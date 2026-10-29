Mauricio Gómez, ministro de Comercio, acusó al Gobierno Petro de presunta compra de votos y cuestionó contratos por $125.000 millones: “Gastaron $1 billón diarios”

Mauricio Gómez Amín, ministro de Comercio, cuestionó el manejo de los recursos públicos durante el Gobierno de Gustavo Petro y aseguró que Colombia enfrenta una crisis fiscal (Presidencia/Senado)

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El ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, lanzó fuertes cuestionamientos sobre el manejo de los recursos públicos durante la administración de Gustavo Petro. El funcionario aseguró que el país enfrenta una crisis fiscal y anunció denuncias relacionadas con contratos suscritos antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías.

Las declaraciones se conocieron durante el Encuentro Regional Caribe para la Construcción del Plan Nacional de Desarrollo, realizado en Barranquilla. Allí, Gómez Amín sostuvo que el nuevo Gobierno debe revisar las cuentas recibidas y establecer las condiciones financieras con las que comienza su gestión.

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“Tenemos que decir que recibimos una crisis fiscal sin precedentes. Se gastaron $1 billón diarios en la campaña comprando votos y no les alcanzó”, afirmó el ministro ante los periodistas. La acusación sobre una presunta compra de votos fue uno de los señalamientos más contundentes de su intervención.

El ministro Mauricio Gómez acusó al Gobierno de Gustavo Petro de presunta compra de votos durante la campaña presidencial (Presidency/REUTERS)

El funcionario también cuestionó el estado de sectores como la salud, la educación y el Icetex. Según manifestó, el Gobierno anterior dejó dificultades económicas e institucionales que deberán ser examinadas antes de definir las prioridades de inversión para los próximos cuatro años.

Gómez Amín cuestionó contratos firmados antes de la Ley de Garantías

Uno de los asuntos que puso sobre la mesa el ministro Gómez fue la firma de 148 contratos durante la administración de Petro. De acuerdo con su denuncia, los acuerdos habrían sido suscritos sin cumplir los requisitos correspondientes cuando faltaban cuatro días para la entrada en vigencia de la Ley de Garantías.

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Sobre el valor de estos compromisos, las cifras mencionadas en la información entregada presentan una diferencia: en una parte se habla de $125.000 millones y en otra de $128.000 millones. Durante su intervención, Gómez Amín se refirió a los $125.000 millones para cuestionar el destino que pudo tener ese dinero.

“Y yo pregunto, ¿qué se hace con 125.000 millones de pesos en este país? ¿Cuántas escuelas se construyen? ¿Cuántos hospitales se construyen? ¿A cuántos emprendedores podemos ayudar con esa plata? Qué tristeza que el presupuesto público se usó para beneficio personal en el gobierno pasado. Y esto no es política, esto es realidad. Esto es poner las cuentas sobre la mesa, hacer un corte de cuentas y decirle a Colombia que recibimos el país quebrado, pero que lo vamos a sacar adelante”, enfatizó.

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El ministro anunció denuncias relacionadas con 148 contratos que, según sus declaraciones, se habrían firmado cuatro días antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías (Prensa Senado)

El ministro sostuvo que las denuncias buscan establecer las condiciones en las que se comprometieron los recursos públicos. También afirmó que el Gobierno pretende presentar un balance de la situación fiscal y construir un Plan Nacional de Desarrollo que responda a las necesidades de las regiones, sin distinciones políticas. Sus señalamientos incluyeron cuestionamientos sobre la seguridad y la actuación del Gobierno anterior frente a grupos armados ilegales como el Clan del Golfo, el ELN y las Farc.

Pidió investigar denuncias contra Petro y anunció inversiones

Otro de los temas abordados por el ministro fue la solicitud a la Comisión de Acusación para que actúe frente a las denuncias sobre presuntos contratos a cambio de sexo que fueron señalados en los últimos días contra el expresidente Gustavo Petro.

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Gómez Amín pidió que las autoridades examinen los hechos con rigor y cuestionó a integrantes del Pacto Histórico por sus pronunciamientos sobre la protección de las mujeres. “Dónde están las senadoras del Pacto Histórico pidiendo que se respeten a las mujeres. Son unas hipócritas. Todo tiene que estar en mano de la Fiscalía”, manifestó.

Gómez Amín pidió a la Comisión de Acusación actuar frente a las denuncias sobre presuntos contratos a cambio de sexo que han sido señalados contra el expresidente (Reuters/Presidencia/Suministrado infobae)

En contraste con los cuestionamientos sobre la situación fiscal, el ministro destacó iniciativas para atraer capital extranjero. Entre ellas mencionó un proyecto de la compañía minera Rio Tinto, que contemplaría una inversión de 5.000 millones de dólares durante los próximos cuatro años en el departamento del Chocó.

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Además, anunció que el Gobierno prepara un portafolio de proyectos valorado en 76.000 millones de dólares para presentarlo en Nueva York. La iniciativa busca atraer inversionistas internacionales e incentivar la llegada de capital al país.