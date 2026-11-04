Militarización en Cúcuta pasó factura a bares y discotecas: Asobares pide resultados rápidos al Gobierno De la Espriella

La militarización de Cúcuta comenzó el jueves 29 de octubre y se extendió durante el puente festivo, coincidiendo con la visita del presidente Abelardo de la Espriella (Lucas Molet/REUTERS)

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El movimiento de clientes estuvo por debajo de las expectativas de los empresarios del entretenimiento nocturno durante el puente festivo en Cúcuta. Aunque el sábado 31 de octubre hubo una recuperación en la actividad comercial, las restricciones y la presencia de controles militares hicieron que muchas personas optaran por permanecer en sus casas.

Eduardo Quintero, presidente de Asobares, explicó que el comportamiento del fin de semana estuvo lejos de lo que esperaban los establecimientos del Área Metropolitana de Cúcuta. La fecha representaba una oportunidad importante para el sector, que proyectaba una mayor llegada de clientes y mejores ingresos.

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“Este era un fin de semana que tenía que pintar como uno de los mejores fines de semana del calendario comercial para todos los empresarios y se puso bastante lento el movimiento”, señaló el dirigente gremial en entrevista con Caracol Radio.

Los establecimientos nocturnos de Cúcuta esperaban un mayor movimiento comercial durante el puente festivo, pero la asistencia estuvo por debajo de las expectativas (Asobares)

La situación coincidió con el despliegue de medidas especiales de seguridad que comenzó el jueves 29 de octubre y se extendió durante el puente festivo. La capital de Norte de Santander fue militarizada por orden del Gobierno nacional, en medio de la visita del presidente Abelardo de la Espriella.

Aunque los empresarios reconocen la importancia de las acciones para reforzar la seguridad, consideran que el impacto sobre la actividad económica debe ir acompañado de avances concretos en materia de orden público.

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Controles militares y restricciones redujeron la asistencia a los establecimientos

Uno de los factores que incidió en la disminución de clientes fue la restricción a la circulación de motocicletas. Según Quintero, esta medida afectó la movilidad de quienes acostumbran desplazarse en este tipo de vehículos para llegar a bares, discotecas y otros establecimientos nocturnos.

A esto se sumó la percepción de que podían encontrarse con puestos de control instalados por las autoridades. El temor a los retenes militares llevó a parte de la ciudadanía a evitar los desplazamientos durante las jornadas de mayor vigilancia. “No solamente por la restricción de las motos, sino que mucha gente, pues teniendo y previendo que se encontrara retenes precisamente militares, prefirió no salir, quedarse en sus casas”, explicó el presidente de Asobares.

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El comportamiento comercial tampoco fue igual durante todos los días del puente. Quintero indicó que el sábado 31 de octubre tuvo una dinámica favorable para los establecimientos, pero el balance de las demás jornadas estuvo marcado por una menor circulación de personas.

Panorámica de la ciudad de Cúcuta, epicentro del Congreso Nacional Comunal 2022. FOTO: Cortesía, Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

La reducción de clientes representó un golpe para los negocios que esperaban aprovechar una de las fechas importantes de su calendario comercial. El gremio atribuyó parte de ese comportamiento a las condiciones de movilidad y al ambiente generado por los operativos de seguridad.

Asobares respalda la militarización, pero exige avances en seguridad

Pese a las dificultades que enfrentaron los comerciantes, Quintero manifestó que el sector respalda las decisiones adoptadas por el Gobierno nacional para reforzar la seguridad en Cúcuta y su área metropolitana.

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Sin embargo, insistió en que ese respaldo está condicionado a que las intervenciones produzcan cambios verificables en un plazo corto. Para los empresarios, las medidas deben traducirse en mejores condiciones para los habitantes, los trabajadores y quienes desarrollan actividades económicas durante la noche. “Nosotros las vemos con muy buenos ojos, siempre y cuando se vean resultados a corto plazo”, afirmó el representante de Asobares.

Su principal preocupación está relacionada con que las autoridades mantengan a la ciudadanía a la espera de avances que todavía no se reflejan en el territorio. Por eso, pidió evitar que la respuesta institucional se concentre en anunciar procesos que necesitan más tiempo para materializarse.

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Soldados patrullan las calles en Cúcuta, Colombia, el viernes 30 de octubre de 2026, después de que el presidente del país, Abelardo de la Espriella, ordenara la militarización de la ciudad. (AP Foto/Fernando Vergara)

“Aquí la idea es que no empecemos a decir que estamos en un proceso, que estamos esperando tecnología, que estamos esperando inteligencia, cuando la ciudad lo que necesita son resultados a corto plazo”, enfatizó.

La petición del gremio apunta a que el despliegue de uniformados y las restricciones aplicadas durante el puente festivo estén acompañados de resultados concretos. Mientras tanto, los empresarios nocturnos siguen atentos a la evolución de las condiciones de seguridad y movilidad en Cúcuta, factores que inciden directamente en la asistencia a sus establecimientos y en el comportamiento de sus ventas.