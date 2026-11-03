Colombia

Procuraduría formuló cargos al exalcalde de Medellín Daniel Quintero: es señalado de participar en política en las elecciones presidenciales mientras se desempeñó como superintendente de Salud

El Ministerio Público examinó una entrevista publicada en TikTok, en la que el entonces funcionario habría respaldado a un aspirante y rechazado al otro

Daniel Quintero - crédito Supersalud
La entidad calificó provisionalmente como gravísima una conducta que habría afectado los deberes de imparcialidad, moralidad y transparencia en la función pública (Supersalud)
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La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Daniel Quintero Calle, exsuperintendente nacional de Salud, por su presunta participación indebida en política durante la segunda vuelta presidencial de 2026.

La entidad investiga una entrevista concedida por Quintero, cuyo video circuló en TikTok. Según el comunicado, el entonces funcionario habría manifestado respaldo a uno de los candidatos presidenciales y rechazo expreso al otro mientras ejercía funciones públicas.

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“La conducta investigada habría tenido lugar en desarrollo de una entrevista que él concedió y cuyo video se habría conocido mediante la red social TikTok. Al parecer, manifestó su opinión apoyando un candidato y rechazando expresamente el otro, en el marco de la segunda vuelta presidencial”, señaló el Ministerio Público.

Procuraduría (Procuraduría)
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Daniel Quintero Calle, exsuperintendente nacional de Salud (Procuraduría)

La conducta fue calificada provisionalmente como gravísima

Para la Procuraduría, las expresiones atribuidas a Quintero habrían vulnerado los principios de imparcialidad, moralidad y transparencia que deben orientar el desempeño de los servidores públicos.

“Al parecer, optó por participar indebidamente en política”, señaló el organismo disciplinario al informar sobre la formulación de cargos.

La entidad calificó de forma preliminar la presunta falta como “gravísima a título de dolo”. Esa valoración hace parte de la etapa inicial del proceso y puede ser revisada durante la actuación disciplinaria.

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“A juicio del ente disciplinario, Quintero Calle, al parecer, optó por participar indebidamente en política, acción con la que pudo ocasionar una presunta violación a los principios de imparcialidad, moralidad y transparencia. La presunta falta disciplinaria endilgada al exsuperintendente de Salud fue calificada provisionalmente como gravísima a título de dolo”, indicó la Procuraduría.

El pliego de cargos no implica una sanción ni determina la responsabilidad de Quintero. El exsuperintendente podrá presentar descargos, controvertir las pruebas reunidas y ejercer su derecho a la defensa antes de una decisión de fondo.

La investigación se concentra en declaraciones atribuidas a Quintero durante la segunda vuelta presidencial de 2026.

La entrevista que revisa el organismo de control

En la declaración citada por el expediente, Quintero concedió una entrevista a Larazon.co en la que afirmó: “Lo que tengo certeza es que los votos están en las urnas, hay que ir a buscarlos, porque ahí están”.

El pliego de cargos no implica una sanción ni determina la responsabilidad de Daniel Quintero (Colprensa)
El pliego de cargos no implica una sanción ni determina la responsabilidad de Daniel Quintero (Colprensa)

También señaló que contaba con “unos sistemas de medición” que le permitieron anticipar que “Abelardo nos iba a ganar en primera vuelta”, aunque sostuvo que los números para la segunda vuelta mostraban un escenario distinto. “Tenemos que ir a luchar por ellos, encontrarlos y elegir a Iván Cepeda presidente”, afirmó.

Un antecedente disciplinario por hechos de 2022

El nuevo proceso se conoció después de una sanción previa impuesta a Quintero cuando se desempeñaba como alcalde de Medellín, durante las elecciones presidenciales de 2022.

En esa ocasión, Quintero publicó un video en el que, al volante de un automóvil, realizó un cambio de velocidad y afirmó: “El cambio es en primera”, frase que la Procuraduría asoció con la contienda electoral. El exalcalde argumentó entonces que el contenido se refería al acceso a barrios populares durante su gestión.

El 3 de julio de 2024, el organismo lo sancionó en primera instancia con seis meses de suspensión, inhabilidad especial y una multa de $100 millones.

Suspenden a Daniel Quintero como alcalde de Medellín-Colombia-10 de mayo del 2022
El 3 de julio de 2024, el organismo lo sancionó en primera instancia con seis meses de suspensión, inhabilidad especial y una multa de $100 millones (@QuinteroCalle)

“La Entidad demostró su intervención en la elección presidencial de 2022 y aseguró que su legitimidad para hacer uso de sus derechos políticos estaba restringida por ejercer un cargo público, que no le permitía participar en actividades de partidos y movimientos políticos, en aras de preservar el orden institucional, la democracia, el equilibrio de las autoridades y el no inclinar la fuerza estatal hacia ninguno de los involucrados en la contienda”, señaló la Procuraduría.

El fallo indicó que se encontró probada su participación política por el uso de “expresiones veladas a favor del Pacto Histórico”, con el propósito de respaldar esa candidatura en primera vuelta, además de publicaciones con “claras inclinaciones partidistas” mientras ocupaba un cargo de elección popular.

“(...) al encontrar probada su participación en política por el uso de expresiones veladas a favor del Pacto Histórico, con la finalidad de obtener apoyo a la aspiración de llegar a la Presidencia en la primera vuelta electoral”, indicó el Ministerio de Público en el fallo.

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