda-Antonio Nariño, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Santa Fe-Candelaria, Suba, Teusaquillo, Tunjuelito, Usaquén y Usme-Sumapaz.

“Esto hace parte de la política social moderna del alcalde, Carlos Fernando Galán, que conecta el sistema de TransMilenio con las oportunidades de la ciudad”, señaló Juliana Sánchez, secretaria de Integración Social.