Capturan a alias Cachaco por el ataque que dejó dos policías muertos en Bolívar: así cayó el señalado jefe de sicarios del Clan del Golfo

Efectivos de la Policía Nacional y del Gaula realizaron la captura de un hombre señalado por ataques contra integrantes de la fuerza pública, pues sería uno de los sicarios que participó en la muerte de dos uniformados (Policía Nacional)

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La Policía Nacional informó la captura en Barranco de Loba, Bolívar, de Helmer Campo Jerez, alias Cachaco, señalado de ser cabecilla de zona y jefe de sicarios de una estructura del Clan del Golfo.

Según la institución, el detenido habría participado en la planeación y ejecución del ataque armado contra la estación de Policía de Simití que dejó dos patrulleros muertos en abril de 2025.

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El operativo fue desarrollado por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), con apoyo del Ejército Nacional y la Armada Nacional. Campo Jerez fue detenido por orden judicial y tendrá que responder inicialmente por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado.

La detención fue confirmada el 28 de octubre de 2026. De acuerdo con la información oficial, el hombre era buscado como presunto responsable de coordinar acciones violentas contra integrantes de la Fuerza Pública en esa región del país.

Las autoridades lo identifican como cabecilla de zona de la subestructura Édgar Madrid Benjumea, una organización vinculada al Clan del Golfo que, según la Policía, tiene presencia en Simití y Arenal del Sur, en Bolívar, así como en Gamarra, Cesar.

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La Dijín atribuye al detenido la coordinación del homicidio de los patrulleros Edwin Feria y Belén Durán durante una incursión contra la estación de Simití (Segunda División del Ejército Nacional)

El ataque en Simití dejó dos patrulleros muertos

La investigación está relacionada con el homicidio del patrullero Edwin Agustín Feria Mercado y de la patrullera Belén Karina Durán Ortiz, ocurrido durante la madrugada del 25 de abril de 2025 en Simití.

Según el reporte de la Policía, un grupo armado llegó por vía fluvial hasta el municipio y abrió fuego con armas de largo alcance contra la estación policial. Durán Ortiz cumplía funciones de centinela cuando se produjo el ataque.

Los investigadores atribuyen a alias Cachaco un papel como presunto determinador, coordinador y participante material en el doble homicidio. La hipótesis de las autoridades indica que el hoy capturado habría impartido instrucciones para ejecutar la acción armada y organizado a los sicarios que participaron en ella.

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El atentado contra la estación de Simití ocurrió en medio del denominado ‘plan pistola’, una ofensiva que, de acuerdo con la institución, fue promovida por el Clan del Golfo entre el 15 de abril y el 23 de mayo de 2025.

Ese plan estuvo enfocado en ataques contra policías y militares en Antioquia, Bolívar, Córdoba, Sucre y Magdalena, según la Policía Nacional. El caso de Simití integra las investigaciones abiertas para esclarecer las muertes y atentados atribuidos a esa estrategia criminal.

Las autoridades confirmaron avances en contra de la estructura criminal (Gaula Militares/X)

La Dijín señaló que la ubicación de Campo Jerez fue posible tras labores de policía judicial que combinaron fuentes humanas, testimonios de exintegrantes de estructuras ilegales y personas sometidas a la justicia, además de herramientas técnicas de investigación.

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Tras el doble asesinato, la Policía incrementó las operaciones en el sur de Bolívar. Ante esa presión, alias Cachaco habría salido de su área habitual de influencia y se habría ocultado bajo la apariencia de un trabajador rural.

Las autoridades sostienen que el presunto jefe de sicarios mantuvo un perfil bajo para evitar su identificación, aunque habría continuado impartiendo órdenes sobre actividades criminales en la zona. La fachada de campesino, según los investigadores, formaba parte de su estrategia para evadir a la justicia.

Las autoridades siguen trabajando por dar con todos los implicados en el caso (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acusado fue presentado ante un juez de control de garantías, que declaró legal la captura. La Fiscalía General de la Nación tendrá que avanzar ahora con la imputación por homicidio agravado y concierto para delinquir agravado.

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La Policía indicó que el procedimiento representa un avance en el esclarecimiento del ataque ocurrido en Simití. El proceso judicial deberá definir la responsabilidad penal del capturado por la muerte de los dos patrulleros y por su presunta pertenencia a la estructura armada.

Por ahora, continúan las indagaciones sobre los demás responsables del atentado contra la estación policial.