Bogotá proyecta un presupuesto de $42,7 billones para 2027: estas son las obras y programas que recibirían más recursos

La discusión sobre las prioridades de Bogotá para el próximo año llegará al Concejo con una propuesta que concentra buena parte de los recursos en educación, movilidad y salud. La administración distrital presentó un presupuesto de $42,7 billones para 2027, último periodo de ejecución del Plan Distrital de Desarrollo 2024-2027.
La iniciativa fue radicada por la Secretaría de Hacienda y establece cómo se distribuirán los recursos de la capital durante 2027. De la bolsa total, $33,2 billones se destinarían a inversión pública, equivalentes al 77,9% del presupuesto.
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Otros $5,7 billones cubrirían el funcionamiento de las entidades distritales, mientras que $3,8 billones se reservarían para el servicio de la deuda. Esas dos partidas representan el 13,3% y el 8,8%, respectivamente.
Educación y movilidad concentran las mayores partidas
La educación tendría la asignación sectorial más alta, con $9,1 billones, es decir, el 21,3% del total. La partida contempla la construcción de ocho colegios y la restitución de otros ocho. También busca garantizar el Programa de Alimentación Escolar para 733.000 estudiantes.
En educación superior, la propuesta incluye cerca de $500.000 millones para becas y apoyos financieros dirigidos a facilitar el acceso de los estudiantes. La distribución de estos recursos se suma a los compromisos de infraestructura y alimentación previstos para el sector. La radicación conjunta permite revisar el gasto anual y sus efectos sobre las finanzas distritales de mediano plazo.
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Movilidad recibiría $6,8 billones, que corresponden al 15,9% del presupuesto. Con ese dinero, el Distrito prevé continuar la ejecución de la primera línea del metro de Bogotá, las troncales alimentadoras, el corredor de la carrera Séptima y la Calle 13. La partida contempla además recursos permanentes para reparar, mantener y conservar la malla vial urbana.
El sector salud tendría $5,4 billones, equivalentes al 12,6% del monto global. La administración señala que estos recursos permitirán garantizar la atención de 1,7 millones de afiliados al régimen subsidiado.
Por su parte, Integración Social contaría con $2,4 billones, el 5,6% del presupuesto. La financiación respaldaría la continuidad de Ingreso Mínimo Garantizado y la atención de 76.700 niños de primera infancia, además de más de 176.000 personas mayores en condición de vulnerabilidad.
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Hábitat, seguridad y servicios de emergencia
Para Hábitat se proyectan $1,9 billones, equivalentes al 4,6% del gasto. Entre los objetivos asociados a esta partida está la entrega de más de 17.000 subsidios habitacionales urbanos. También se prevén recursos para transformar el relleno sanitario Doña Juana en un parque tecnológico y ampliar la red de alumbrado público.
Cultura tendría $1,3 billones, que representan el 3,1% del presupuesto, mientras que seguridad recibiría $1,1 billones, equivalentes al 2,6%. En este último sector, el proyecto incluye respaldo para la operación del Centro C4 y la entrega de estaciones de bomberos en Ferias, Suba y Restrepo.
La propuesta llegó al cabildo distrital con el título “Por el cual se expide el presupuesto anual de rentas e ingresos y gastos e inversiones de Bogotá Distrito Capital, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2027 y se dictan otras disposiciones”.
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La Alcaldía de Bogotá sustenta el proyecto en el comportamiento de la economía capitalina, que durante 2025 creció 3,5%, por encima del 2,6% registrado en el país. Para 2026, las estimaciones distritales calculan una expansión de 2,9%.
El escenario económico y las proyecciones a diez años
Junto al presupuesto, la Secretaría de Hacienda presentó el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2027-2037. El documento incorpora los efectos financieros del Acuerdo por una Ciudad Inteligente, normativa que, según las proyecciones oficiales, aportaría $1,08 billones adicionales durante 2027 para impulsar proyectos tecnológicos y de infraestructura.
Las estimaciones del Distrito indican que los incentivos contemplados en ese acuerdo podrían atraer $79,8 billones de inversión privada en los siguientes diez años. La administración calcula que ese flujo de capital contribuiría a generar más de 215.000 empleos formales en Bogotá durante la próxima década.
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