Esta es la receta rendidora de arroz atollado colombiano: tradicional, económico y con sabor de hogar para toda la familia

El arroz atollado es una receta tradicional del Valle del Cauca, preparada con arroz, carnes, papa y un guiso casero - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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El arroz atollado es de esos platos que llegan a la mesa con aroma de hogar: arroz húmedo, carnes doradas, papa, tomate y un guiso que reúne los sabores más queridos de la cocina colombiana.

Esta preparación es típica del Valle del Cauca y también tiene raíces en las comunidades negras del Pacífico colombiano. En la región se reconoce como un arroz asopado, de textura calduda y sabor abundante.

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Receta de Arroz atollado colombiano tradicional

El arroz atollado es una preparación húmeda en la que el arroz se cocina con caldo, sofrito, pollo, cerdo, tocino, longaniza y papa. La técnica combina el dorado de las carnes, la elaboración de un guiso y una cocción final a fuego bajo para integrar todos los sabores.

Tiempo de preparación

Preparación: 25 minutos

Cocción: 45 minutos

Tiempo total: 1 hora y 10 minutos

El arroz atollado reúne los sabores del Valle del Cauca en una sola olla, con ingredientes sencillos y abundantes - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Ingredientes

2 tazas de arroz 4 tazas de caldo de pollo 1 libra de costillas de cerdo ½ libra de tocino 1 pechuga de pollo 1 longaniza parrillera 3 tallos de cebolla larga, picados 3 tazas de tomate, cortado en cubos pequeños 3 tazas de papa colorada, cortada en láminas 2 dientes de ajo, cortados en láminas finas 1 cucharadita de cilantro picado Comino al gusto Sal al gusto Pimienta al gusto Color al gusto

Una variedad de ingredientes para el arroz atollado. Incluso, algunas personas lo preparan con embutidos y frutos del mar - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cómo hacer Arroz atollado colombiano tradicional, paso a paso

Caliente una sartén amplia a fuego medio. Agregue la cebolla larga y el ajo. Sofría hasta que la cebolla quede transparente y el ajo tome un tono dorado. Añada el tomate picado. Cocine durante 5 minutos, hasta formar una base jugosa. Incorpore comino, sal, pimienta y color. Agregue 1 o 2 tazas de caldo de pollo. Cocine el guiso a fuego bajo durante 10 minutos. Retire del fuego y reserve. En otra sartén, dore las costillas de cerdo, el tocino, la longaniza, la papa y la pechuga de pollo. Dore bien las carnes antes de unirlas al arroz. Este paso ayuda a concentrar el sabor y aporta grasa para la cocción. Retire las carnes cuando tengan una superficie dorada. Corte la pechuga en trozos o desméchela cuando esté tibia. En una olla grande, agregue parte de la grasa que soltaron las carnes. Incorpore el arroz y el resto del caldo de pollo. Cocine a fuego medio hasta que el arroz empiece a abrirse. Revise la cantidad de líquido para evitar que se seque. Añada el guiso de tomate, cebolla y ajo junto con las carnes, la papa y la longaniza. Revuelva con suavidad para no romper la papa ni convertir el arroz en una masa. Tape la olla y cocine a fuego bajo durante 10 minutos más. Apague el fuego cuando el arroz esté tierno y conserve una textura húmeda. Déjelo reposar durante 5 minutos antes de servir. Rectifique la sal y termine con cilantro picado. Puede acompañar con patacones, hogao y chorizo, como recomienda la tradición valluna.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 6 porciones como plato principal.

Esta receta valluna se cocina a fuego bajo para lograr un arroz caldudo, aromático y con carnes tiernas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: aproximadamente 650 kcal

Proteína: 35 g

Carbohidratos: 70 g

Grasas: 25 g

Fibra: 4 g

Sodio: variable según la cantidad de sal, caldo y embutido utilizados

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarde el arroz atollado en un recipiente hermético dentro de la nevera cuando se haya enfriado. Puede conservarse durante 3 días.

Para almacenarlo por más tiempo, divídalo en porciones y llévelo al congelador hasta por 2 meses. Descongélelo dentro de la nevera y caliéntelo en una olla con un poco de caldo o agua para recuperar su textura húmeda.

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