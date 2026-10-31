Embajadora de Israel en Colombia retiró un video de su visita al Colegio Colombo Hebreo de Bogotá y denunció mensajes de odio en redes sociales

La embajadora de Israel en Colombia, Vivian Aisen, afirmó que la Embajada retiró un video de su visita al Colegio Colombo-Hebreo por mensajes de odio en redes sociales - crédito @VivianAisen/X

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La embajadora de Israel en Colombia, Vivian Aisen, afirmó que la representación diplomática debió retirar de sus redes sociales un video sobre una visita que hizo la alta funcionaria al Colegio Colombo-Hebreo de Bogotá ante el temor de que los estudiantes que aparecían en las imágenes fueran blanco de ataques.

La representante israelí explicó que visitó durante el jueves 29 de octubre de 2026 la institución, a la que describió como el único colegio judío de la capital. De hecho, portavoces oficiales de la Embajada publicaron un registro audiovisual de la jornada.

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No obstante, en palabras de Aisen, “la avalancha de comentarios de odio contra la Embajada y la comunidad judía que siguió a esas publicaciones nos obligó a retirarlas”, escribió.

Aisen señaló que la decisión respondió a la protección de los menores de edad, porque “el temor de que los niños colombianos que aparecían claramente en el video pudieran convertirse en blanco de ataques” resultó central para la remoción del material", indicó.

Este fue el mensaje escrito por la embajadora Aisen, tras los comentarios en redes sociales - crédito @VivianAisen/X

La embajadora rechazó las acusaciones de adoctrinamiento

En su mensaje, Aisen respondió a las críticas que recibió y cuestionó que algunos usuarios calificaran de adoctrinamiento la enseñanza de judaísmo, sionismo, historia judía e Israel en el colegio.

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“¿Por qué cuando niños judíos se reúnen con un representante del Estado de Israel? (...) Todos los colegios educan y transmiten valores, cultura e identidad. Pero cuando se trata de los judíos, de repente, se convierte en adoctrinamiento”, manifestó la embajadora.

Y agregó: “¿Acaso consideran que los niños que estudian en colegios alemanes, franceses, británicos, españoles o estadounidenses también son adoctrinados porque allí aprenden sobre la historia, la cultura y la identidad de esos países?”.

La diplomática también pidió una reflexión sobre los mensajes dirigidos contra integrantes de la comunidad judía colombiana. “Son colombianos, nacidos y criados en este país, que tienen el mismo derecho que cualquier otro ciudadano a preservar sus raíces, sus tradiciones y su identidad”, afirmó.

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La diplomática visitó el Colegio Colombo-Hebreo de Bogotá, institución que atiende a integrantes de la comunidad judía de la capital - crédito @VivianAisen/X

“¿Qué está pasando? ¿Qué ha cambiado para que hoy tantos se sientan con derecho a expresar públicamente tanto odio contra ellos? Empiezo este fin de semana con estas dos preguntas. Los invito a reflexionar sobre ellas", sostuvo.

Aisen sostuvo que las diferencias políticas no deben derivar en ataques contra una comunidad. “Podemos tener diferencias políticas, podemos debatir y disentir, pero nunca deberíamos perder algo tan esencial como el respeto por el otro y la capacidad de convivir en paz”, concluyó.

Vivian Aisen pidió rechazar acto de Chelo Hop con la bandera israelí en Hip Hop al Parque

Días atrás, la embajadora de Israel también pidió a la Alcaldía de Bogotá y a la Cancillería rechazar públicamente el gesto de la rapera Chelo Hop, que pisó una bandera israelí durante su presentación en Hip Hop al Parque.

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El hecho ocurrió el sábado 24 de octubre de 2026 en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, durante la primera jornada del festival. Videos difundidos en redes sociales muestran a la artista sobre la bandera, mientras expresa respaldo a Palestina con la consigna “Libre Palestina”.

Rapera Chelo Hop pisoteó bandera de Israel en el festival Hip Hop al Parque - crédito @EyeonPalestine/X

Aisen cuestionó la acción en su cuenta de X y afirmó: “Rechazo categóricamente el acto de pisotear la bandera del Estado de Israel, uno de los grandes aliados de Colombia”.

La embajadora comparó el episodio con una eventual agresión contra los símbolos patrios colombianos fuera del país. “¿Qué pasaría si la bandera de Colombia fuera pisoteada en una plaza pública de otro país? El respeto no puede tener dobles estándares”, señaló.

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Aisen etiquetó al alcalde Carlos Fernando Galán, al Instituto Distrital de las Artes (Idartes) y a la directora de la entidad, María Claudia Parias. La diplomática sostuvo que la libertad de expresión no debe utilizarse para promover el irrespeto entre países.

- crédito @VivianAisen/X

“Es importante que Bogotá y la Cancillería rechacen públicamente este acto de hostilidad y falta de respeto hacia Israel y hacia los colombianos que se identifican con su bandera”, escribió.

Chelo Hop, nombre artístico de Karol Restrepo González, fue una de las artistas distritales seleccionadas para el festival. Durante su intervención presentó una canción de su próximo álbum, Anatomía, y planteó una crítica al conflicto palestino-israelí.

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