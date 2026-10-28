Juan Fernando Quintero, jugador de Independiente Medellín, se refirió a las críticas por la frecuencia de sus lesiones: “Son gajes del oficio”

Juan Fernando Quintero tuvo un cruce de opiniones con el periodista Luis Eduardo López, también conocido como Eduardo Luis - crédito DIM/Eduardo Luis

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Juan Fernando Quintero, mediocampista del Deportivo Independiente Medellín, cuestionó recientemente que se ponga en duda su profesionalismo y pidió mayor rigor al informar sobre su estado físico. El deportista habló con Clásico Paisa el miércoles 28 de octubre de 2026, luego de que circularan versiones sobre una supuesta cláusula en su contrato para disputar solo 10 partidos.

La controversia surgió a partir de una versión atribuida al periodista Gustavo Osorio, quien sostuvo que Quintero no estaría lesionado y que habría acordado jugar 10 encuentros con el equipo antioqueño: cinco ya disputados y cinco en los cuadrangulares semifinales. El Independiente Medellín rechazó esa posibilidad y, el miércoles 28 de octubre, calificó las afirmaciones como “comentarios malintencionados y faltos de fundamento”.

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Quintero también negó esa hipótesis y sostuvo que un contrato de esas características no sería posible. “Que diga que tiene fuente directa de que yo, o sea, no sé, que estaba alucinando que jugaba diez partidos en el Medellín. O sea, es imposible uno hacer un contrato por diez partidos”, afirmó durante la entrevista.

El jugador también se refirió a las lesiones como una situación propia de la actividad profesional y explicó que los plazos médicos deben respetarse. Además, aseguró que esperaba regresar a las canchas en dos semanas, con la expectativa de estar disponible para el partido de la última fecha de la fase regular ante Águilas Doradas, previsto para el jueves 12 de noviembre de 2026.

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Jackson Martínez y Juan Fernando Quintero aún no están disponibles para el Deportivo Independiente Medellín, según anunció Amaranto Perea - crédito DIM

El cruce con un periodista por los cuestionamientos

La respuesta de “Juanfer” Quintero también estuvo dirigida al comunicador Eduardo Luis López, quien había opinado sobre su situación el lunes 26 de octubre de 2026 en el programa La FM Más Fútbol. El relator se refirió a las condiciones que, a su criterio, deben considerar los clubes al contratar al volante.

“La verdad, cuando usted contrata a Juanfer, usted tenga dentro del, dentro de todo lo bueno, dice: «No, qué crack, qué pasesote, qué golazo». Tenga ahí que ese man se le va a desaparecer un rato y que usted va a estar embalado. Téngalo claro”, expresó Eduardo Luis durante la emisión radial.

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Ante esas palabras, Quintero cuestionó la falta de información detrás de las conclusiones sobre sus ausencias. “El señor Eduardo Luis debería ser profesional y averiguar, investigar qué es lo que está pasando para así darle un mensaje a la gente. Y de profesional, porque es un periodista”, sostuvo el mediocampista.

El momento exacto en el que Juan Fernando Quintero está apunto de patear el penal para regresar al gol con el Independiente Medellín - crédito @dimoficial/Instagram

El jugador remarcó que las lesiones no deben ser tratadas como un asunto menor ni como un argumento para alimentar especulaciones. “Acá están colocando en duda el profesionalismo de una persona que lleva dieciocho años en el fútbol profesional, al más alto nivel, que ha ganado XY torneos, pero es un profesional, así como lo son ustedes”, agregó.

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Quintero insistió en que detrás de cada ausencia hay circunstancias que no siempre son visibles para el público. Como ejemplo, recordó que, antes de un encuentro ante Bucaramanga, permaneció cuatro días en cama por una gastroenteritis y una deshidratación severa. También explicó que viajó en un avión privado a Pasto porque el plantel quedó retenido durante 13 horas en un aeropuerto y él quería llegar antes para cumplir con el equipo.

Juan Fernando Quintero regresó al gol con el Independiente Medellín, después de casi nueve años de hacerlo por última vez - crédito @dimoficialcom/Instagram

La lesión y la respuesta posterior del relator

El volante del Medellín señaló que su intención no era profundizar una confrontación personal, aunque pidió respeto por su trayectoria. “Uno para hablar tiene que tener bases, fundamentos y eso es lo que le enseñan a uno desde niño: los valores, el respeto. Ahora, no confundamos el ser una persona respetuosa con ser estúpido. Eso no”, manifestó.

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Quintero aseguró que quiere volver cuando esté plenamente recuperado para evitar recaídas, como ocurrió, según mencionó, con Juan José, un jugador del Medellín que regresó antes de tiempo y volvió a lesionarse. “Todas las lesiones tienen etapas y los tiempos se respetan porque es naturalidad”, indicó.

Después de las declaraciones de Quintero, Eduardo Luis respondió que entendía la incomodidad del futbolista, pero defendió su trayectoria profesional. “Últimamente lo veo peleando más en los medios que en la cancha. Vamos, Juanfer, la manera de sacar esto es: trae la séptima y será hermoso”, afirmó.

El relator añadió que desea que Quintero y el Medellín tengan éxito, aunque sostuvo que el debate debe resolverse con el rendimiento deportivo. “Yo quiero que al rojito le vaya bien. Yo quiero que llegue la séptima al DIM. Es que yo también quiero, Juanfer, pero eso es allá, papito, en la cancha”, concluyó.

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