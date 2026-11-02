Colombia

“Yo no endeudé a Colombia”: Petro se ‘lavó las manos’ ante las denuncias por incremento de deuda pública que hizo José Manuel Restrepo

El expresidente cuestionó las cifras presentadas por el vicepresidente sobre el deterioro de las finanzas públicas y señaló a Iván Duque como responsable del incremento del endeudamiento. La disputa se da en medio de las advertencias sobre una posible crisis fiscal en 2027

Gustavo Petro y José Manuel Restrepo - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de Colombia/Colprensa
Gustavo Petro respondió a los cuestionamientos de José Manuel Restrepo sobre el manejo de la deuda pública durante su administración y defendió los resultados económicos de su Gobierno (Juan Diego Cano/Presidencia de Colombia/Colprensa)
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Gustavo Petro salió al paso de las críticas de José Manuel Restrepo sobre el estado de las finanzas públicas y rechazó que su administración sea responsable del aumento del endeudamiento del país. El expresidente responsabilizó al gobierno de Iván Duque (2018-2022) y al actual vicepresidente por el deterioro fiscal que enfrenta Colombia.

La respuesta llegó después de una entrevista del segundo mandatario de Colombia con la revista Semana, en la que cuestionó los resultados económicos de los últimos años y advirtió sobre los riesgos financieros que podría enfrentar el país durante 2027.

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A través de su cuenta de la red social X, Gustavo Petro defendió las cifras de su Gobierno y aseguró que el crecimiento de la deuda, medido como proporción del producto interno bruto (PIB), fue considerablemente menor al registrado durante el mandato de Duque.

“Yo no endeudé a Colombia; mientras en el gobierno Duque la deuda real creció 11,3% puntos del PIB, en mi gobierno la deuda solo creció 1,3% del PIB, diez veces menos, y solo porque aumentó el Banco de la República la tasa de interés (sic)”, escribió el ex jefe de Estado.

Además, el exmandatario dijo: “No aumentamos saldos de deuda, solo creció la tasa de interés que mitigamos porque pagamos grandes saldos de deuda externa, como la del FMI, y disminuía el pago de la deuda ante el crecimiento del interés de la deuda interna impulsada por el Banco de la República con una errada visión sobre las verdaderas causas de la inflación en Colombia”.

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El expresidente Iván Duque fue señalado por Petro como uno de los responsables del incremento de la deuda pública en relación con el PIB (@petrogustavo/X)
El expresidente Iván Duque fue señalado por Petro como uno de los responsables del incremento de la deuda pública en relación con el PIB (@petrogustavo/X)

“Así que el vicepresidente debe reconocer, si es economista honesto intelectualmente, que quien causó el déficit fue él mismo y el presidente Duque y por eso hubo un estallido social. Duque endeudó a Colombia diez veces más, respecto al PIB, que mi gobierno”, añadió Petro a su extensa publicación.

Y precisó que: “La clase media de Colombia va a un fracaso económico por el voto que depositó por el fascismo. La clase media se acaba no solo porque tiene que pagar buena parte de los 35 billones anuales de nuevos impuestos, sino porque se desploma el salario real por el ascenso de los precios de comida; si el salario real baja, cae el mercado interno y, por tanto, los ingresos de la clase media”.

Las críticas de Restrepo a la economía del gobierno Petro

El vicepresidente sostuvo que la deuda pública pasó de $800 billones en 2022 a más de $1.200 billones en 2026, un incremento del 50%. También afirmó que el gasto estatal aumentó más del 40% y que los intereses de la deuda se duplicaron, en la conversación con la revista en mención.

Sobre el crecimiento económico, José Manuel Restrepo señaló: “Dejaron al país jodido. En los últimos dos años, el crecimiento fue de 1,6% en promedio, lo que es pésimo e insuficiente para un país como Colombia”.

Además, advirtió que la crisis fiscal podría estallar en marzo de 2027 si no se corrigen los desequilibrios de las finanzas públicas. Por esa razón defendió el Presupuesto General de la Nación para el próximo año y la necesidad de implementar medidas de ajuste.

El vicepresidente José Manuel Restrepo aseguró que Colombia enfrenta una situación fiscal compleja y advirtió sobre los riesgos de no aprobar la Ley de Rescate Económico (JEENAH MOON/REUTERS)
El vicepresidente José Manuel Restrepo aseguró que Colombia enfrenta una situación fiscal compleja y advirtió sobre los riesgos de no aprobar la Ley de Rescate Económico (JEENAH MOON/REUTERS)

La ‘Ley de Rescate Económico’ y el riesgo de ‘default’

Las advertencias del vicepresidente coinciden con la presentación de la Ley de Rescate Económico, radicada por el Gobierno el 29 de octubre. Restrepo y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, señalaron que Colombia podría entrar en default durante 2027 si el Congreso no aprueba la iniciativa antes de finalizar 2026.

“Si de aquí al cierre de 2026 no se avanza en esta ley de rescate, Colombia entra en default el próximo año”, aseguró Restrepo. Según explicó, ese escenario podría dificultar el pago de los salarios de los funcionarios públicos y la financiación de los programas estatales. Gómez calculó que el déficit que necesita financiar el Gobierno está entre $80 y $90 billones y advirtió sobre las dificultades para sostener el Presupuesto General de la Nación.

Entre las medidas planteadas está que el 70% del ajuste provenga del propio Estado, mediante recortes burocráticos y reducción de gastos. También se propone disminuir en 50% las órdenes de prestación de servicios, limitar el crecimiento de las compras públicas a la inflación y vender activos improductivos.

“El problema no es de plata. Plata hay, pero se está utilizando muy mal”, afirmó el ministro.

José Manuel Restrepo (Presidencia)
La Ley de Rescate Económico contempla recortes en el gasto estatal y cambios fiscales para conseguir recursos que permitan financiar las obligaciones del Gobierno en 2027 (Presidencia)

El proyecto contempla, además, un mecanismo de devolución del IVA que beneficiaría a 36,5 millones de colombianos: 19 millones recibirían la devolución del impuesto y otros 16,5 millones podrían obtener hasta el 50% de lo pagado. “Que 36,5 millones de colombianos tengan un beneficio me parece muy significativo”, señaló Restrepo.

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