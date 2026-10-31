Colombia

Daniel Quintero denunció que su hermano Miguel fue maltratado durante su traslado a la cárcel de Cómbita, Boyacá: “Como un trofeo de guerra”

Miguel Andrés Quintero Calle fue llevado hasta ese centro penitenciario, luego de que un juez revirtiera su detención domiciliaria

Un juez revocó la medida de arresto domiciliario mientras se investigaba un caso de corrupción en el que está involucrado - crédito Polícia Nacional

Guardar

Un juez penal de circuito de Medellín revirtió la decisión de otorgar casa por cárcel a Miguel Quintero Calle, hermano del exalcalde de la capital de Antioquia, Daniel Quintero, por lo que el investigado deberá permanecer en un centro penitenciario mientras avanza el proceso penal por corrupción.

REVOCAR PARCIALMENTE la decisión proferida el dos (2) de octubre de dos mil veintiséis (2026) por el Juzgado Veintisiete Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Medellín, dentro de la actuación identificada con radicado 05001600024820242355900, exclusivamente en cuanto dispuso que la medida de aseguramiento privativa de la libertad impuesta a Miguel Andrés Quintero Calle se cumpliera en su lugar de residencia”, puntualiza la providencia.

PUBLICIDAD

Un juez revirtió la medida de arresto domiciliario que le había dado un juez de primera instancia a Miguel Quintero - crédito @FicoGutierrez/X
Un juez revirtió la medida de arresto domiciliario que le había dado un juez de primera instancia a Miguel Quintero - crédito @FicoGutierrez/X

Y agrega: “IMPONER a Miguel Andrés Quintero Calle, identificado con cédula de ciudadanía número 71.788.353, medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento de reclusión”.

El acusado permanecerá recluido en la Cárcel y Penitenciaría con Alta y Media Seguridad El Barne, en el municipio de Cómbita, departamento de Boyacá, según la Resolución 008962 del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). En horas de la noche del viernes 30 de octubre, las autoridades publicaron videos del traslado del hombre al centro penitenciario en el que parece esposado y escoltado por varios policías.

Luego de conocerse la decisión judicial y el traslado de Miguel Quintero a la cárcel, su hermano Daniel Quintero señaló que el trato dado a su familiar es el que se le da a un condenado. Incluso, dijo que se trata de un abuso impulsado por un Ejecutivo al que denominó “autoritario”.

PUBLICIDAD

zx
Daniel Quintero señaló que el trato dado a su familiar es el que se le da a un condenado - crédito @QuinteroCalle/X

“Estamos en un Gobierno abiertamente autoritario y fascista, dispuesto a acabar a todo el que piense diferente. Miguel Quintero no ha sido llevado a juicio ni ha sido condenado por ningún delito. Lo tratan como a un criminal y lo presentan como un trofeo de guerra. Solo los jueces pueden parar este abuso”, expuso en su cuenta de X.

Daniel Quintero confrontó al presidente Abelardo de la Espriella por la captura de su hermano - crédito @QuinteroCalle/X
Daniel Quintero confrontó al presidente Abelardo de la Espriella por la captura de su hermano - crédito @QuinteroCalle/X

El excandidato presidencial aprovechó para responder a políticos que celebraron la captura de Miguel Andrés. Al jefe de Estado colombiano, Abelardo de la Espriella, lo increpó por separar a su hermano de su hija de seis años.

“¿Si la palabra es acusado porque lo presenta como un delincuente? ¿Por qué es mi hermano? ¿Por qué lo enfrenté a la Presidencia? ¿Por eso lo manda para combita en Boyacá a pesar de que su hija de 6 años está en Medellín? ¿Por eso también me quitó el esquema de seguridad a mí? El progresismo sobrevivirá a su persecución y contrario a su deseo se hará más fuerte”, escribió Daniel Quintero.

Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutierrez, quien espera que la justicia colombiana defina el futuro judicial de su predecesor Daniel Quintero, celebró la decisión judicial.

“Miguel Quintero, hermano de Daniel Quintero, para la cárcel. Se empieza a hacer justicia. Luego de que apeláramos la decisión de casa por cárcel, en su mansión que construyó con el robo a Medellín, un juez acaba de ordenar su captura y será enviado a una cárcel. Sigue el jefe de la banda”, escribió en su cuenta de X.

Daniel Quintero defendió a su hermano, Miguel Quintero, y afirmó que las pruebas en su contra fueron "manipuladas" - crédito @QuinteroCalle/X
Daniel Quintero defendió a su hermano, Miguel Quintero, y afirmó que las pruebas en su contra fueron "manipuladas" - crédito @QuinteroCalle/X

En reacción a las afirmaciones del mandatario local, señaló: “No le temo a sus amenazas Alcalde, ni a tigres ni a serpientes. Mi corazón está con la gente y la gente conmigo. Es usted el que sigue”.

En señal de apoyo, el exdirector de la Ungrd, Carlos Carrillo dijo “debo rechazar el trato degradante al ciudadano Miguel Quintero, exhibir a cualquier ser humano como un trofeo degrada al Estado más que a quien es exhibido, las prácticas del actual Gobierno pisotean las instituciones y envían un mensaje perverso a la sociedad, menoscaban al Estado legítimo cuando lo llevan a utilizar los mismos lenguajes de los criminales

El caso se relaciona con seis contratos de los bomberos de Itagüí

La Fiscalía, la Procuraduría y el Área Metropolitana habían solicitado una medida de aseguramiento intramural contra Miguel Quintero Calle, al señalarlo como presunto determinador de un entramado relacionado con la celebración y ejecución de seis contratos durante la pandemia - crédito Miguel Andrés Quintero Calle/LinkedIn
La Fiscalía, la Procuraduría y el Área Metropolitana habían solicitado una medida de aseguramiento intramural contra Miguel Quintero Calle, al señalarlo como presunto determinador de un entramado relacionado con la celebración y ejecución de seis contratos durante la pandemia - crédito Miguel Andrés Quintero Calle/LinkedIn

La investigación contra Miguel Andrés Quintero Calle examina seis contratos por $17.656.000.000 suscritos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí. Según la hipótesis de la Fiscalía General de la Nación, en esa contratación se habrían pagado coimas por $2.481.000.000.

El ente acusador sostiene que Quintero habría recibido $1.653,3 millones y que Ortega habría obtenido $133.000.000. Esos montos corresponden a la teoría del caso de la Fiscalía y deberán ser objeto de debate y valoración judicial.

En el proceso también fueron imputados Álvaro Villada, exsubdirector administrativo y financiero del AMVA, y Vanesa Álvarez, exasesora jurídica de la entidad. La decisión del juez de segunda instancia definirá las condiciones bajo las cuales Quintero y Ortega continuarán vinculados al procedimiento penal.

Temas Relacionados

Daniel QuinteroMiguel Quintero cárcelCorrupciónMedellínContratosArea MetropolitanaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Brentford vs. Nottingham Forest  - en vivo, Premier League: siga el minuto a minuto del partido de Daniel Muñoz

El cuadro de los “Tricky Trees” (Árboles Astutos) tendrá una dura visita en Londres y con el defensor de la selección Colombia en acción

Brentford vs. Nottingham Forest  - en vivo, Premier League: siga el minuto a minuto del partido de Daniel Muñoz

Este será el trámite que debe seguir en el Congreso la ley de ajuste fiscal, impulsada por Abelardo de la Espriella: hay diferencias entre las bancadas políticas

La iniciativa económica reúne cinco pilares y deberá superar cuatro debates antes del 16 de diciembre, con la posibilidad de conciliación si las cámaras aprueban textos diferentes entre sí

Este será el trámite que debe seguir en el Congreso la ley de ajuste fiscal, impulsada por Abelardo de la Espriella: hay diferencias entre las bancadas políticas

Tras las polémicas cirugías de alias Pichi, Inpec removió al director de la cárcel La Dorada, Caldas

El caso cobró relevancia por imágenes recientes del denominado “Pablo Escobar de Bucaramanga”, que muestran diferencias respecto de su reseña de diciembre de 2024, como cabello más largo, barba más poblada y mayor volumen facial

Tras las polémicas cirugías de alias Pichi, Inpec removió al director de la cárcel La Dorada, Caldas

Llaneros vs. Junior, en vivo - Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del bicampeón de Colombia en Villavicencio

El equipo dirigido por Sebastián Viera sigue haciendo cuentas pese a que algunos resultados y combinaciones matemáticas lo dan por eliminado de las finales de Navidad

Llaneros vs. Junior, en vivo - Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del bicampeón de Colombia en Villavicencio

Moto con explosivos detonó en un peaje de la Vía Panamericana: esto se sabe

La explosión causó afectaciones materiales en el corredor que conecta el suroccidente colombiano; hasta el momento, no hay reporte de personas heridas o fallecidas

Moto con explosivos detonó en un peaje de la Vía Panamericana: esto se sabe
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

ENTRETENIMIENTO

Hermano de Kbeto Zuleta reveló el reciente parte médico del cantante tras el trágico accidente de su bus en Cesar: “Todavía en estado crítico”

Hermano de Kbeto Zuleta reveló el reciente parte médico del cantante tras el trágico accidente de su bus en Cesar: “Todavía en estado crítico”

Yina Calderón anunció que fue a visitar a Epa Colombia en la carcel de Ibagué: “Aquí estoy, amiga”

Matrimonio de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno: esta fue la afortunada que se ganó el ramo de la novia y el inesperado daño que provocó

Shakira anunció el aplazamiento de su presentación en las pirámides de Egipto: esta será la nueva fecha

Chino y Nacho ponen a los nuevos talentos venezolanos al frente de ‘Radio Venezuela: Fresco’: “Tenemos que adaptarnos a los chicos, no los chicos adaptarse a nosotros”

Deportes

Llaneros vs. Junior, en vivo - Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del bicampeón de Colombia en Villavicencio

Llaneros vs. Junior, en vivo - Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del bicampeón de Colombia en Villavicencio

Santa Fe vs. Olimpia por la Copa Libertadores Femenina 2026 - en vivo: las leonas buscarán el tercer puesto

Brentford vs. Nottingham Forest  - en vivo, Premier League: siga el minuto a minuto del partido de Daniel Muñoz

Saúl ‘Canelo’ Álvarez vs. Christian Mbilli: hora y dónde ver en Colombia la pelea del mexicano por el título mundial Supermediano del CMB

Millonarios reconoció fallo de la Corte Constitucional sobre pancartas contra el club: qué dijo