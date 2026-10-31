Colombia

Las mascotas también serían ‘golpeadas’ por proyecto de ley de rescate económico: dueños pagarían más impuesto por el alimento

La senadora Esmeralda Hernández denunció la propuesta presentada en el Congreso que impondría una nueva carga tributaria a las familias con animales de compañía

Un cachorro dorado y un gato atigrado se acercan a dos platos de cerámica con comida seca y húmeda sobre un piso de madera.
La senadora Esmeralda Hernández denunció que el texto propone aplicar un IVA del 19% al alimento para animales de compañía - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Guardar

El gobierno de Abelardo de la Espriella radicó el 29 de octubre de 2026 la Ley de Rescate Económico, un proyecto que combina una reducción del 2,2% del gasto público con nuevos gravámenes, cambios en la renta y alzas en aportes de salud para evitar, según el Ejecutivo, una recesión y la pérdida de 360.000 empleos en Colombia.

La iniciativa contiene 106 artículos y entrega al presidente facultades extraordinarias durante seis meses desde la vigencia de la ley. El Ejecutivo podrá suprimir, fusionar o escindir ministerios y departamentos administrativos, además de modificar sus nombres, objetivos, estructuras y orden de precedencia.

PUBLICIDAD

Sin embargo, la propuesta empezó con críticas por los cuestionamientos a los impuestos a pagar para las familias que tienen un animal de compañía, según lo explicado por la senadora Esmeralda Hernández, del Pacto Histórico.

“Premian a las industrias que más afectan al ambiente y matan animales”

La senadora Esmeralda Hernández cuestionó la Ley de Rescate Económico del Gobierno nacional porque, según afirmó en un comunicado, impondría un IVA de 19% al alimento para animales y afectaría a familias con mascotas. “Esto significa un golpe muy miserable”, sostuvo.

La congresista también objetó los cambios al impuesto al carbono. Al referirse al destino de esos recursos, afirmó: “La plata que se recaude ya no será con destinación específica del 80% a temas como el cuidado de la biodiversidad, los humedales y prevención del cambio climático”.

PUBLICIDAD

Esmeralda Hernández
La senadora Esmeralda Hernández alertó sobre algunas propuestas en el proyecto de ley de rescate económico - crédito @EsmeHernandezSi/X

Sobre otros apartados de la iniciativa, Hernández declaró: “Premian a las industrias que más afectan al ambiente y matan animales”. Según indicó, el proyecto eliminaría el impuesto a los plásticos de un solo uso, gravaría con IVA a los carros eléctricos, híbridos y bicicletas eléctricas, y reduciría del 50% al 46% el impuesto de renta para la industria petrolera.

Hernández anunció que se opondrá al proyecto y pidió a la ciudadanía defender sus derechos. “Esto es lesivo por donde se lo mire y la ciudadanía debe defender sus conquistas, derechos y el futuro de Colombia”, concluyó.

Por ahora, el proyecto en su totalidad empezará sus discusiones en el Congreso de la República.

Los detalles de la Ley de Rescate Económico

El vicepresidente José Manuel Restrepo presentó el proyecto con un diagnóstico sobre las finanzas públicas y el empleo. “Arreglar hoy es mejor que quebrar mañana. El gobierno anterior nos dejó una bomba de tiempo, y por eso presentamos la Ley de Rescate Económico para salvar a Colombia de la quiebra, de perder 360.000 empleos y de entrar en recesión. El Estado se aprieta el cinturón, aportan más los que más tienen y el que menos tiene, recibirá más”, explicó.

La reforma propone un nuevo umbral para el impuesto de renta de las personas naturales. Quienes perciban ingresos anuales desde $37.709.280, equivalentes a un rango mensual entre $3.100.000 y $4.757.000, tendrían que declarar y pagar una retención en la fuente del 9%.

El vicepresidente José Manuel Restrepo defendió la propuesta como una medida para evitar la pérdida de 360.000 empleos en Colombia - crédito Presidencia
El vicepresidente José Manuel Restrepo defendió la propuesta como una medida para evitar la pérdida de 360.000 empleos en Colombia - crédito Presidencia

El articulado también cambia las cotizaciones al régimen contributivo de salud desde el primero de enero de 2027. El empleador pagaría el 8,5% del ingreso o salario base de cotización, mientras que el aporte de los trabajadores aumentaría en forma escalonada según el nivel salarial.

Para quienes reciban entre uno y dos salarios mínimos, la cotización será de 4%; entre dos y cuatro salarios mínimos llegará a 5,5%; entre cuatro y cinco será de 6%; entre cinco y 10 alcanzará 6,5%; entre 10 y 15 será de 7%; entre 15 y 20 llegará a 7,5%, y entre 20 y 25 salarios mínimos será de 8%.

Los bancos pagarían una sobretasa de cinco puntos hasta 2030

La tarifa general de renta para sociedades nacionales, establecimientos permanentes de entidades del exterior y personas jurídicas extranjeras obligadas a declarar sería de 33% en 2027 y de 31% desde 2028.

Las instituciones financieras, aseguradoras, reaseguradoras, comisionistas de bolsa y agropecuarias, bolsas de bienes y productos, y proveedores de infraestructura del mercado de valores pagarían cinco puntos adicionales entre 2027 y 2030. La tarifa total para esos contribuyentes sería de 38% en 2027 y de 36% durante los tres años siguientes.

Una mano sostiene un billete de 50.000 pesos colombianos sobre una mesa de madera. Otros billetes, monedas, un recibo y una calculadora están visibles.
El sector financiero pagará una sobretasa de cinco puntos adicionales en el impuesto de renta hasta el año 2030 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El documento fija una condición para la aplicación de ese recargo a las personas jurídicas. “Los puntos adicionales de los que trata el presente parágrafo solo son aplicables a las personas jurídicas que, en el año gravable correspondiente, tengan una renta gravable igual o superior a 120.000 UVT o $ 6.284 millones”, señala el proyecto.

La sobretasa estará sujeta a un anticipo del 100%, calculado sobre la base gravable del impuesto de renta del período anterior. El pago se hará en dos cuotas anuales iguales, en los plazos que defina el reglamento.

Temas Relacionados

Abelardo de la EspriellaReforma tributariaMascotasLey de rescate económicoEsmeralda HernándezIVAIVA alimento mascotasColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Esta es la receta rendidora de arroz atollado colombiano: tradicional, económico y con sabor de hogar para toda la familia

Reúne en una sola olla ingredientes sencillos y técnicas caseras para lograr una preparación abundante, carnuda, aromática y perfecta para compartir en casa

Esta es la receta rendidora de arroz atollado colombiano: tradicional, económico y con sabor de hogar para toda la familia

Esto es lo más buscado sobre películas de Halloween, según Google

A pocas horas de la esperada Noche de Brujas, los internautas buscan las mejores opciones del cine de terror

Esto es lo más buscado sobre películas de Halloween, según Google

Cuándo es Halloween 2026 en Colombia: qué día cae este año y cuál es el verdadero origen de la fiesta

La fecha está asociada con disfraces y dulces, y tiene antecedentes en ritos celtas, tradiciones medievales europeas y costumbres llevadas a Estados Unidos por inmigrantes irlandeses

Cuándo es Halloween 2026 en Colombia: qué día cae este año y cuál es el verdadero origen de la fiesta

Embajadora de Israel en Colombia retiró un video de su visita al Colegio Colombo Hebreo de Bogotá y denunció mensajes de odio en redes sociales

La diplomática israelí aseguró que tuvo que despublicar el registro audiovisual del evento que lideró en el establecimiento educativo “por comentarios de odio” en contra de los estudiantes

Embajadora de Israel en Colombia retiró un video de su visita al Colegio Colombo Hebreo de Bogotá y denunció mensajes de odio en redes sociales

10 prompts en Gemini de Google para hacer un disfraz de última hora

Con prendas básicas como jeans, remera blanca y zapatillas se pueden armar disfraces reconocibles sin necesidad de comprar nada

10 prompts en Gemini de Google para hacer un disfraz de última hora
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón anunció que fue a visitar a Epa Colombia en la carcel de Ibagué: “Aquí estoy, amiga”

Yina Calderón anunció que fue a visitar a Epa Colombia en la carcel de Ibagué: “Aquí estoy, amiga”

Matrimonio de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno: esta fue la afortunada que se ganó el ramo de la novia y el inesperado daño que provocó

Shakira anunció el aplazamiento de su presentación en las pirámides de Egipto: esta será la nueva fecha

Chino y Nacho ponen a los nuevos talentos venezolanos al frente de ‘Radio Venezuela: Fresco’: “Tenemos que adaptarnos a los chicos, no los chicos adaptarse a nosotros”

Video | Pipe Bueno no pudo contener las lágrimas al leer sus votos matrimoniales a Luisa Fernanda W: así vivieron el emotivo momento

Deportes

Millonarios reconoció fallo de la Corte Constitucional sobre pancartas contra el club: qué dijo

Millonarios reconoció fallo de la Corte Constitucional sobre pancartas contra el club: qué dijo

Esto le falta a Atlético Nacional para asegurar su cupo a la Copa Libertadores 2027: lo puede definir en los próximos días

Juan Pablo Montoya cree que el campeonato de Fórmula 1 se cierra en México: “Antonelli va a ganar todas las carreras”

AC Milan vs. Inter: hora y dónde ver en Colombia el clásico italiano de la Serie A

Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund, hora y dónde ver en Colombia el ‘Klassiker’ sin Luis Díaz