Colombia

La Fiscalía judicializó a dos hombres por el atentado contra el entonces director de la cárcel de Neiva: murieron su hijo de 11 años y el subdirector

El ataque armado ocurrió en la mañana del 13 de enero de 2026, cuando Édgar Rodríguez, entonces jefe del penal, se movilizaba con su hijo, acompañados por el subdirector del centro de reclusión, Renato Solano

El judicializado habría sido uno de los motociclistas que atacaron el vehículo en el que iban el director de la Cárcel de Neiva con su hijo - crédito Fiscalía
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La Fiscalía General de la Nación confirmó la judicialización de dos presuntos implicados en el ataque armado contra los dos funcionarios del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad de Neiva, ocurrido el 13 de enero de 2026 en el sur la capital huilense.

En el hecho murió Ismael Rodríguez, hijo de 11 años del entonces director de la prisión Édgar Enrique Rodríguez Muñoz. El subdirector del penal falleció días más tarde mientras permanecía internado en una Unidad de Cuidados Intensivos.

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Los procesados son Fabián Humberto Alvarado Galvis, conocido como alias El Mexicano, y Luis David Másmela Sabogal. La investigación estableció que los sospechosos habrían participado en más de 50 comunicaciones grupales para coordinar vigilancias, seguimientos y otros actos previos al atentado.

La Fiscalía judicializó a dos hombres por el atentado contra directivos de la cárcel de Rivera, en Huila - crédito Fiscalía
La Fiscalía judicializó a dos hombres por el atentado contra directivos de la cárcel de Rivera, en Huila - crédito Fiscalía

Según la Fiscalía, los involucrados usaron distintos perfiles en plataformas digitales para compartir mensajes, ubicaciones y fotografías de las víctimas.

Cómo ocurrió el ataque armado: lo que descubrió la Fiscalía

El día del atentado, el exdirector del establecimiento penitenciario viajaba con sus acompañantes en un vehículo particular por la carretera que comunica a Neiva con Rivera. Hombres armados interceptaron el automóvil y dispararon contra sus ocupantes.

La hipótesis de la Fiscalía indica que Alvarado Galvis y Másmela Sabogal habrían intervenido en el crimen. Este último, al parecer, conducía una motocicleta de alto cilindraje.

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Tras el ataque, los agresores escaparon por la avenida Circunvalar en dirección al barrio Mansiones del Norte, en Neiva.

Los hechos ocurrieron durante la mañana del martes en una vía cercana al cementerio Los Olivos, donde dos personas resultaron lesionadas tras ser interceptadas por agresores en moto mientras viajaban en un automóvil oficial - crédito Redes Sociales / X
Los hechos ocurrieron durante la mañana del martes en una vía cercana al cementerio Los Olivos, donde dos personas resultaron lesionadas tras ser interceptadas por agresores en moto mientras viajaban en un automóvil oficial - crédito Inpec

Parte de la información se recuperó de un celular que presuntamente pertenecía a alias El Mexicano, y que se habría extraviado durante otro hecho delictivo registrado ese mismo 13 de enero en una obra de construcción del barrio San Jorge, en Neiva. Los datos obtenidos del teléfono permitieron reconstruir parte de la secuencia del ataque.

Conforme al informe del ente de control, a ambos se les imputaron los delitos de homicidio, concierto para delinquir y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, todos con circunstancias de agravación punitiva.

Ninguno de los dos aceptó los cargos. Un juez les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

Por su parte, el reporte de la Fiscalía incluyó que Luis David Másmela Sabogal fue capturado por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, con apoyo de la Sijin de la Policía Nacional, en una vía pública del barrio Alfonso López, en la localidad de Usme, Bogotá.

En cuanto a alias El Mexicano, señalado por la Fiscalía como cabecilla de una organización delincuencial con presencia en Huila, fue notificado de la nueva imputación en el centro penitenciario donde permanece detenido desde el 23 de febrero por otro caso.

Alias El Mexicano fue capturado en el barrio Alfonso López, de la localidad de Usme, en el sur de Bogotá - crédito Fiscalía
Alias El Mexicano fue capturado en el barrio Alfonso López, de la localidad de Usme, en el sur de Bogotá - crédito Fiscalía

Tras el atentado, renunció el director de la cárcel de Neiva

A los pocos días del ataque armado, se conoció la carta de renuncia de Rodríguez Muñoz a la dirección de la cárcel.

El ecfuncionario comunicó su decisión en una carta dirigida a funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). En el documento, atribuyó su salida a razones personales tras el ataque ocurrido en la vía que conecta a Neiva con Rivera, en Huila.

Los hechos ocurridos el pasado 13 de enero marcaron de manera irreversible mi vida y la de mi familia”, escribió el funcionario en la carta, cuya existencia fue revelada inicialmente por El Espectador.

El director sostuvo que aquel día fue “fatídico” para su familia y señaló que esa situación lo llevó a apartarse de su cargo.

En su momento, un grupo especial integrado por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación y de la Policía Nacional asumió las pesquisas para identificar a los responsables del atentado.

Las autoridades ofrecieron una recompensa de $50 millones por información que permita ubicar a los autores del ataque.

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