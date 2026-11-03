Ricardo Roa respondió si firmará un preacuerdo con la Fiscalía por la presunta violación de topes en la campaña de Petro en 2022: “Los exploraré”

Ricardo Roa Barragán fue presidente de Ecopetrol del 24 de abril de 2023 al 30 de julio de 2026 - crédito REUTERS

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Ricardo Roa Barragán, exgerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 y expresidente de Ecopetrol, afirmó que evaluará opciones jurídicas distintas a llevar hasta el final el proceso penal que enfrenta por la presunta violación de los topes electorales por su papel en la campaña del hoy expresidente de la República Gustavo Petro.

Ante la pregunta del periodista Melquisedec Torres sobre un posible preacuerdo o principio de oportunidad con la Fiscalía General de la Nación, en relación con un caso que concentra la atención del país, la respuesta del exdirectivo dio algunas luces de lo que estaría contemplando su defensa en el caso que lo involucra. “Los exploraré”, dijo Roa.

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La declaración surgió luego de que se le consultara de forma directa por las versiones sobre un acercamiento para buscar una salida negociada en el caso relacionado con la campaña de Petro. “¿La versión de que usted estaba acercándose a la Fiscalía para un preacuerdo o principio de oportunidad en ese caso es cierta?“, preguntó Torres.

De acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía General de la Nación, se habría registrado una violación de topes de campaña en la campaña Petro presidente, en la primera y segunda vuelta de 2022 - crédito Johan Manuel Largo/Infobae

A lo que Roa negó que hubiera un acuerdo en marcha, aunque admitió que conoce las herramientas disponibles dentro del proceso. “No, yo entiendo que hay unos mecanismos a los cuales puede uno acudir, alternativos, a llevar el proceso hasta su final, allá en un juicio completo. Los exploraré”, destacó el expresidente de Ecopetrol.

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Roa buscaría cerrar los procesos mientras sostiene su inocencia

A su vez, sostuvo que le interesa resolver pronto los asuntos judiciales que lo involucran. “Entre más rápido uno pudiera dar por cerrados estos temas, que son por primera vez en mi vida después de tantos años de trabajar, no solo como servidor público, sino también como una persona manejando recursos importantes de la Nación”, dijo Roa.

Según el exgerente de campaña, “nunca he tenido una investigación de esa naturaleza”, aunque en este proceso se busque examinar su papel al frente de la campaña presidencial de Petro: que llegó a la Casa de Nariño tras imponerse en la segunda vuelta, pero al que se le acusa de millonarios sobrecostos en su desarrollo.

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Ricardo Roa fue cercano al actual expresidente Gustavo Petro, cuya campaña sigue estando en el ojo del huracán mediático - crédito @ricroabar/X

En sus afirmaciones iniciales, el exdirectivo de Ecopetrol aseguró que ha comparecido ante las autoridades y que continuará con su defensa. “He asistido y seguiré asistiendo”, señaló durante la entrevista. E indicó que cuenta con un grupo de abogados y expertos que trabaja en los elementos técnicos del expediente que se lleva en su caso.

“Tengo un equipo excelente que, primero, cree y confía en mi inocencia y, segundo, en los análisis y ejercicios técnicos forenses que se han hecho, está encontrando las bases y los argumentos suficientes para contrarrestar o contravenir las posiciones y los planteamientos de la Fiscalía”, agregó Roa, que salió en agosto de 2026 de la estatal.

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La Fiscalía lo investiga por presuntos excesos en los gastos electorales

El principal proceso penal contra Roa está relacionado con la presunta violación de los topes de financiación y gastos de la campaña presidencial de Petro en 2022. La investigación se originó a partir de una compulsa de copias remitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que sancionó al exdirectivo por su gerencia de campaña.

El expresidente de la República Gustavo Petro salió en defensa de Ricardo Roa, que ofició como titular de Ecopetrol, tras los hallazgos del CNE trasladados a la Fiscalía - crédito @petrogustavo/X - Colprensa

Las actuaciones se basan en la hipótesis de que la campaña habría superado los límites de gasto autorizados, por una cifra que oscilaría entre $1.664 millones y $2.024 millones, de acuerdo con los antecedentes del caso y las decisiones previas del CNE. Por este motivo fue acusado de manera formal, aunque Roa no aceptó los cargos.

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El delito por el que es investigado contempla penas estimadas entre cuatro y ocho años de prisión. En ese orden de ideas, la posibilidad de un preacuerdo o un principio de oportunidad dependería de eventuales conversaciones con la Fiscalía y de las condiciones legales que puedan aplicar en el proceso, para el cual deberá entregar información clave.

Ricardo Roa se quedó sin visa norteamericana, por cuenta de los casos que afronta ante la justicia colombiana y que podrían tener repercusiones en Estados Unidos - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Teniendo en cuenta este panorama, la respuesta de Roa dejó abierta la opción de estudiar esos mecanismos, aunque remarcó que no existe un entendimiento formal. Sus palabras contrastan con las versiones sobre eventuales acercamientos para resolver el expediente antes de que avance a las siguientes etapas judiciales.

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Roa también enfrenta una imputación por presunto tráfico de influencias

A la par de este caso, el exdirectivo enfrenta además un segundo proceso en la Fiscalía por presunto tráfico de influencias. Esa investigación aborda hechos ocurridos entre 2024 y 2025, con la adquisición de un apartamento en el norte de Bogotá, identificado como el Penthouse 901, y supuestos beneficios o descuentos en la operación.

El expediente también examina presuntos favores para beneficiar a Juan Guillermo Mancera mediante contratos o gestiones vinculadas a Jocol y Ecopetrol. Por esta razón, la Fiscalía imputó formalmente a Roa dentro de esta causa, aunque en su defensa el expresidente de Ecopetrol se declaró inocente y negó haber usado su posición para ello.

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