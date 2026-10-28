Los músicos Harold Santana y Geovanny Lobo recibieron sepultura tras el accidente del bus donde viajaban con el cantante Kbeto Zuleta

Los restos del guitarrista Harold Santana y del corista Geovanny Lobo descansan en Valledupar y Codazzi tras las honras fúnebres - crédito Gobernación del Cesar/X

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Harold Santana y Geovanny Lobo, guitarrista y corista de la agrupación vallenata de Kbeto Zuleta, fueron sepultados el miércoles 29 de octubre de 2026 en una ceremonia marcada por el dolor y el afecto de colegas, amigos y familiares, cinco días después de perder la vida en un accidente de tránsito en la vía entre El Difícil, Magdalena, y Bosconia, Cesar.

El encuentro se realizó en el auditorio de la Biblioteca Departamental Rafael Carrillo Luquez, en Valledupar, donde quienes compartieron con ellos recordaron su trayectoria musical y su calidad humana. Ambos perdieron la vida en la madrugada del lunes 26 de octubre, cuando el bus de la agrupación cayó desde un puente al río Ariguaní.

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La Alcaldía de Valledupar confirmó acompañamiento institucional permanente a las familias de las víctimas y a los heridos del siniestro - crédito Gobernación del Cesar/X

El acto de despedida convocó a integrantes del folclor vallenato, allegados y representantes del gobierno local. El alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco Durán, expresó su solidaridad con las familias y aseguró que “la Administración Municipal mantiene un acompañamiento permanente tanto a las familias de las víctimas mortales como a Kbeto Zuleta y a las demás personas que resultaron lesionadas”.

Tras el sepelio, los caminos de los dos músicos se separaron por última vez: Geovanny Lobo fue sepultado en Codazzi, mientras que Harold Santana recibió sepultura en Valledupar.

“Oren por mi hijo”, el mensaje de Poncho Zuleta desde la clínica

El hijo del cantante vallenato perdió una pierna tras un accidente de tráfico - crédito Suministrado infobae

Mientras Valledupar daba el último adiós a los dos músicos, el legendario cantante vallenato Poncho Zuleta se presentó en la clínica donde su hijo permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y lanzó un pedido directo a sus seguidores: “Oren por mi hijo”. El mensaje fue difundido en un video grabado a su llegada al centro asistencial.

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El artista llegó a Colombia directamente desde Estados Unidos, donde interrumpió sus compromisos en vivo de manera inmediata para regresar al país y acompañar a su hijo durante la recuperación. Según los reportes médicos, Kbeto Zuleta sufrió graves lesiones que obligaron a la amputación de una de sus piernas, aunque viene mostrando signos de mejoría y continúa bajo vigilancia especializada.

El accidente, que dejó cuatro personas fallecidas y varios heridos, se produjo alrededor de las cuatro de la mañana, cuando la mayoría de los ocupantes del bus dormía. Jorge Luis Quintero Calderón, bajista de la agrupación y uno de los sobrevivientes, relató como vivió en declaraciones para Noticias Caracol.

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“Tipo cuatro de la mañana, más o menos, la mayoría veníamos dormidos. Lo único que yo sentí fue el golpe del carro, el impacto. Y solamente eso fue en cuestión de segundos”, recordó. Quintero precisó que salió expulsado del vehículo y terminó en el río, desde donde logró arrastrarse hasta la orilla con ayuda de un compañero.

El bus de la agrupación musical cayó desde un puente hacia el río Ariguaní en la vía entre El Difícil y Bosconia, en los límites entre Magdalena y Cesar - crédito Colprensa

El mánager de la agrupación, Esteban Bolaño, también se refirió al siniestro y reveló que se salvó porque descendió del bus en El Carmen de Bolívar para regresar a Barranquilla en camioneta, según explicó en un video que difundió mientras se desplazaba hacia Bosconia para acompañar a los sobrevivientes.

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Bolaño señaló que otros tres integrantes lo acompañaron en el cambio de transporte, por lo que los cuatro permanecieron fuera de peligro. Con la voz entrecortada, expresó su dolor por las víctimas y pidió fortaleza.

“Estoy muy nervioso, pidiéndole a Dios que tenga misericordia de esos que siguen heridos, que no haya más víctimas de muerte, que nos dé fuerza para seguir para adelante”, declaró. También confirmó que Kbeto Zuleta se encontraba consciente al momento de su traslado al centro asistencial.

Por su parte, en su testimonio, Calderón afirmó que lo último que supo de Kbeto fue que este no cayó al río, sino que terminó sobre la orilla, fuera del agua. Además, confirmó que uno de los miembros de la banda le brindó primeros auxilios que fueron claves para salvarle la vida.

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“Un compañero fue quien le hizo el torniquete en la pierna, que gracias a eso Kbeto pudo llegar con vida al centro de salud, porque si no se hubiera desangrado”, afirmó, identificando al responsable de esa maniobra como el encargado de los videos y las fotografías en la agrupación vallenata.

Las causas exactas del siniestro todavía son objeto de investigación por parte de las autoridades.