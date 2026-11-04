Colombia

Joven fue asesinado a machete en Bogotá porque habría intentado defender a su mamá de hombres que la insultaron

La familia de un ciudadano asesinado en la localidad de Suba pide celeridad en la investigación y la captura de los responsables, que habrían abandonado el sector después de cometer el crimen

La grabación de la cámara de seguridad en la tienda en el barrio Alcaparros, en la localidad de Suba muestra el momento exacto en el que ocurrió el ataque con armas cortopunzantes y un machete contra Elver Santiago Méndez Castro tras reclamar a varios hombres por lanzar ofensas contra su madre (@TendenciaenXHoy/X)

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El ciudadano Elver Santiago Méndez Castro fue asesinado con armas cortopunzantes y un machete dentro de un establecimiento comercial del barrio Alcaparros, ubicado en la localidad de Suba, en el noroccidente de Bogotá.

Días después del ataque, sus familiares piden avances en la investigación y la ubicación de los presuntos agresores que habrían huido del sector.

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El violento hecho ocurrió el 24 de octubre de 2026, sobre las 11:35 p. m. cuando dos hombres ingresaron al local donde estaba la víctima y la atacaron en forma reiterada. De acuerdo con sus familiares, las cámaras de seguridad del sector habrían registrado tanto la llegada de los señalados como la agresión.

En una entrevista con Alerta Bogotá, que fue difundida el 4 de noviembre, Laura Rodríguez Castro, hermana de la víctima, aseguró que el homicidio estuvo precedido por una discusión en otra tienda del barrio. Según su versión, varios hombres insultaron a su madre y Elver intervino para pedirles que detuvieran las ofensas.

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Un machete con manchas de sangre reposa en un piso de concreto agrietado, detrás de una cinta amarilla que dice 'NO PASE' en el interior de una vivienda.
El joven fue atacado a muerte por varios hombres que portaban armas cortopunzantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La discusión comenzó mientras la madre de la víctima veía un partido

Laura relató que su madre salió de casa para ver el partido del América vs. Cúcuta y compartir unas bebidas en una tienda cercana. Allí, dos mujeres y dos hombres le hicieron comentarios ofensivos luego de que ella les preguntó sobre la música del establecimiento, según la denuncia.

Ante esa situación, la mujer se comunicó con sus hijos y, minutos después, Elver Santiago llegó al lugar. Según su hermana, pidió con respeto que cesaran los insultos. La petición aumentó la tensión entre los asistentes, que habrían continuado con expresiones hostiles contra la familia.

Más tarde, la madre decidió volver a su vivienda porque estaba cansada tras su jornada laboral, por lo que el joven le pidió a su hermano Felipe que la acompañara, mientras él permaneció en el sector con el esposo de ella, en la parte externa de otro comercio.

Los presuntos atacantes comenzaron entonces a recorrer negocios de Alcaparros y a preguntar por el paradero de Méndez Castro, de acuerdo con el testimonio familiar. Minutos después, llegaron al lugar donde él compartía con su padrastro e ingresaron con un machete y armas cortopunzantes.

Han sido reportados homicidios en Bogotá en el centro y sur de Bogotá el 27 de noviembre de 2023 - crédito Colprensa
Las autoridades revisan cámaras de seguridad y recolectan pruebas para esclarecer el homicidio de un joven que intervino ante insultos contra su madre en Bogotá. Imagen referencial (Colprensa)

La familia pide identificar y capturar a los responsables

Durante la agresión, según Laura Rodríguez, un vigilante de un parqueadero cercano habría intentado auxiliar al joven. Tras el ataque, uniformados de la Policía trasladaron a Méndez Castro en una patrulla a un centro asistencial, pero murió pocos minutos después por la gravedad de las heridas.

La hermana señaló que su madre y su esposo pudieron haber quedado expuestos al ataque si hubieran permanecido en el establecimiento: “Quien pagó los platos rotos de todo el problema fue mi hermano por pretender hacer respetar a mi mami”.

Los familiares dicen que no conocían a las personas señaladas, pese a que llevan varios años viviendo en el barrio. La denunciante aseguró que después del homicidio, otros vecinos del sector les compartieron datos que permitieron ubicar fotografías y perfiles en redes sociales de quienes, según ellos, habrían participado en los hechos.

La familia asegura que posteriormente perdió acceso a esos perfiles y teme que los sospechosos hayan abandonado el país. También indicó que una mujer presuntamente vinculada al caso, que trabajaba en una panadería del sector, no habría vuelto a ser vista tras el crimen.

Homicidio - Colombia
Los familiares del joven piden que el caso no quede impune y que los agresores sean ubicados lo más pronto posible (Colprensa)

En las declaraciones recogidas por Noticiero Alerta 104.4 FM, Laura pidió que se establezca la identidad, ubicación y posible responsabilidad de los involucrados. La familia también cuestionó la versión de la encargada del establecimiento, que habría dicho desconocer lo sucedido, y solicitó indagar si los señalados tenían relación con el negocio.

Cabe mencionar que los allegados al joven revelaron al medio que Méndez Castro estudiaba para desempeñarse como auxiliar contable y colaboraba los fines de semana en un restaurante familiar.

Por ahora, las autoridades revisan las grabaciones de seguridad y recopilan elementos materiales probatorios para esclarecer el homicidio y definir eventuales capturas.

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