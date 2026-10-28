Boyacá Chicó descendió a la Primera B y su técnico lamentó que perdiera la categoría en los últimos minutos: "La tristeza nos invade"

El técnico de Boyacá Chicó, Jhon Jairo Gómez, dio la cara por el descenso del equipo a falta de tres fechas para el cierre de la fase de Todos contra Todos en la Liga BetPlay - crédito Colprensa

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Boyacá Chicó se convirtió en el primer equipo en descender a la segunda división del fútbol colombiano en 2027, luego de empatar con el Junior de Barranquilla por 1-1 en Tunja, en duelo pendiente de la fecha 5 y perder su última oportunidad de mantener la pelea en la tabla de promedios por una jornada más.

El técnico de los ajedrezados salió a dar la cara ante los medios por lo que ocurrió en el estadio La Independencia, ya que el cuadro boyacense perdió la categoría después de cuatro años en la “A”, aunque con muchos problemas para armar la nómina, jugar de local e incluso con las autoridades locales por el uso del escenario.

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Como dato adicional, la temporada 2027 en el fútbol colombiano no tendrá a Tunja en la primera división, debido a que Patriotas tampoco ascendió, así que el clásico boyacense se vivirá en la “B” por un año, inicialmente, hasta que alguno de los dos vuelva a la “A” en las siguientes campañas.

“No nos dejamos empatar”

En rueda de prensa, el entrenador Jhon Jairo Gómez compareció por el cuarto descenso de los boyacenses en su historia, que se consumió debido a que no le alcanzan los números para salir de los últimos dos puestos en la tabla de promedios, pues se quedó con 0,90 en la posición 20, por debajo de sus rivales más cercanos Jaguares y Cúcuta Deportivo.

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“La Flecha” afirmó que la sensación en el equipo es de “mucha tristeza”, pero también dejó claro que el gol en el último minuto no fue porque el equipo permitiera eso, ante sospechas de amaño: “No nos dejamos empatar, pasa que a esos equipos les das esa ventajita y tienen jugadores que resuelven ese tipo de situaciones”.

Boyacá Chicó estuvo en la Liga BetPlay durante cuatro años, en los que peleó siempre contra el descenso hasta que falló en 2026 con el técnico Jhon Jairo "Flecha" Gómez - crédito Colprensa

“En este momento, la tristeza nos invade a todos y ya estamos pensando en terminar de una manera profesional, como corresponde”, añadió el entrenador, quien aseguró que el descenso de Chicó no se consumió en las últimas fechas, sino de tiempo atrás: “No es de hoy, es la sumatoria de muchas cosas, de malas campañas”

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“Buscamos resaltar las ganas que tuvo el equipo de ganar su partido, lo peleó, lo luchó, contra un excelente equipo que tiene individualidades”, destacó Gómez sobre la manera como el club disputó el encuentro frente a Junior, pues sabía que no sería sencillo porque el Tiburón quería ganar para seguir vivo en la pelea por los cuadrangulares.

Boyacá Chicó alcanzó su cuarto descenso en el fútbol colombiano junto con las temporadas 2016, 2018, 2021 y ahora en 2026 - crédito Colprensa

“Nos queda terminar bien. Somos profesionales en esto y la institución debe seguir bien representada. Queda ir a Cali a hacer un buen partido, igual al que se hizo contra Junior, y cumplir con nuestra agenda para después mirar el tema que se viene para nosotros”, finalizó el timonel del Boyacá Chicó.

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“Quiero pedirle disculpas a todo el mundo Junior”

Si Boyacá Chicó sufre por el descenso, Junior de Barranquilla no pasa del asombro porque quedó afuera de la pelea por los cuadrangulares de la Liga BetPlay y no defenderá el bicampeonato ganado en 2025 y 2026, debido a una mala campaña que también le costó la caída en Copa Colombia.

Boyacá Chicó y Junior empataron 1-1 en la fecha cinco de la Liga BetPlay, en el estadio La Independencia de Tunja - crédito Colprensa

En rueda de prensa, el portero Mauro Silveira envió un mensaje a los aficionados, en el que mostró su dolor por la eliminación temprana contra el Boyacá Chicó en Tunja por 1-1: “Quiero pedirle disculpas a todo el mundo Junior, no solo por este partido, sino por este semestre tan malo que tuvimos”.

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“Sé que muchas veces dijimos que éramos los bicampeones, que hasta el partido anterior yo estaba con la calculadora, porque yo soy así, de los que pelea hasta el final, pero no se dio. Ahora solo queda terminar el semestre de la mejor manera”, añadió el guardameta, pues las próximas tres jornadas será para definir qué jugadores continuarán en 2027.