Hermanos con distrofia muscular en Bucaramanga denuncian interrupción de terapias y medicamentos por la Nueva EPS

La entidad atraviesa por una nueva polémica de dos pacientes que no están recibiendo sus tratamientos (Colprensa)

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La familia de dos jóvenes, identificados como Jhon Anderson y Jordan Colmenares Vargas, denunció que llevan meses sin recibir terapias ni medicamentos esenciales para el manejo de la distrofia muscular de Duchenne que padecen.

Los hermanos, de 39 y 32 años, viven en Bucaramanga, Santander, y requieren atención diaria debido a la dependencia que les ha provocado el avance de esta enfermedad genética.

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Los dos necesitan sesiones de fisioterapia, terapias respiratorias y de fonoaudiología, además de medicamentos, procedimientos y acompañamiento permanente para sus actividades básicas.

Su madre, Ruth Vargas Díaz, explicó que la interrupción de los servicios por parte de la entidad de salud se produjo en enero y que la situación ha aumentado la preocupación de la familia por eventuales complicaciones de salud.

Según la denuncia, difundida por Blu Radio, los dos pacientes son cuadripléjicos y requieren cuidados constantes, entre ellos asistencia para el baño, aspiraciones y administración de tratamientos, por lo que, según su madre, la falta de atención pone en riesgo su condición clínica.

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La entidad de salud ha estado en el ojo del huracán por su atención a los pacientes (Colprensa)

La familia reclama una respuesta efectiva de Nueva EPS

Ruth Vargas afirmó en la emisora que la atención no puede depender solo de trámites administrativos o decisiones judiciales pendientes de ejecución: “Yo veo que esto es un atentado contra mis hijos. Ellos tienen que hacerse todos los días las terapias físicas, respiratorias, fonoaudiología”.

La distrofia muscular de Duchenne es una patología genética que ocasiona debilidad y pérdida progresiva de la función muscular. En el caso de los dos hermanos, la enfermedad exige una atención especializada y continua para prevenir el deterioro de su movilidad, sus capacidades respiratorias y su calidad de vida.

Los familiares aseguran haber acudido a distintas instancias para exigir la reanudación de los servicios. Entre las acciones emprendidas se encuentran derechos de petición, una tutela y solicitudes de acompañamiento ante organismos de control y entidades encargadas de proteger los derechos de los pacientes.

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Hay preocupación por el manejo de la salud en el territorio nacional (Colprensa)

De acuerdo con la familia, dos despachos judiciales han emitido 11 incidentes de desacato contra la entidad prestadora de salud. Las medidas contemplarían multas y órdenes de arresto, pero, según los allegados, estas decisiones no han logrado que se restablezcan las terapias y los medicamentos que reclaman.

Jaime Colmenares, padre de los pacientes, cuestionó la falta de resultados tras las actuaciones judiciales: “¿Quién puede obligar a la Nueva EPS a cumplir? Porque nos vemos de verdad desamparados”.

También afirmó que la familia ha buscado apoyo en la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y autoridades judiciales, sin obtener una solución que se traduzca en atención médica.

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Uno de los pacientes, Jordan Colmenares, pidió la intervención del presidente de la República, Abelardo De La Espriella, después de haber agotado las vías institucionales disponibles, según la información citada por Blu Radio.

Para Ruth Vargas, madre de los afectados, cada jornada sin terapias representa una preocupación adicional. Además, afirmó que sus hijos han enfrentado episodios críticos de salud y solicitó que las autoridades y la entidad atiendan el caso desde una perspectiva humana, además de cumplir las órdenes que se hayan emitido.

La familia está a la espera de que la Nueva EPS informe cuándo restablecerá integralmente los servicios médicos requeridos por los hermanos en Bucaramanga.

Cabe mencionar que este no es el único llamado de atención para la Nueva EPS, pues en 2026 se han conocido varios casos de pacientes que denuncian incumplimientos con sus procedimientos.

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El mandatario se pronunció en redes sociales tras conocerse el resultado favorable de la cirugía de Lucas Murillo, que llevaba meses esperando atención (Abelardo De La Espriella/X)

Uno de los más sonados fue el de Lucas Francesco Murillo García, un niño de 7 años de Cúcuta que padece una cardiopatía congénita, y pidió apoyo al presidente Abelardo de la Espriella denunciando que llevaba un año luchando contra la Nueva EPS para que le autorizaran exámenes médicos, un cateterismo en una clínica de cuarto nivel y su ingreso a la lista de trasplante cardíaco.

El mandatario le respondió al pequeño por su conmovedor caso y en septiembre de 2026 se informó que superó con éxito la compleja cirugía de corazón abierto.