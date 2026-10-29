Le Grand Tango: el Quinteto Astor Piazzolla recorre Colombia con su álbum nominado al Latin Grammy

El Quinteto Astor Piazzolla se presentará en Colombia entre el 29 de octubre y el 5 de noviembre con “Le Grand Tango”, una gira de cuatro ciudades que trae al país el más reciente proyecto discográfico de la agrupación. @quintetoastorpiazzolla/Instagram

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El Quinteto Astor Piazzolla se presentará en Colombia entre el 29 de octubre y el 5 de noviembre con “Le Grand Tango”, una gira de cuatro ciudades que trae al país el más reciente proyecto discográfico de la agrupación, nominado en 2026 a los Latin Grammy en la categoría Mejor Álbum de Tango.

La agrupación, con más de 30 años de recorrido internacional y dos Latin Grammy al Mejor Álbum de Tango obtenidos en 2019 y 2023, llega a territorio colombiano en un momento particular. Medellín, Bucaramanga, Cali y Bogotá serán las plazas de una travesía que recorre algunas de las piezas más representativas del compositor y bandoneonista argentino Astor Piazzolla, fallecido en 1992 a los 71 años, pero cuya música sigue ganando territorios tres décadas después de su muerte.

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Colombia lleva décadas siendo uno de los públicos más fieles del tango argentino

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La relación del quinteto con Colombia, y especialmente con ciudades como Medellín, tiene una historia que Vaccaro describe con precisión. Según el manager, cada vez que la agrupación se presenta en esa ciudad los conciertos terminan con localidades agotadas, y la experiencia del público local es difícil de encontrar en otras latitudes. “Yo creo que no hay otro lugar en el mundo después de Buenos Aires que sea tan tanguero”, señaló. La conexión, dice, va más allá de la escucha: el público conoce el repertorio, el estilo, y lo baila.

Vaccaro también recordó un dato que hace parte de la historia del tango en el continente: Carlos Gardel murió en Medellín en 1935, y Astor Piazzolla por poco estuvo en ese mismo vuelo. Gardel había conocido al joven Piazzolla en Nueva York y lo había invitado a sumarse a su gira. El padre del niño no lo permitió por su corta edad. “De haber sido así, no hubiéramos tenido esta música maravillosa que estamos tocando hoy en día”, dijo Vaccaro.

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El quinteto lleva el nombre del compositor desde los años 90 y actúa bajo mandato de su fundación

Tras la muerte de Piazzolla y la disolución de su agrupación original, Laura Escalada, viuda del maestro, fundó en 1995 la Fundación Astor Piazzolla con el propósito de preservar y difundir su obra.

Tras la muerte de Piazzolla y la disolución de su agrupación original, Laura Escalada, viuda del maestro, fundó en 1995 la Fundación Astor Piazzolla con el propósito de preservar y difundir su obra. Fue esa institución la que dio origen al quinteto que hoy lleva su nombre, y fue la propia Escalada quien le encargó a Vaccaro la misión de continuar con el proyecto. “Con mucho respeto, con mucho orgullo y con mucho cuidado trabajamos día a día para que esto siga vivo”, afirmó el manager.

El vínculo con la familia del compositor sigue activo. Pipi Piazzolla, nieto de Astor y músico él mismo, mantiene contacto regular con el equipo. “Nuestra misión es poder mantener esto puro, el legado de Astor. Tratamos de respetar sus ideas”, indicó Vaccaro.

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El formato del quinteto —violín, piano, bandoneón, guitarra y contrabajo— fue creado por el propio Piazzolla en 1960 al fundar su influyente Quinteto Nuevo Tango, y se convirtió en la estructura con la que mejor logró articular el Nuevo Tango, el género con el que transformó la música popular argentina y la proyectó hacia escenarios de todo el mundo. “El quinteto siempre era como la síntesis perfecta con la que él mejor se expresaba”, resumió Vaccaro.

“Le Grand Tango”, la obra de 1982 dedicada a Rostropóvich, es el eje del programa y del disco nominado

El centro del programa que el quinteto presenta en Colombia es la pieza que da nombre a la gira y al álbum: "Le Grand Tango", composición que Piazzolla dedicó en 1982 al violonchelista soviético Mstislav Rostropóvich.

El centro del programa que el quinteto presenta en Colombia es la pieza que da nombre a la gira y al álbum: “Le Grand Tango”, composición que Piazzolla dedicó en 1982 al violonchelista soviético Mstislav Rostropóvich y que la agrupación adaptó recientemente para su formato. Esa obra, originalmente escrita para violonchelo y piano, da título también al más reciente proyecto discográfico del quinteto, nominado este año a los Latin Grammy.

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El repertorio completo de los conciertos propone un recorrido por distintas etapas de la producción de Piazzolla, con piezas que van desde la energía del “Presto” —tercer movimiento del Concierto para bandoneón y orquesta, en versión para quinteto— y la potencia de “Escualo”, hasta la hondura de “Soledad” y “Oblivion”. El programa también incluye “Luna”, una obra poco frecuente dentro del catálogo piazzolliano, junto a piezas de referencia como “Zita”, “Milonga loca” y “Verano porteño”. El cierre está reservado para “Adiós Nonino”, una de las composiciones más reconocidas del maestro.

El quinteto suma una violinista para la gira colombiana y sigue recuperando obras poco conocidas de Piazzolla

Para esta gira, la formación habitual del quinteto —Pablo Mainetti en bandoneón, Matías Feigin en piano, Armando de La Vega en guitarra y Cristian Basto en contrabajo, con la dirección musical de Julián Vat— incorpora a la violinista Lucía Kohan, la integrante más joven del grupo.

Para esta gira, la formación habitual del quinteto —Pablo Mainetti en bandoneón, Matías Feigin en piano, Armando de La Vega en guitarra y Cristian Basto en contrabajo, con la dirección musical de Julián Vat— incorpora a la violinista Lucía Kohan, la integrante más joven del grupo. “Lucía, aparte de ser maravillosa, entiende esta música, tiene mucho tango, es virtuosa”, destacó Vaccaro, quien subrayó su interés personal en contar con mujeres en el equipo.

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En paralelo a los conciertos, la agrupación ha desarrollado en los últimos años un trabajo de recuperación del catálogo de Piazzolla, buscando obras poco circuladas que puedan sumarse al repertorio activo. La tarea, según Vaccaro, es inagotable: Piazzolla compuso unas 750 obras, la mayoría producidas en jornadas de trabajo cotidiano que el músico sostuvo durante décadas. “Se tomaba la composición como si fuera un trabajo de oficina, de ocho de la mañana a cinco de la tarde, de lunes a viernes se sentaba al piano y todas esas horas se las dedicaba a la música. Era un genio, un privilegiado y un hombre con un compromiso pleno con la composición”, describió el manager.

Entre los discos recientes del quinteto figuran “Revolucionario”, “Fugata”, “En 3×4”, “Triunfal” y “Operation Tango”, además del álbum “Le Grand Tango” que lleva el nombre de la gira actual.

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El tango sigue vivo en los escenarios a pesar de quienes auguran su declive

Quinteto Astor Piazzola. Teatro La Universidad de Medellín 29 de octubre. Bucaramanga octubre 30, Teatro Santander. Cali, noviembre 4 en el Arena USC. Bogotá noviembre 5 Teatro Cafam

Vaccaro rechaza la idea de que el tango atraviese un proceso de extinción. Para el manager, la presencia constante de público en cada teatro donde se presenta el quinteto es la prueba más directa de la vitalidad del género. “A cada espacio, a cada teatro donde nosotros vamos, el público vibra con esta música”, sostuvo. También celebra que la Academia Latina de la Grabación siga manteniendo la categoría de tango entre sus reconocimientos, lo que interpreta como una señal de que el género conserva su lugar dentro de la industria musical internacional.

“Todos nos vamos a morir, pero esta música va a seguir y va a perdurar en el tiempo”, sintetizó Vaccaro, al referirse a la misión que guía el trabajo diario del grupo.

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La gira “Le Grand Tango” arranca este jueves 29 de octubre en el Teatro Universidad de Medellín, continúa el viernes 30 de octubre en el Teatro Santander de Bucaramanga, el miércoles 4 de noviembre en el Arena USC de Cali, y cierra el jueves 5 de noviembre en el Teatro Cafam de Bogotá.