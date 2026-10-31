Cuándo es Halloween 2026 en Colombia: qué día cae este año y cuál es el verdadero origen de la fiesta

La Noche de Brujas tiene antecedentes en Samhain, una festividad celta relacionada con el cambio entre el otoño y el invierno - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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Halloween es una celebración internacional que se celebra cada año el 31 de octubre. La jornada es conocida también como Noche de Brujas y coincide con la víspera del Día de Todos los Santos, que se conmemora el 1 de noviembre.

En 2026, la fecha cae un sábado, por lo que las actividades de disfraces, fiestas, recorridos para pedir dulces y eventos culturales en corporaciones, colegios y estidades se concentrarán durante ese fin de semana en Colombia.

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Los eventos, hoy en día, combinan disfraces, calabazas talladas, decoración alusiva al terror y el tradicional “dulce o truco” —en Colombia suena el “triqui-triqui”, pero su historia se remonta a prácticas europeas antiguas de naciones celtas como Irlanda, Escocia y Gales, así como en la Isla de Man y en Galicia (España).

En Colombia, Halloween se consolidó como una jornada recreativa para niños, jóvenes y familias - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Una parte del origen de Halloween se vincula con Samhain, un festival celta celebrado alrededor del 1 de noviembre, cuando terminaba el otoño y empezaba el invierno.

Según registros históricos, estas comunidades creían que, en esa transición de estación, se debilitaba la frontera entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Por esa razón encendían hogueras y utilizaban máscaras o atuendos para ahuyentar espíritus.

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De hecho, un artículo de National Geographic basado en las investigaciones publicadas por la Enciclopedia Britannica, indica que esta festividad “representaba el año nuevo celta. Este era un pueblo pagano que creía en diferentes deidades y, para ellos, especialmente en esta época el mundo de los dioses se hacía visible para la humanidad y estos mismos dioses le jugaban malas pasadas a sus adoradores mortales. Fue un periodo lleno de peligros, superstición, miedo y episodios sobrenaturales”.

El artículo indica que “según cuentan historiadores como el irlandés Geoffrey Keating, que escribió el libro The History of Ireland en 1857, Samhain es considerada la celebración que dio origen a Halloween, debido a que era una época de ‘intensidad sobrenatural’. Keating relata que los celtas de la época creían que la fuerza de las tinieblas estaba presente y por eso encendían una gran hoguera con la esperanza de complacer a los dioses druidas y ayudar al proceso regenerativo de la agricultura”.

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Informes recogidos por portales académicos como el Cambridge School o el International Students Office del MIT indican que la tradición se mezcló después con las celebraciones cristianas.

En el siglo VIII, el papa Gregorio III estableció el 1 de noviembre como una fecha para honrar a todos los santos. La noche anterior fue llamada All Hallows’ Eve, nombre que con el paso del tiempo derivó en Halloween.

El “dulce o truco” tiene antecedentes medievales

Conforme a los historiadores, el hábito de ir de casa en casa para pedir comida o dinero también surgió en Europa. Durante la Edad Media, en Irlanda y Reino Unido, niños y adultos con pocos recursos se disfrazaban y visitaban viviendas a cambio de canciones o rezos por las almas de personas fallecidas.

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La práctica recibió el nombre de souling. A quienes recorrían las casas les entregaban en ocasiones unos pequeños pasteles llamados soul cakes, preparados con ingredientes como nuez moscada, jengibre, canela y pasas.

La Noche de Brujas tiene antecedentes en Samhain, una festividad celta relacionada con el cambio entre el otoño y el invierno.- crédito Tourism Ireland/Europa Press

La costumbre se trasladó a Estados Unidos con las migraciones irlandesas y británicas del siglo XIX. Allí se transformó hasta convertirse en el actual trick or treat, una de las actividades más asociadas con Halloween.

Las calabazas reemplazaron a los nabos en Estados Unidos

Antes de que las calabazas se convirtieran en un símbolo de la fecha, en Irlanda y Gran Bretaña las personas tallaban rostros en nabos, remolachas o papas. Ponían velas dentro y las ubicaban cerca de puertas y ventanas, con el propósito de alejar espíritus.

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Las calabazas talladas sustituyeron a los nabos y remolachas que se utilizaban en antiguas tradiciones europeas, según historiadores - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Los inmigrantes que llegaron a Estados Unidos descubrieron que las calabazas eran más grandes y fáciles de tallar. De esa adaptación nació la imagen de la jack-o’-lantern, la linterna de calabaza que hoy forma parte de la decoración de Halloween.

En Colombia, la celebración no tiene carácter oficial ni religioso, pero se consolidó como una fecha de actividades recreativas, especialmente entre niños, adolescentes y familias.