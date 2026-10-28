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El alcalde Federico Gutiérrez habló de la captura del hijo de Iván René Valenciano y su hijastro en Medellín: “No tienen excusa”

El mandatario local confirmó que acompañó el operativo encabezado por el presidente de la República, Abelardo de la Espriella

Capturan en Medellín al hijo de Iván René Valenciano. Jacobo de Jesús Valenciano Yepes fue detenido durante un operativo en Villa Hermosa, junto a alias Risas, hijastro del exdelantero. Ambos son investigados por sus presuntos vínculos con estructuras delincuenciales y por delitos de hurto y concierto para delinquir.

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La captura de Jacobo de Jesús Valenciano Yepes, hijo del exfutbolista Iván René Valenciano, y de Eddy Santiago Cuadros Yepes, alias Risas e identificado como su hijastro, llevó al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, a rechazar los argumentos que atribuyen la delincuencia a la falta de oportunidades.

En diálogo con Blu Radio, el alcalde afirmó: “Aquí nadie puede seguir diciendo que es que su única posibilidad fue delinquir. Eso es falso, no tienen excusa”. Gutiérrez aseguró que ambos fueron detenidos durante un operativo contra la estructura La Roja, a la que las autoridades vinculan con robos violentos en Medellín.

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“Yo estuve ahí con el presidente, en ese operativo”, agregó.

Los dos hombres fueron capturados el martes 27 de octubre de 2026 en la comuna 8, Villa Hermosa, durante un despliegue contra homicidios, extorsiones, hurtos y tráfico de drogas en Medellín, el Valle de Aburrá y otros puntos de Antioquia.

Federico Gutiérrez aseguró que los familiares de Iván René Valenciano no tenían excusa para presuntamente cometer los delitos por los que se les acusa - crédito Federico Gutiérrez/Abelardo de la Espriella/Iván René Valenciano
Federico Gutiérrez aseguró que los familiares de Iván René Valenciano no tenían excusa para presuntamente cometer los delitos por los que se les acusa - crédito Federico Gutiérrez/Abelardo de la Espriella/Iván René Valenciano

El balance parcial, divulgado por el presidente Abelardo de la Espriella en un video publicado en su cuenta de X durante el operativo, registró 135 capturas y 153 allanamientos.

Gutiérrez cuestionó que los señalados de integrar organizaciones delincuenciales aleguen falta de alternativas sociales o laborales. “Nosotros aquí tenemos todos los programas sociales cubiertos. Aquel que quiera estudiar tiene garantizado su colegio y estudio y oportunidades laborales de todo tipo. Ese discursito se le acabó”, sostuvo.

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La operación dejó 135 capturas y 153 allanamientos

El alcalde Federico Gutiérrez sostuvo que Valenciano Yepes y Cuadros Yepes residían en Medellín y que estarían relacionados con La Roja. Según el funcionario, alias Risas aparecía en videos de robos a ciudadanos.

Esta persona inclusive está en los videos donde atracan a las personas, a los ciudadanos de Medellín, donde le roban los relojes, las cadenas”, afirmó, y añadió que los integrantes de esa estructura habrían cometido varios de esos robos de manera violenta.

Él es Jacobo de Jesús Valenciano, hijo del exfutbolista Iván René Valenciano: fue capturado en megaoperativo en Medellín y tenía antecedentes criminales por hurto - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Él es Jacobo de Jesús Valenciano, hijo del exfutbolista Iván René Valenciano: fue capturado en megaoperativo en Medellín y tenía antecedentes criminales por hurto - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Las autoridades vinculan a los detenidos con La Roja

Sobre Valenciano Yepes, el mandatario local indicó que presuntamente identificaba a las víctimas. Explicó que estas organizaciones operan en el aeropuerto, centros comerciales y otras zonas, donde detectan a personas que portan relojes, cadenas u otros objetos de alto valor. Luego, señaló, los presuntos delincuentes siguen a la víctima y alertan a sus cómplices: “Es ese”.

Las detenciones hicieron parte de 10 órdenes judiciales ejecutadas mediante 10 allanamientos en la comuna 8. En los procedimientos participaron 81 funcionarios de la Policía Nacional y la Fiscalía. Las autoridades habían señalado que los capturados estarían relacionados con hurtos de relojes de alta gama y les imputaron cargos por hurto calificado y agravado, además de concierto para delinquir.

Toda esa estructura, en ese operativo cayeron ocho”, señaló Gutiérrez. “Dentro de esa estructura, de los ocho, esos dos están dentro de esa estructura”. Tras la captura de Cuadros Yepes, el alcalde también había dicho: “A Risas ya se le quitó la risa”.

El de la derecha es Eddy Santiago Cuadros Yepes, quien tiene el alías de 'Risas' - crédito Abelardo de la Espriella
El de la derecha es Eddy Santiago Cuadros Yepes, quien tiene el alías de 'Risas' - crédito Abelardo de la Espriella

Jacobo Valenciano Yepes ya había sido detenido en 2024

La del martes 27 de octubre de 2026 fue la segunda detención de Jacobo de Jesús Valenciano Yepes. El 27 de junio de 2024 fue capturado por su presunta participación en un robo a una panadería del barrio Belén La Mota, en el suroccidente de Medellín.

En ese caso, fue sorprendido mientras se movilizaba en una motocicleta que habría sido utilizada en el asalto al establecimiento. De acuerdo con la información conocida entonces, fueron robados bienes avaluados en más de 14 millones de pesos y la Justicia le otorgó detención domiciliaria mientras continuaba la investigación.

Gutiérrez aseguró que la Alcaldía reforzará el sistema de vigilancia para identificar a los responsables de robos denunciados por ciudadanos. “A mí cuando me ponen un video de esos en redes sociales que le robaron a alguien, nosotros inmediatamente empezamos las validaciones y perseguimos a esa gente y cruzamos con cámaras de la ciudad hasta que los agarramos, hasta que los agarramos”, afirmó.

El alcalde dijo que Medellín construye un nuevo C5i, al que llamó el “Pentágono de Medellín”, cuya entrega proyectó para mayo de 2027. “Aquí no hay espacio para delinquir y no hay más excusas de: «Ay, no tuve una oportunidad». No, eso es falso”, reiteró.

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