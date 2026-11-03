Colombia

Investigarán por supuesto desacato a Abelardo de la Espriella: habría incumplido una tutela que ordenó proteger a menores durante bombardeos

El Gobierno nacional tiene un plazo de dos días para explicar si cumplió la orden judicial y presentar su defensa

El presidente Abelardo de la Espriella autorizó el sexto bombardeo de su mandato contra disidencias de las Farc afines a alias Mordisco - crédito Presidencia de la República
El presidente Abelardo de la Espriella autorizó el sexto bombardeo de su mandato contra disidencias de las Farc afines a alias Mordisco - crédito Presidencia de la República
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El 3 de noviembre de 2026 fue revelado un documento en el que un juzgado de Cúcuta admitió un incidente de desacato contra el presidente de la República, Abelardo de la Espriella; el ministro de Defensa, Jorge Mora; y el comandante de las Fuerzas Militares, mayor general Erik Rodríguez Aparicio.

Conforme a lo expuesto en el escrito, los altos funcionarios presuntamente habrían incumplido el fallo de una tutela que obligó al Ejecutivo a adoptar “un estándar de precaución y verificación” en la planeación de ejecución de bombardeos en los que se determine que pueda haber presencia de menores de edad reclutados ilegalmente por grupos armados ilegales.

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El Gobierno tiene dos días para explicar si cumplió la orden judicial y presentar su defensa. Sin embargo, el juzgado negó la solicitud de suspender todos los bombardeos y las operaciones aéreas del país, al considerar que había resuelto esa controversia en una decisión de primera instancia.

La actuación judicial deriva de una solicitud presentada por Natalia Bernal Cano, quien sostuvo que las autoridades no acataron plenamente el fallo emitido el 29 de septiembre de 2026. Esa sentencia ordenó incorporar un estándar de precaución y verificación en la planeación y ejecución de ataques aéreos con riesgo de presencia de niños, niñas y adolescentes.

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La tutela exige verificar la presencia de civiles antes de los ataques

El Gobierno nacional tiene un plazo de dos días para explicar si cumplió la orden judicial y presentar su defensa - crédito suministrado infobae
El Gobierno nacional tiene un plazo de dos días para explicar si cumplió la orden judicial y presentar su defensa - crédito suministrado infobae

Cabe recordar que la decisión de septiembre de 2026 amparó los derechos a la vida, la integridad personal y la dignidad humana de la población civil que habita zonas afectadas por el conflicto armado. La protección incluye a menores de edad, mujeres gestantes, personas con discapacidad y adultos mayores.

El fallo también ordenó que las Fuerzas Militares evalúen de manera rigurosa la posible presencia de civiles y menores de edad antes de ejecutar bombardeos u otras operaciones aéreas. A propósito, deben establecer si la ventaja militar prevista justifica el riesgo de daños para esa población, con una protección reforzada para niños y adolescentes.

Conforme a lo expuesto en la providencia, la presencia de un menor en un campamento de un grupo armado, o el uso de prendas militares, no permite tratarlo de manera automática como combatiente. Las autoridades deben considerar la posibilidad de que haya sido víctima de reclutamiento o utilización ilícita y aplicar medidas para proteger su vida e integridad.

El juzgado rechazó suspender todos los bombardeos mientras estudia el desacato

El bombardeo fue ordenado por el presidente Abelardo de la Espriella - créditos Presidencia de la República | @mindefensa/X
El juzgado rechazó suspender todos los bombardeos mientras estudia el desacato- créditos Presidencia de la República | @mindefensa/X

La solicitante pidió una medida urgente para detener todas las operaciones aéreas militares y los bombardeos en el país mientras avanzaba el incidente. Sin embargo, el despacho negó esa petición.

Según explicó la jueza, la tutela había descartado una prohibición general de los bombardeos. Añadió que el incidente de desacato no es el mecanismo para modificar las decisiones que quedaron definidas en la sentencia.

Cuando venza el plazo concedido y las entidades respondan, el expediente regresará al despacho judicial. La togada valorará entonces los informes y demás pruebas para establecer si existió un incumplimiento injustificado de la orden de tutela.

Gobierno nacional anunció que continuarán los bombardeos

Gobierno nacional anunció que continuarán los bombardeos - crédito Fernando Vergara/APF Fotos
Gobierno nacional anunció que continuarán los bombardeos - crédito Fernando Vergara/APF Fotos

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció una ofensiva con bombardeos y fumigaciones contra los grupos armados tras los atentados en Tolima, Huila y Cauca, que dejaron cuatro muertos en Planadas, entre ellos una bebé de dos meses. Además de decir que los ataques contra civiles y la fuerza pública no quedarán impunes.

El líder del movimiento Defensores de la Patria ordenó fortalecer la presencia de los uniformados, intensificar las operaciones y activar medidas especiales de seguridad para prevenir nuevos ataques y recuperar el control territorial. También confirmó la continuidad de los ataques aéreos contra objetivos militares considerados legítimos.

De la Espriella sostuvo que el Gobierno avanzará en la reactivación de las fumigaciones dentro de los límites legales. “Seguiremos con los bombardeos contra objetivos militares legítimos, intensificaremos las operaciones especiales y avanzaremos en la reactivación de las fumigaciones, conforme a la ley”, afirmó.

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