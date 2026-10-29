Aumento del salario mínimo de 2027 tendrá como protagonistas a las empleadas domésticas: Ministerio del Trabajo detalló de qué trata la estrategia

Natalia López Fuentes hizo una invitación inédita para que los miembros del trabajo doméstico participen en la discusión salarial (Ministerio del Trabajo)

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En Bogotá, las organizaciones de trabajadoras domésticas recibieron una invitación del Ministerio del Trabajo para participar por primera vez en los espacios de concertación del salario mínimo de 2027, una instancia en la que el sector busca plantear sus demandas sobre remuneración, formalización y protección social.

El anuncio fue hecho el 28 de octubre de 2026 por la ministra del Trabajo, Natalia Eugenia López Fuentes, durante una jornada de diálogo con representantes sindicales y asociativas de las trabajadoras del hogar. La reunión fue liderada por la viceministra de Relaciones Laborales e Inspección, Juliana Patricia Morad Acero.

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La participación proyectada para la discusión del próximo año abre la posibilidad de que organizaciones que representan a este sector presenten directamente sus propuestas en la mesa de concertación de políticas salariales y laborales. La definición anual del salario mínimo suele reunir al Gobierno, centrales obreras y gremios empresariales.

“Espero tenerlas en la mesa de concertación de políticas salariales y laborales, que sea un espacio para ustedes, para que nos retroalimenten también de sus necesidades”, afirmó López Fuentes.

El Gobierno colombiano convocó a las organizaciones del sector para exponer sus propuestas sobre remuneración, protección social, contratos formales y vigilancia de las condiciones de empleo (Ministerio del Trabajo)

El sector llevará sus propuestas a la discusión salarial de 2027

La presidenta nacional de la Unión de Trabajadoras Afrocolombianas del Servicio Doméstico (Utrasd), Claribet Palacios García, señaló que la convocatoria representa una oportunidad para incorporar la experiencia de aquellas que realizan labores domésticas remuneradas en las decisiones sobre ingresos laborales.

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“Recibimos con mucha alegría esta invitación porque representa una oportunidad para que, por primera vez, las trabajadoras domésticas llevemos nuestra voz y nuestras propuestas a la mesa de concertación del salario mínimo”. Del mismo modo, la dirigente añadió que el propósito del sector es contribuir a decisiones que reflejen las condiciones de esta actividad.

En el encuentro participaron Ana Salamanca, de la Central Sindical de Trabajadoras del Hogar; Bertha Yolanda Ortiz, de Sintrahop; Elizabeth Cárdenas Carrera, de la Asociación Trabajar; María Bastos, de Sintra Emagra; Marilina Luna, de Sintra Emprusa, y Palacios García, en representación de Utrasd.

Por parte de la cartera laboral asistieron el director de Derechos Fundamentales del Trabajo, Carlos Adolfo Prieto; la directora de Riesgos Laborales, Andrea Torres; el director de Inspección, Vigilancia y Control, Jairo Riaga, y la subdirectora de Protección Laboral, Emily Alexandra Mejía.

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Asociaciones sindicales y comunitarias podrán plantear sus demandas ante el Ejecutivo, que prepara mesas técnicas y herramientas para facilitar afiliaciones y pagos laborales (Ministerio del Trabajo)

Formalización, afiliación y vigilancia laboral quedaron en la agenda

Durante la jornada, las representantes de las organizaciones presentaron planteamientos sobre formalización laboral, acceso a la seguridad social, remuneración e inspección. Entre las inquietudes trasladadas al Ministerio figuran asuntos relacionados con el transporte y una propuesta de aumento salarial presentada por una vocera del sector.

La viceministra Morad indicó que esos planteamientos serán remitidos al despacho de la ministra como insumos para la discusión. El proceso también contempla mesas técnicas para desarrollar una agenda conjunta de trabajo durante 2027.

La Defensoría del Pueblo acompañó el intercambio a través de Celene Rosada, Sergio Coronado y Sofía Sierra y expresó su disposición de hacer seguimiento a los compromisos vinculados con el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, instrumento que establece estándares para la protección de las personas trabajadoras domésticas.

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El Ministerio informó, además, sobre varias herramientas que permanecen en desarrollo. Entre ellas está un micrositio especializado en trabajo doméstico, que prevé reunir una calculadora de pagos, modelos de contrato, mecanismos de autoinspección y rutas de orientación para empleadores y trabajadoras.

Trabajadoras domésticas participarán en la concertación del salario mínimo de 2027 (Imagen Ilustrativa Infobae)

MinTrabajo prepara herramientas para contratos y seguridad social

La entidad también socializó un proyecto de protocolo para la atención de situaciones de peligro y una iniciativa dirigida a simplificar los trámites de afiliación y pago a la seguridad social. Las herramientas aún serán sometidas a revisión técnica y a observaciones de las organizaciones del sector, de acuerdo con el comunicado oficial emitido por la entidad.

La revisión busca incorporar los aportes de las asociaciones de trabajadoras antes de que los mecanismos entren en funcionamiento.

Como siguiente paso, MinTrabajo anunció que el 5 de noviembre compartirá una propuesta de cronograma para construir el plan de trabajo de 2027, pues las mesas técnicas están previstas desde la segunda semana de enero y podrían contar con participación territorial.

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La agenda acordada tendrá que precisar la forma en que las organizaciones de trabajadoras domésticas participarán en las discusiones salariales y el avance de las medidas relacionadas con inspección, contratación formal y cobertura de seguridad social.