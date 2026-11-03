Robo en una iglesia cristiana en el sur de Bogotá: delincuentes cortaron las luz para desactivar las cámaras, pero fueron capturados

Los presuntos delincuentes sustrajeron dinero en efectivo, equipos, teléfonos celulares y material pedagógico del templo (Captura de video CityTV)

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La iglesia Grace and Glory del barrio La Coruña, en la localidad de Ciudad Bolívar, sufrió un robo durante la madrugada. Tres hombres señalados como responsables fueron capturados en flagrancia tras la alerta de vecinos del sector.

El hecho afectó equipos, teléfonos celulares, dinero en efectivo y material pedagógico destinado a las actividades de la congregación con niños. Los intrusos también dejaron desordenados varios espacios del templo.

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El robo ocurrió hacia a las 3:00 a. m. del viernes 30 de octubre, cuando los señalados delincuentes forzaron una ventana para entrar al inmueble ubicado en el sur de Bogotá. Una vez dentro, recorrieron distintas zonas del edificio en busca de objetos de valor.

La información conocida indica que los hombres cortaron los cables de energía que alimentaban las cámaras de videovigilancia. También vulneraron las alarmas para evitar que sus movimientos quedaran registrados.

La Policía capturó en flagrancia a tres presuntos ladrones dentro de la iglesia Grace and Glory en el sur de Bogotá (Captura de video CittyTV)

La intervención de la Policía se produjo después de los llamados de residentes que permanecían atentos a lo que ocurría cerca de la iglesia. Las autoridades detuvieron a los tres sospechosos mientras se desarrollaba el hurto, aunque no se informó cuál fue su situación judicial posterior.

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Los vecinos alertaron a la Policía tras el ingreso al templo

El caso dejó en evidencia la preocupación de la comunidad religiosa por la inseguridad en Ciudad Bolívar. La congregación sufrió daños en sus instalaciones y pérdidas de elementos que utilizaba tanto en sus servicios como en sus acciones dirigidas a niños.

Esyebam Sastre, integrante de Grace and Glory, sostuvo que el episodio afecta a instituciones que desarrollan trabajo comunitario. “Las iglesias y las fundaciones y todos los que queremos hacer bien a la sociedad están siendo objeto de los ladrones”, dijo a CityTV.

Sastre vinculó el robo con una situación que, según planteó, perjudica a quienes adelantan iniciativas sociales en la localidad. La iglesia, afirmó, lleva al menos 25 años de trabajo en Ciudad Bolívar.

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Los asaltantes ingresaron a la sede del barrio La Coruña tras forzar una ventana en la madrugada del 30 de octubre (Captura video CityTV)

El integrante de la congregación agregó ante el canal que los ataques buscan “derribar un trabajo” construido durante años. Sus declaraciones apuntaron a los efectos que la delincuencia puede tener sobre organizaciones religiosas y fundaciones barriales.

El templo ya había advertido sobre riesgos de inseguridad

Desde mayo de 2026, el caso de Grace and Glory había llegado al Concejo de Bogotá por las advertencias sobre problemas de seguridad en los alrededores del templo. La alerta se refería a los riesgos que enfrentaba la iglesia en el barrio La Coruña.

El episodio del 30 de octubre volvió a poner esas advertencias en discusión. Los responsables lograron ingresar al edificio tras forzar uno de sus accesos y anular los sistemas de vigilancia antes de registrar el lugar.

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Pese a las pérdidas materiales, la congregación retomó sus actividades. La iglesia prestó su servicio dominical el primero de noviembre.

Los representantes de Grace and Glory lamentaron que los robos también alcancen a fundaciones y organizaciones religiosas que realizan actividades para la comunidad.

Ataque con explosivos en Sardinata, Norte de Santander: una iglesia sufrió graves daños

Un ataque con explosivos dañó una iglesia rural de Sardinata y provocó pánico entre los habitantes del corregimiento de Luis Vero, en Norte de Santander. El hecho no dejó personas heridas, aunque afectó el templo parroquial San Martín de Porres, donde trabajan padres franciscanos.

Así quedó el techo de la iglesia que sufrió el ataque armado en Sardinata, Norte de Santander - crédito Captura de video @NotiFronteraCuc/X

De acuerdo con Blu Radio, la Diócesis de Tibú informó que los artefactos causaron daños materiales en la estructura religiosa. El lugar funciona como espacio de encuentro y acompañamiento espiritual para las comunidades campesinas de la zona.

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El ataque ocurrió el viernes 9 de octubre de 2026 en un sector rural de Sardinata. Aunque no hubo víctimas, la explosión alarmó a la población y a los religiosos responsables de la labor pastoral en el corregimiento.

La iglesia rechazó la violencia y expresó su solidaridad con los padres franciscanos. La diócesis también renovó su compromiso de acompañar a los habitantes del Catatumbo, una región afectada por el conflicto armado y la presencia de organizaciones ilegales.