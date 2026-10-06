Daniel Muñoz le hizo petición a los hinchas de la selección Colombia en medio de los malos resultados de la fecha FIFA: “Hay que tener paciencia”

El defensor del Crystal Palace de Inglaterra habló sobre el apoyo de la fanaticada cafetera-crédito @diegonoticia/X

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El 6 de octubre de 2026, la selección Colombia cerrará su preparación de cara a la Copa América de 2028 y el Mundial de 2030 con el juego amistoso ante su similar del Perú en el estadio Nu Bank de Miami.

Por esta razón, tras los juegos ante México y Paraguay, tanto Néstor Lorenzo como el grupo de futbolistas es consciente de que se debe conseguir un buen resultado para calmar las dudas y la impaciencia que empieza a existir. En este contexto, el defensor Daniel Muñoz hizo un llamado a que no exista desesperación.

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El futbolista del Nottingham Forest de la Premier League explicó que entiende la impaciencia que existe por parte del hincha de la “Tricolor”, pero hizo un llamado a comprender que este es un nuevo proceso a nivel deportivo, y ratificó su compromiso con la “Tricolor”

“Al hincha lo entiendo, entiendo su frustración y desesperación, que pidan más. Hoy Colombia está al nivel de las mejores del mundo, entiendo a los hinchas pero también hay que tener paciencia, un nuevo proceso no se consolida de la noche a la mañana, hay muchas caras nuevas. Eso sí, siempre esperen la entrega, estamos a disposición para dar lo mejor”, expresó.

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Daniel Muñoz cumplió con los primeros juegos como jugador del Nottingham Forest - crédito FCF

El concepto de Richard Ríos sobre el nuevo proceso de la selección Colombia

Richard Ríos explicó lo que vive la selección Colombia-crédito Stephanie Scarbrough/AP Foto

El jugador de Al-Ittihad de Arabia Saudita habló sobre los cuestionamientos que existen por parte de la hinchada y explicó que existe un buen ambiente en el grupo para revertir el mal comienzo en el segundo ciclo de Lorenzo:

“La gente piensa que todo está mal y que estamos haciendo todo mal y no es así. Desde adentro sabemos qué mejorar como grupo, que son varias cosas, pero sabemos que tenemos muchas cosas buenas a rescatar de este proceso. Sé que no tenemos mucho tiempo, pero este momento es ideal para trabajar, experimentar cosas nuevas. Si no es ahora, más adelante va a ser complicado”.

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La selección Colombia ya piensa en lo que será el juego ante Perú: así va el historial

El último duelo entre Colombia y Perú se dio el 6 de junio de 2025 en Barranquilla-crédito Jairo Cassiani/Colprensa

La selección de Colombia enfrentará esta tarde-noche a Perú en el Nu Stadium de Miami, Florida, en su tercer y último amistoso posterior al Mundial de 2026, con la necesidad de una victoria que alivie el clima alrededor del equipo y fortalezca el camino hacia la Copa del Mundo de 2030.

Perú llega después de una derrota por 4-1 frente a Estados Unidos el 26 de septiembre, un empate 1-1 con México tres días más tarde y una caída 2-0 ante Canadá el 3 de octubre de 2026. Colombia, por su parte, igualó 1-1 con México y perdió 1-0 contra Paraguay.

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Colombia acumula cinco años sin derrotar a Perú: su último triunfo ante los incas fue en 2021. En los 10 enfrentamientos más recientes, el conjunto colombiano consiguió cuatro victorias, mientras que la Bicolor ganó dos.

Los empates fueron el resultado más repetido en esa serie reciente. Perú también necesita cortar su racha adversa tras los resultados de esta fecha de amistosos.

La derrota más dolorosa para Colombia ocurrió el 28 de enero de 2022, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, durante la fecha 14 de las eliminatorias para el Mundial de Catar. Un gol de Edison Flores a los 85′ dejó comprometidas las posibilidades de clasificación del equipo dirigido entonces por Reinaldo Rueda.

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El seleccionado colombiano había permanecido durante gran parte de la eliminatoria entre los cinco primeros lugares, pero aquella caída lo sacó de esa zona.

La selección Colombia llegó hasta la final en la Copa América de 1975 - crédito Libro Historia del Fútbol Colombiano

La final de la Copa América 1975 fue uno de los duelos más relevantes entre ambas selecciones. Colombia ganó 1-0 el partido de ida en Bogotá, pero Perú se impuso 2-0 en Lima y conquistó el título.

Los cruces entre los dos equipos también quedaron ligados a sus primeras clasificaciones mundialistas. Colombia obtuvo su primer boleto a una Copa del Mundo, Chile 1962, frente a Perú; los peruanos consiguieron el suyo para España 1982 ante la selección colombiana.

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A continuación, así quedaron los últimos partidos entre sí:

6 de junio de 2025 - Eliminatorias Sudamericanas: Colombia 0-0 Perú

6 de septiembre de 2024 - Eliminatorias Sudamericanas: Perú 1-1 Colombia

28 de enero de 2022 - Eliminatorias Sudamericanas: Colombia 0-1 Perú

9 de julio de 2021 - Copa América de Brasil: Colombia 3-2 Perú

20 de junio de 2021 - Copa América de Brasil: Colombia 1-2 Perú