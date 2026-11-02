Colombia

Bogotá despedirá a Antonio Navarro Wolff: confirman fecha, hora y lugar de las exequias del miembro de la Asamblea Constituyente de 1991

El expresidente Gustavo Petro invitó a acompañar el adiós del líder político con una caravana y banderas, en homenaje a quien fue su compañero en el M-19

Navarro Wolff fue alcalde de Nariño, gobernador de Pasto y también estuvo en el Congreso de la República, como parte de su carrera política - crédito Sofía Toscano/Colprensa
Navarro Wolff fue alcalde de Nariño, gobernador de Pasto y también estuvo en el Congreso de la República, como parte de su carrera política - crédito Sofía Toscano/Colprensa
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El país político sigue lamentando la muerte de Antonio José Navarro Wolff, uno de los copresidentes de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 y figura central de la transición del M-19, el 1 de noviembre de 2026, a sus 78 años.

El ingeniero sanitario y también docente fue recordado por su papel con la paz y su labor que lo llevó al Congreso, la Alcaldía de Pasto y la Gobernación de Nariño, entre otros logros destacados de su carrera política que lo unió al expresidente Gustavo Petro.

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Y fue el mismo exmandatario que, por medio de un mensaje desde su cuenta de X la tarde del lunes 2 de noviembre, compartió los detalles sobre las honras fúnebres de Navarro Wolff a través del comunicado de la familia del político, y que se llevarán a cabo en Bogotá.

Las exequias de Navarro Wolff se llevarán a cabo la tarde del martes 2 de noviembre de 2026 en el norte de la capital colombiana - crédito @petrogustavo/X
Las exequias de Navarro Wolff se llevarán a cabo la tarde del martes 2 de noviembre de 2026 en el norte de la capital colombiana - crédito @petrogustavo/X

“Alejandro, Marcela y Gabriel, quien lo acompaña en el cielo; Camilo y María Virginia, sus hermanas Ángela y Lucero y sus hermanos Guillermo, Jorge y Jaime y demás familiares”, anunciaron que la ceremonia de exequias se llevará a cabo en el parque Cementerio Jardines del Recuerdo el martes 3 de noviembre de 2026 a partir de las 9:00 a. m., situado por la autopista Norte hacia el costado occidental.

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“Vamos al entierro de Antonio Navarro en Jardines del Recuerdo a las 2 pm”, dijo el expresidente, que recordó a su compañero.

La familia de Antonio Navarro Wolff anunció que informará este lunes los detalles para acompañar su último recorrido. (@navarrowolffantonio / Instagram)
La familia de Antonio Navarro Wolff anunció que informará este lunes los detalles para acompañar su último recorrido. (@navarrowolffantonio / Instagram)

El expresidente Gustavo Petro, quien compartió militancia con él, sostuvo que la trayectoria de su antiguo compañero forma parte de la historia política del país.

“El M-19 es parte de la historia de Colombia. Nos anudamos con mucho amor a nuestra Colombia y fuimos hermanos, armados y desarmados, para que brillara la mejor democracia del mundo en nuestro país, corazón de la humanidad”, escribió vía X el líder de oposición.

Gustavo Petro pidió despedir a Navarro Wolff con una caravana

El expresidente Gustavo Petro vinculó la muerte de Antonio Navarro Wolff con las pérdidas de varios comandantes del M-19 antes de la firma del acuerdo de paz.

El exmandatario mencionó a Jaime Bateman, Iván Marino Ospina, Álvaro Fayad y Carlos Pizarro, y afirmó que, tras el asesinato de este último en 1990, Navarro defendió la continuidad de las negociaciones y los compromisos asumidos.

Petro compartió los detalles de las honras fúnebres de Navarro Wolff, que se llevarán a cabo en Bogotá - crédito @petrogustavo/X
Petro compartió los detalles de las honras fúnebres de Navarro Wolff, que se llevarán a cabo en Bogotá - crédito @petrogustavo/X

El exmandatario afirmó que Navarro Wolff ayudó a convencer a los dirigentes y las bases de la organización de continuar su tránsito hacia la política legal, y de paso recordó a sectores políticos y militantes internacionales que, según su relato, acompañaron al movimiento en distintos momentos.

La desmovilización del M-19 se formalizó en marzo de 1990, en medio de una crisis institucional y de negociaciones con varios grupos armados, y la organización obtuvo una presencia relevante en las elecciones para integrar la Asamblea Nacional Constituyente, convocada para reemplazar la Constitución de 1886.

Navarro Wolff fue uno de los copresidentes de ese organismo, junto con Horacio Serpa y Álvaro Gómez Hurtado, y firmó la Carta Política promulgada el 4 de julio de 1991. Petro definió esa participación como su legado y recordó “la Constitución aún vigente firmada por él”.

El exmandatario destacó el papel de Navarro Wolff en la continuidad del proceso de paz con el M-19 - crédito Gustavo Petro/X
El exmandatario destacó el papel de Navarro Wolff en la continuidad del proceso de paz con el M-19 - crédito Gustavo Petro/X

La carrera pública de Antonio Navarro Wolff

Tras el asesinato del candidato presidencial Carlos Pizarro el 26 de abril de 1990, en representación de AD M-19, Navarro Wolff asumió su lugar y, para aquellas elecciones, no pasó a segunda vuelata, pero ocupó el tercer lugar.

Navarro Wolff mantuvo después una extensa carrera electoral e institucional. Fue alcalde de Pasto entre 1995 y 1997, representante a la Cámara por Bogotá entre 1998 y 2002, senador en dos períodos —de 2002 a 2006 y de 2014 a 2018— y gobernador de Nariño entre 2008 y 2012.

Durante sus años en el Congreso, Navarro defendió posiciones asociadas con la implementación de acuerdos de paz, la lucha contra la corrupción y los asuntos ambientales. Además, fue precandidato presidencial en distintas etapas de su carrera.

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