Bogotá proyecta un presupuesto de $42,7 billones para 2027: estas son las obras y programas que recibirían más recursos

La administración distrital proyecta que los incentivos del Acuerdo por una Ciudad Inteligente atraigan $79,8 billones de inversión privada durante la próxima década (Colprensa)

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La discusión sobre las prioridades de Bogotá para el próximo año llegará al Concejo con una propuesta que concentra buena parte de los recursos en educación, movilidad y salud. La administración distrital presentó un presupuesto de $42,7 billones para 2027, último periodo de ejecución del Plan Distrital de Desarrollo 2024-2027.

La iniciativa fue radicada por la Secretaría de Hacienda y establece cómo se distribuirán los recursos de la capital durante 2027. De la bolsa total, $33,2 billones se destinarían a inversión pública, equivalentes al 77,9% del presupuesto.

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Otros $5,7 billones cubrirían el funcionamiento de las entidades distritales, mientras que $3,8 billones se reservarían para el servicio de la deuda. Esas dos partidas representan el 13,3% y el 8,8%, respectivamente.

El presupuesto de Bogotá para 2027 contempla $42,7 billones, de los cuales $33,2 billones se destinarían a inversión pública, $5,7 billones al funcionamiento de las entidades distritales y $3,8 billones al pago de la deuda (Colprensa)

Educación y movilidad concentran las mayores partidas

La educación tendría la asignación sectorial más alta, con $9,1 billones, es decir, el 21,3% del total. La partida contempla la construcción de ocho colegios y la restitución de otros ocho. También busca garantizar el Programa de Alimentación Escolar para 733.000 estudiantes.

En educación superior, la propuesta incluye cerca de $500.000 millones para becas y apoyos financieros dirigidos a facilitar el acceso de los estudiantes. La distribución de estos recursos se suma a los compromisos de infraestructura y alimentación previstos para el sector. La radicación conjunta permite revisar el gasto anual y sus efectos sobre las finanzas distritales de mediano plazo.

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Movilidad recibiría $6,8 billones, que corresponden al 15,9% del presupuesto. Con ese dinero, el Distrito prevé continuar la ejecución de la primera línea del metro de Bogotá, las troncales alimentadoras, el corredor de la carrera Séptima y la Calle 13. La partida contempla además recursos permanentes para reparar, mantener y conservar la malla vial urbana.

La construcción y restitución de 16 colegios, además de la alimentación escolar para 733.000 estudiantes, hacen parte de las inversiones previstas para 2027 (Metro de Bogotá)

El sector salud tendría $5,4 billones, equivalentes al 12,6% del monto global. La administración señala que estos recursos permitirán garantizar la atención de 1,7 millones de afiliados al régimen subsidiado.

Por su parte, Integración Social contaría con $2,4 billones, el 5,6% del presupuesto. La financiación respaldaría la continuidad de Ingreso Mínimo Garantizado y la atención de 76.700 niños de primera infancia, además de más de 176.000 personas mayores en condición de vulnerabilidad.

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Hábitat, seguridad y servicios de emergencia

Para Hábitat se proyectan $1,9 billones, equivalentes al 4,6% del gasto. Entre los objetivos asociados a esta partida está la entrega de más de 17.000 subsidios habitacionales urbanos. También se prevén recursos para transformar el relleno sanitario Doña Juana en un parque tecnológico y ampliar la red de alumbrado público.

Cultura tendría $1,3 billones, que representan el 3,1% del presupuesto, mientras que seguridad recibiría $1,1 billones, equivalentes al 2,6%. En este último sector, el proyecto incluye respaldo para la operación del Centro C4 y la entrega de estaciones de bomberos en Ferias, Suba y Restrepo.

La propuesta llegó al cabildo distrital con el título “Por el cual se expide el presupuesto anual de rentas e ingresos y gastos e inversiones de Bogotá Distrito Capital, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2027 y se dictan otras disposiciones”.

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El sector de cultura contará con una partida de $1,3 billones para 2027, equivalente al 3,1% del presupuesto proyectado por la administración distrital de Bogotá (EFE)

La Alcaldía de Bogotá sustenta el proyecto en el comportamiento de la economía capitalina, que durante 2025 creció 3,5%, por encima del 2,6% registrado en el país. Para 2026, las estimaciones distritales calculan una expansión de 2,9%.

El escenario económico y las proyecciones a diez años

Junto al presupuesto, la Secretaría de Hacienda presentó el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2027-2037. El documento incorpora los efectos financieros del Acuerdo por una Ciudad Inteligente, normativa que, según las proyecciones oficiales, aportaría $1,08 billones adicionales durante 2027 para impulsar proyectos tecnológicos y de infraestructura.

Las estimaciones del Distrito indican que los incentivos contemplados en ese acuerdo podrían atraer $79,8 billones de inversión privada en los siguientes diez años. La administración calcula que ese flujo de capital contribuiría a generar más de 215.000 empleos formales en Bogotá durante la próxima década.

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