Bogotá despedirá a Antonio Navarro Wolff: confirman fecha, hora y lugar de las exequias del miembro de la Asamblea Constituyente de 1991

Navarro Wolff fue alcalde de Nariño, gobernador de Pasto y también estuvo en el Congreso de la República, como parte de su carrera política - crédito Sofía Toscano/Colprensa

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El país político sigue lamentando la muerte de Antonio José Navarro Wolff, uno de los copresidentes de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 y figura central de la transición del M-19, el 1 de noviembre de 2026, a sus 78 años.

El ingeniero sanitario y también docente fue recordado por su papel con la paz y su labor que lo llevó al Congreso, la Alcaldía de Pasto y la Gobernación de Nariño, entre otros logros destacados de su carrera política que lo unió al expresidente Gustavo Petro.

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Y fue el mismo exmandatario que, por medio de un mensaje desde su cuenta de X la tarde del lunes 2 de noviembre, compartió los detalles sobre las honras fúnebres de Navarro Wolff a través del comunicado de la familia del político, y que se llevarán a cabo en Bogotá.

Las exequias de Navarro Wolff se llevarán a cabo la tarde del martes 2 de noviembre de 2026 en el norte de la capital colombiana - crédito @petrogustavo/X

“Alejandro, Marcela y Gabriel, quien lo acompaña en el cielo; Camilo y María Virginia, sus hermanas Ángela y Lucero y sus hermanos Guillermo, Jorge y Jaime y demás familiares”, anunciaron que la ceremonia de exequias se llevará a cabo en el parque Cementerio Jardines del Recuerdo el martes 3 de noviembre de 2026 a partir de las 9:00 a. m., situado por la autopista Norte hacia el costado occidental.

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“Vamos al entierro de Antonio Navarro en Jardines del Recuerdo a las 2 pm”, dijo el expresidente, que recordó a su compañero.

La familia de Antonio Navarro Wolff anunció que informará este lunes los detalles para acompañar su último recorrido. (@navarrowolffantonio / Instagram)

El expresidente Gustavo Petro, quien compartió militancia con él, sostuvo que la trayectoria de su antiguo compañero forma parte de la historia política del país.

“El M-19 es parte de la historia de Colombia. Nos anudamos con mucho amor a nuestra Colombia y fuimos hermanos, armados y desarmados, para que brillara la mejor democracia del mundo en nuestro país, corazón de la humanidad”, escribió vía X el líder de oposición.

Gustavo Petro pidió despedir a Navarro Wolff con una caravana

El expresidente Gustavo Petro vinculó la muerte de Antonio Navarro Wolff con las pérdidas de varios comandantes del M-19 antes de la firma del acuerdo de paz.

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El exmandatario mencionó a Jaime Bateman, Iván Marino Ospina, Álvaro Fayad y Carlos Pizarro, y afirmó que, tras el asesinato de este último en 1990, Navarro defendió la continuidad de las negociaciones y los compromisos asumidos.

Petro compartió los detalles de las honras fúnebres de Navarro Wolff, que se llevarán a cabo en Bogotá - crédito @petrogustavo/X

El exmandatario afirmó que Navarro Wolff ayudó a convencer a los dirigentes y las bases de la organización de continuar su tránsito hacia la política legal, y de paso recordó a sectores políticos y militantes internacionales que, según su relato, acompañaron al movimiento en distintos momentos.

La desmovilización del M-19 se formalizó en marzo de 1990, en medio de una crisis institucional y de negociaciones con varios grupos armados, y la organización obtuvo una presencia relevante en las elecciones para integrar la Asamblea Nacional Constituyente, convocada para reemplazar la Constitución de 1886.

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Navarro Wolff fue uno de los copresidentes de ese organismo, junto con Horacio Serpa y Álvaro Gómez Hurtado, y firmó la Carta Política promulgada el 4 de julio de 1991. Petro definió esa participación como su legado y recordó “la Constitución aún vigente firmada por él”.

El exmandatario destacó el papel de Navarro Wolff en la continuidad del proceso de paz con el M-19 - crédito Gustavo Petro/X

La carrera pública de Antonio Navarro Wolff

Tras el asesinato del candidato presidencial Carlos Pizarro el 26 de abril de 1990, en representación de AD M-19, Navarro Wolff asumió su lugar y, para aquellas elecciones, no pasó a segunda vuelata, pero ocupó el tercer lugar.

Navarro Wolff mantuvo después una extensa carrera electoral e institucional. Fue alcalde de Pasto entre 1995 y 1997, representante a la Cámara por Bogotá entre 1998 y 2002, senador en dos períodos —de 2002 a 2006 y de 2014 a 2018— y gobernador de Nariño entre 2008 y 2012.

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Durante sus años en el Congreso, Navarro defendió posiciones asociadas con la implementación de acuerdos de paz, la lucha contra la corrupción y los asuntos ambientales. Además, fue precandidato presidencial en distintas etapas de su carrera.