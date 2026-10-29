⁠El alcalde Alejandro Eder anunció una alianza con Billboard para 2027: proyectan seis conciertos en el estadio y 120 espectáculos más en la ciudad

La alianza entre la Alcaldía de Cali, Billboard, el Gobierno y los promotores de conciertos busca fortalecer la industria musical y contribuir a la recuperación de la capital vallecaucana (@gonzalovillalon/Instagram)

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El alcalde de Cali, Alejandro Eder, oficializó una alianza con la organización Billboard —revista especializada en la industria de la música y el entretenimiento— y empresarios de espectáculos del país para ejecutar un plan de reactivación económica mediante la industria musical y los espectáculos en vivo.

La iniciativa proyecta la realización de 126 eventos culturales durante 2027 en la capital del Valle del Cauca, con el objetivo de generar una derrama económica superior a los $800.000 millones y movilizar a más de 530.000 asistentes locales y extranjeros tras las afectaciones dejadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026.

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El anuncio se conoció durante una mesa de trabajo celebrada el miércoles 28 de octubre en Bogotá, escenario en el que la administración caleña articuló compromisos con representantes del Gobierno nacional y los principales promotores de conciertos del país.

“Lanzamos la Alcaldía de Cali junto a Billboard y a los principales productores de grandes eventos del país el plan para la recuperación anímica y económica de nuestra ciudad”, informó el alcalde Alejandro Eder ante medios de comunicación.

Cali proyecta realizar 126 eventos culturales durante 2027, con los que espera atraer a más de 530.000 asistentes y dinamizar la economía local (@alejoeder/X)

126 eventos, 530.000 asistentes y una apuesta económica de $800.000 millones

El mandatario detalló el alcance de la programación cultural prevista para el territorio: “Estamos impulsando esta iniciativa, que serán ciento veintiséis eventos en Cali el año entrante culturales. Eso incluye 6 eventos de estadio, es decir, de llenar el estadio 6 veces, 20 de arena y 100 de teatros”.

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Eder precisó además los cálculos financieros y de aforo que proyectan el sector público y privado para la ciudad: “De esta manera esperamos generar un espacio que moverá alrededor de quinientas treinta mil personas y que puede generar un derrame económico de más de $800.000 millones”.

El mandatario aseveró: “Estas son las iniciativas y el tipo de iniciativas que necesitamos para reconstruir a Cali. Y esta es la mejor manera que los colombianos, que el resto del país, también en Cali, podemos apoyar la reconstrucción y es activando la ciudad y apostándole a la cultura”.

La administración de Alejandro Eder estima que la agenda de espectáculos podría generar una derrama económica superior a los $800.000 millones tras alianza con Billboard (@alejoeder/X)

“Este proyecto hace parte de una iniciativa que esta alcaldía ha tenido desde que iniciamos, pero que se hizo más relevante luego del terremoto. Estamos trabajando además en recuperar nuevos espacios para darle a la ciudad una transformación cultural que se traduzca en crecimiento económico”, agregó Eder.

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Para facilitar la llegada de productoras, la Corporación de Eventos, Ferias y Espectáculos de Cali (Corfecali) actuará como canal directo con los organizadores privados para flexibilizar tarifas de escenarios públicos, acelerar trámites de permisos y consolidar una agenda anual ininterrumpida.

Al encuentro asistieron delegados de firmas promotoras como Tu Boleta, BeatHub Entertainment, Páramo Presenta, ALS Eventos, Villalón Group, Stage Eventos y Fénix Entertainment, junto al gerente de Corfecali, Felipe Salcedo.

Representantes del Gobierno nacional y empresarios del entretenimiento participaron en la mesa de trabajo que definió las líneas de acción para impulsar los espectáculos en Cali (@mincultura/X)

Incentivos tributarios y apoyo empresarial para reactivar los espectáculos en Cali

Desde el Gobierno nacional, la ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Paola Holguín, expuso las herramientas de estímulo tributario a través de la convocatoria CoCrea, mecanismo que otorga beneficios fiscales a inversionistas del sector creativo.

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La funcionaria destacó la reducción de la contribución parafiscal para promotores de conciertos, medida excepcional adoptada tras la emergencia sísmica de agosto.

A su turno, el viceministro de Desarrollo Empresarial del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Manuel Alejandro Naranjo, señaló las líneas de apoyo productivo habilitadas con entidades financieras estatales.

Naranjo explicó que, pese a los límites presupuestales derivados de la coyuntura fiscal, el Gobierno activó acuerdos con Bancóldex e Innpulsa para respaldar a pequeñas y medianas empresas de la cadena del entretenimiento.

Paola Holguín expuso las herramientas de estímulo tributario a través de la convocatoria CoCrea, mecanismo que otorga beneficios fiscales a inversionistas del sector creativo (@mincultura/X)

El funcionario recordó la vigencia del Decreto 1417, normativa que otorga auxilios directos a las nóminas de empleadores afectados por el terremoto, y resaltó la meta de estructurar un gremio consolidado para espectáculos en vivo.

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“De la mano de Billboard estamos trabajando en consolidar este proyecto, que responde a una necesidad que tiene el país”, manifestó el viceministro durante su intervención.

Como parte del calendario inicial impulsado bajo este esquema, los organizadores ratificaron la realización del concierto de Nicky Jam para el 21 de noviembre de 2026 y el tradicional Superconcierto de la Feria de Cali programado para el 27 de diciembre de 2026.