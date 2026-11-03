Alias Comandante Barbie, señalado testaferro de “Jorge 40”, estaría presionando a campesinos para que abandonen su finca en Valledupar: el predio les fue entregado por la ANT

La Agencia Nacional de Tierras adjudicó provisionalmente las 466 hectáreas de la hacienda La Alquería a dos organizaciones campesinas del Cesar. (Fiscalía y Pax Colombia / página ewb)

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Un grupo de campesinos que recibieron la finca La Alquería, ubicada en zona rural de Valledupar (Cesar), denuncian presiones para que abandonen el predio por parte de antiguos trabajadores vinculados a Hugues Manuel Rodríguez Fuentes, conocido como alias Comandante Barbie, considerado como aliado de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Las advertencias y los daños denunciados han puesto en riesgo la permanencia de las familias beneficiarias de la reforma agraria, impulsada por el gobierno del expresidente Gustavo Petro.

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Guillermo Pérez Rangel, representante de una de las asociaciones a las que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) entregó provisionalmente la hacienda en mayo de 2026, dijo a Noticias Uno que entre quienes permanecen en el entorno de la propiedad hay personas que, según su versión, estuvieron ligadas al paramilitarismo. “Esos trabajadores no son cualquier persona; son gente que fueron paramilitares”, afirmó. También señaló que uno de ellos habría sido escolta y sicario de Rodríguez Fuentes.

Pérez relató que los trabajadores les han transmitido un mensaje recurrente: “Dejen de perder el tiempo ahí; de ahí los van a sacar y ese predio el patrón no se lo va a dejar quitar”. En otra declaración recogida por el noticiero, aseguró que le pidieron pensar “mejor” su permanencia porque, según le dijeron, Rodríguez es un hombre poderoso.

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La Alquería, de 466 hectáreas, fue entregada de forma provisional a dos organizaciones campesinas del Cesar - crédito ANT

El dirigente agregó que los campesinos tienen temor y que algunas familias ya dejaron de regresar al predio. Según su denuncia, reses de los antiguos ocupantes han afectado los cultivos y los trabajadores sostienen que recuperarán la finca.

Pérez recordó además que en La Alquería hubo un campamento y que desde allí habrían partido buses con paramilitares para una desmovilización. Igualmente, indicó al mismo medio que la presión es casi diaria, debido a que los trabajadores cruzan La Alquería para llegar a otra finca donde mantienen ganado.

Del mismo modo, un líder de una segunda asociación campesina, en declaraciones a Revista Raya y cuya identidad fue reservada, contó que les piden no sembrar ni invertir en la tierra porque, les dicen, “el predio les será retirado”.

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La hacienda, de 466 hectáreas y a unos ocho kilómetros por la vía entre Valledupar y Bosconia, fue entregada a la Asociación de Campesinos y Comunidades Sin Tierra del Cesar y a la Asociación de Mujeres Rurales de Tierras Nuevas. Está avaluada comercialmente en cerca de $6.500 millones, según la investigación.

Las organizaciones cuentan con una resolución de la ANT del 6 de agosto que certifica la entrega provisional mientras avanza la formalización de los títulos. Los campesinos han comenzado cultivos de plátano, yuca, ajonjolí y auyama. “Estamos haciendo vida campesina, que es lo que sabemos hacer”, dijo el líder comunitario al medio citado.

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Alias Comandante Barbie fue condenado por promover grupos paramilitares, fallo que quedó en firme en 2011 (POLITICA SUDAMÉRICA COLOMBIA/CARLOS VILLALON)

Perfil de “Comandante Barbie”

Hugues Manuel Rodríguez Fuentes, ganadero cesarense conocido como alias Comandante Barbie, fue condenado en Colombia a nueve años de prisión por promover grupos paramilitares. El Tribunal Superior de Valledupar confirmó la sentencia en 2008 y la Corte Suprema de Justicia la dejó en firme en 2011, según la investigación recopilada por Revista Raya.

Según el informe periodístico, el ganadero participó en 1996 en reuniones de ganaderos y comerciantes del Cesar en las que se discutió la entrada de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) al departamento. Documentos de la Fiscalía y del Centro Nacional de Memoria Histórica señalan que creó en diciembre de ese año la “Convivir Salguero” para aportar recursos a la estructura paramilitar; Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, quedó al mando de ese grupo en formación.

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Exintegrantes de las AUC declararon en Justicia y Paz que Rodríguez patrocinó a la estructura, le dio orientaciones y permitió el uso de sus fincas como bases. Alcides Mattos Tabares, alias el Samario, declaró que paramilitares salieron de la finca El Carmen, propiedad de Rodríguez, para perpetrar la masacre de la parcelación El Prado, en La Jagua de Ibirico, en mayo de 2002, según los testimonios recogidos por el Centro Nacional de Memoria Histórica.

Alias Jorge 40 y otros jefes paramilitares fueron mencionados en los antecedentes judiciales que rodean a Hugues Manuel Rodríguez Fuentes (Colprensa)

La Alquería pasó a manos de Rodríguez ese mismo año. El certificado de tradición citado por Revista Raya indica que la compró en mayo de 2002 por $420 millones y que en 2004 la transfirió por $1.244 millones a Inversiones Rodríguez Fuentes e Inversiones Guatapurí, sociedades relacionadas con su entorno. En 2007, la Fiscalía afectó el bien con extinción de dominio dentro de un proceso por lavado de activos.

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En 2024, Salvatore Mancuso postuló La Alquería y el predio Caja de Ahorros al Fondo para la Reparación de las Víctimas. La finca había pasado por la antigua Dirección Nacional de Estupefacientes y luego por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), antes de su incorporación al proceso de Justicia y Paz. Durante una diligencia de secuestro realizada en noviembre de 2024 se encontraron más de 620 cabezas de ganado, según el acta citada por la revista.

El condenado no ha cumplido prisión en Colombia. Antes de que se profiriera la sentencia en su contra, viajó a Estados Unidos, donde era investigado por lavado de activos y delitos asociados al narcotráfico. Se entregó a las autoridades de ese país en 2008 y el proceso terminó tras un acuerdo del que no se han divulgado todos los detalles. De acuerdo con la información publicada por Noticias Uno, aceptó cargos por lavado de activos ante la justicia estadounidense.

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Presuntos vínculos con De la Espriella

En medio del debate de control político contra el ministro de Agricultura, efectuado el 27 de octubre de 2026, el senador Iván Cepeda expuso documentos que, en sus palabras, confirmarían negocios y relaciones entre el entorno de Rodríguez Fuentes y el presidente Abelardo de la Espriella.

En su intervención, Cepeda afirmó que la empresa Dominio de la Espriella, comercializadora del ron Defensor, recibió cerca del 40 % de sus depósitos de capitalización de personas y sociedades vinculadas al círculo familiar y empresarial del ganadero. “Tiene nexos probados con narcotraficantes ligados al despojo de tierras, la gran minería y el narcoterrorismo”, indicó el congresista del Pacto Histórico.

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Iván Cepeda expuso en el Senado denuncias sobre presuntos vínculos comerciales entre el entorno de Rodríguez Fuentes y el presidente Abelardo de la Espriella (Sergio Acero/Reuters - Isaac Bechara/Presidencia)

El congresista señaló que promoverá acciones penales en Colombia y que remitirá la información a autoridades de Estados Unidos. Durante el debate, resumió sus señalamientos con la frase: “El señor De la Espriella es socio de narcotraficantes, detenta bienes comprados a narcotraficantes y defiende a narcotraficantes desde el Gobierno Nacional”, advirtió.

Entre los vínculos documentados alrededor de la sociedad figura Elisa Rodríguez Fuentes, hermana de Rodríguez, quien tiene una participación del 3 % en De La Espriella SAS, según una investigación de La Silla Vacía.

También aparecen Carlos Juan Olivella y Jaime Luis Olivella, hijastros del ganadero, mediante empresas vinculadas a Invercopy Caption. Montejoreb Group posee el 9 % de la compañía y en su asamblea de accionistas participaron María Lucía Rodríguez Pavajeau y Hughes Manuel Rodríguez Pavajeau, hijos de alias Comandante Barbie.

El actual presidente también actuó como apoderado de Inversiones Rodríguez Fuentes, de María Consuelo Pavajeau —esposa de Rodríguez— y de Carlos Juan Olivella Pavajeau, hijastro del condenado, en una acción popular relacionada con daños ambientales de la mina El Hatillo, según el medio citado.

La continuidad de la entrega de La Alquería a las organizaciones campesinas depende de la formalización de la titulación y de las decisiones administrativas que adopte la ANT. Por el momento, el presidente no ha emitido ningún pronunciamiento frente a las denuncias de Iván Cepeda.