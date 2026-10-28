Colombia

Hermanos con distrofia muscular en Bucaramanga denuncian interrupción de terapias y medicamentos por la Nueva EPS

Los pacientes requieren rehabilitación, fármacos y cuidados diarios, mientras sus allegados afirman que las decisiones judiciales aún no han restituido los servicios

La Corte Suprema anuló las sanciones contra Salomé Henao y concluyó que los desacatos en Nueva EPS respondían a una falla estructural - crédito Nueva EPS
La entidad atraviesa por una nueva polémica de dos pacientes que no están recibiendo sus tratamientos (Colprensa)
Guardar

La familia de dos jóvenes, identificados como Jhon Anderson y Jordan Colmenares Vargas, denunció que llevan meses sin recibir terapias ni medicamentos esenciales para el manejo de la distrofia muscular de Duchenne que padecen.

Los hermanos, de 39 y 32 años, viven en Bucaramanga, Santander, y requieren atención diaria debido a la dependencia que les ha provocado el avance de esta enfermedad genética.

PUBLICIDAD

Los dos necesitan sesiones de fisioterapia, terapias respiratorias y de fonoaudiología, además de medicamentos, procedimientos y acompañamiento permanente para sus actividades básicas.

Su madre, Ruth Vargas Díaz, explicó que la interrupción de los servicios por parte de la entidad de salud se produjo en enero y que la situación ha aumentado la preocupación de la familia por eventuales complicaciones de salud.

Según la denuncia, difundida por Blu Radio, los dos pacientes son cuadripléjicos y requieren cuidados constantes, entre ellos asistencia para el baño, aspiraciones y administración de tratamientos, por lo que, según su madre, la falta de atención pone en riesgo su condición clínica.

PUBLICIDAD

La crisis financiera de Nueva EPS pone en riesgo la continuidad de tratamientos para pacientes de alto costo en 2025 - crédito Colprensa
La entidad de salud ha estado en el ojo del huracán por su atención a los pacientes (Colprensa)

La familia reclama una respuesta efectiva de Nueva EPS

Ruth Vargas afirmó en la emisora que la atención no puede depender solo de trámites administrativos o decisiones judiciales pendientes de ejecución: “Yo veo que esto es un atentado contra mis hijos. Ellos tienen que hacerse todos los días las terapias físicas, respiratorias, fonoaudiología”.

La distrofia muscular de Duchenne es una patología genética que ocasiona debilidad y pérdida progresiva de la función muscular. En el caso de los dos hermanos, la enfermedad exige una atención especializada y continua para prevenir el deterioro de su movilidad, sus capacidades respiratorias y su calidad de vida.

Los familiares aseguran haber acudido a distintas instancias para exigir la reanudación de los servicios. Entre las acciones emprendidas se encuentran derechos de petición, una tutela y solicitudes de acompañamiento ante organismos de control y entidades encargadas de proteger los derechos de los pacientes.

Imagen de referencia,. La Clínica Universitaria Bolivariana reportó una ocupación de 254% en atención materna, con impacto en urgencias, cirugía y hospitalización - crédito Colprensa/El Colombiano
Hay preocupación por el manejo de la salud en el territorio nacional (Colprensa)

De acuerdo con la familia, dos despachos judiciales han emitido 11 incidentes de desacato contra la entidad prestadora de salud. Las medidas contemplarían multas y órdenes de arresto, pero, según los allegados, estas decisiones no han logrado que se restablezcan las terapias y los medicamentos que reclaman.

Jaime Colmenares, padre de los pacientes, cuestionó la falta de resultados tras las actuaciones judiciales: “¿Quién puede obligar a la Nueva EPS a cumplir? Porque nos vemos de verdad desamparados”.

También afirmó que la familia ha buscado apoyo en la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y autoridades judiciales, sin obtener una solución que se traduzca en atención médica.

Uno de los pacientes, Jordan Colmenares, pidió la intervención del presidente de la República, Abelardo De La Espriella, después de haber agotado las vías institucionales disponibles, según la información citada por Blu Radio.

Para Ruth Vargas, madre de los afectados, cada jornada sin terapias representa una preocupación adicional. Además, afirmó que sus hijos han enfrentado episodios críticos de salud y solicitó que las autoridades y la entidad atiendan el caso desde una perspectiva humana, además de cumplir las órdenes que se hayan emitido.

La familia está a la espera de que la Nueva EPS informe cuándo restablecerá integralmente los servicios médicos requeridos por los hermanos en Bucaramanga.

Cabe mencionar que este no es el único llamado de atención para la Nueva EPS, pues en 2026 se han conocido varios casos de pacientes que denuncian incumplimientos con sus procedimientos.

El mandatario se pronunció en redes sociales tras conocerse el resultado favorable de la cirugía de Lucas Murillo - crédito Abelardo De La Espriella/X
El mandatario se pronunció en redes sociales tras conocerse el resultado favorable de la cirugía de Lucas Murillo, que llevaba meses esperando atención (Abelardo De La Espriella/X)

Uno de los más sonados fue el de Lucas Francesco Murillo García, un niño de 7 años de Cúcuta que padece una cardiopatía congénita, y pidió apoyo al presidente Abelardo de la Espriella denunciando que llevaba un año luchando contra la Nueva EPS para que le autorizaran exámenes médicos, un cateterismo en una clínica de cuarto nivel y su ingreso a la lista de trasplante cardíaco.

El mandatario le respondió al pequeño por su conmovedor caso y en septiembre de 2026 se informó que superó con éxito la compleja cirugía de corazón abierto.

Temas Relacionados

Nueva EPSDistrofia muscularTratamientoDenunciaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El alcalde Federico Gutiérrez habló de la captura del hijo de Iván René Valenciano y su hijastro en Medellín: “No tienen excusa”

El mandatario local confirmó que acompañó el operativo encabezado por el presidente de la República, Abelardo de la Espriella

El alcalde Federico Gutiérrez habló de la captura del hijo de Iván René Valenciano y su hijastro en Medellín: “No tienen excusa”

Jerome Sanabria celebró la radicación de la contrarreforma pensional que recoge sus propuestas de ‘No Con Mi Ahorro’: “Muy feliz”

La joven activista explicó los tres cambios fundamentales que traería esta contrapropuesta a la reforma pensional promovida por el expresidente Gustavo Petro

Jerome Sanabria celebró la radicación de la contrarreforma pensional que recoge sus propuestas de ‘No Con Mi Ahorro’: “Muy feliz”

La confianza empresarial repunta en Colombia, pero la industria mantiene señales de cautela: estos son los resultados de septiembre

La encuesta de Fedesarrollo mostró cambios en las perspectivas de contratación, los pedidos y las expectativas económicas de las empresas, con diferencias entre el comercio y el sector manufacturero

La confianza empresarial repunta en Colombia, pero la industria mantiene señales de cautela: estos son los resultados de septiembre

Los músicos Harold Santana y Geovanny Lobo recibieron sepultura tras el accidente del bus donde viajaban con el cantante Kbeto Zuleta

La ceremonia en Valledupar reunió a familiares, colegas y representantes locales cinco días después del siniestro en el que murieron el guitarrista y el corista de la agrupación vallenata durante la madrugada del lunes 26 de octubre de 2026

Los músicos Harold Santana y Geovanny Lobo recibieron sepultura tras el accidente del bus donde viajaban con el cantante Kbeto Zuleta

La Fiscalía judicializó a dos hombres por el atentado contra el entonces director de la cárcel de Neiva: murieron su hijo de 11 años y el subdirector

El ataque armado ocurrió en la mañana del 13 de enero de 2026, cuando Édgar Rodríguez, entonces jefe del penal, se movilizaba con su hijo, acompañados por el subdirector del centro de reclusión, Renato Solano

La Fiscalía judicializó a dos hombres por el atentado contra el entonces director de la cárcel de Neiva: murieron su hijo de 11 años y el subdirector
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

ENTRETENIMIENTO

La DJ Marcela Reyes interpuso una querella penal contra la madre del cantante asesinado B-King por presunta injuria

La DJ Marcela Reyes interpuso una querella penal contra la madre del cantante asesinado B-King por presunta injuria

Shakira subió el detrás de cámaras del videoclip de ‘Agua’ con Maluma: hubo bromas de los dos cantantes por sus atuendos

Concierto de Ryan Castro en Bogotá: qué se sabe del setlist y los invitados especiales para el ‘Awooween’

Ryan Castro pone a moverse a Bogotá: ‘Awooween’ llega con cierres viales alrededor de El Campín

Mariana Mozo se defendió de las críticas por “hacer trampa” con el reingreso de Virginia a ‘MasterChef Celebrity’: “Un plan macabro”

Deportes

Boyacá Chicó descendió a la Primera B y su técnico lamentó que perdiera la categoría en los últimos minutos: "La tristeza nos invade"

Boyacá Chicó descendió a la Primera B y su técnico lamentó que perdiera la categoría en los últimos minutos: "La tristeza nos invade"

Juan Fernando Quintero, jugador de Independiente Medellín, se refirió a las críticas por la frecuencia de sus lesiones: “Son gajes del oficio”

Independiente Santa Fe no jugará la final de la Copa Libertadores 2026, tras caer 2-1 ante Corinthians

Jorge Carrascal fue catalogado como el futbolista más influyente en Brasil por GloboEsporte: estas fueron las estadísticas que le resaltaron

La selección Colombia remontó ante Polonia y clasificó a los cuartos de final del Mundial Sub-15 de la FIFA 2026: este será su próximo partido