Colombia

Quién era ‘Primo Sangre’, temido jefe de las disidencias que murió en el megaoperativo liderado por Abelardo de la Espriella en Antioquia

Informes oficiales revelan que el insurgente abatido poseía entrenamiento táctico como francotirador, adaptaba explosivos para aeronaves no tripuladas y pretendía expandir las finanzas ilegales hacia otros municipios de la región

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La Policía Nacional abatió a alias Primo Sangre en el corregimiento de San Cristóbal tras un enfrentamiento con armas de fuego. (Louis Witter - Le Pictorium - Europa Press/Policía Nacional de Colombia)
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El megaoperativo desplegado entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de octubre de 2026 en la ciudad de Medellín y otras zonas del departamento de Antioquia dejó 135 capturas, 153 allanamientos

La operación contó con la participación del presidente Abelardo de la Espriella, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quienes acompañaron a las tropas militares y policiales en una ofensiva dirigida contra estructuras investigadas por homicidio, extorsión, hurto y tráfico de estupefacientes.

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En su balance general, el mandatario colombiano también notificó que en el despliegue oficial se destacó la muerte de alias Primo Sangre, considerado por la fuerza pública como jefe de comisión del frente 36 de las disidencias de las Farc, al mando de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá.

Abelardo de la Espriella - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Abelardo de la Espriella - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Según mencionó el jefe de Estado en su cuenta de X, este hombre fue abatido en la vereda Yolombó, del corregimiento de San Cristóbal de la capital antioqueña, luego de que respondiera con disparos a la llegada de un grupo especial de la Policía Nacional.

“¡1 narcoterrorista dado de baja, alias Primo Sangre, segundo cabecilla de las disidencias del frente 36 de las Farc en Antioquia, quien fue abatido por nuestra Policía Nacional al oponer resistencia durante el operativo”, indicó De la Espriella.

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Además, en el procedimiento fueron detenidas tres personas que lo acompañaban y se incautaron cuatro armas de fuego, entre ellas un fusil, cien detonadores eléctricos, siete proveedores, una camioneta y 18 dispositivos electrónicos.

Alias Primo Sangre murió durante un procedimiento policial en la vereda Yolombó, en el corregimiento de San Cristóbal - crédito Policía Nacional de Colombia
Alias Primo Sangre murió durante un procedimiento policial en la vereda Yolombó, en el corregimiento de San Cristóbal - crédito Policía Nacional de Colombia

¿Quién era alias Primo Sangre?

Los organismos de inteligencia le atribuían a alias Primo Sangre más de diez años de trayectoria en el frente 36 de las disidencias de las Farc, según información recopilada por El Colombiano.

Las autoridades lo presentaron inicialmente como segundo cabecilla de esa estructura y hombre de confianza de Óscar Javier Cuadros Zea, alias Chejo, máximo líder de esa estructura criminal. No obstante, fuentes consultadas por Caracol Radio sostuvieron que el hombre se desempeñaba como jefe de comisión pero bajo las órdenes de Ferney de Jesús Roldán Rivera, alias Pimpón.

Según la información conocida durante el operativo, habría comandado una comisión armada de cerca de 12 integrantes en Anorí, municipio del Nordeste antioqueño. También era señalado de coordinar asuntos logísticos y financieros de la estructura, así como de gestionar la compra de armas y drones en Medellín.

Imagen de referencia - Alias Primo Sangre era señalado de integrar una comisión armada vinculada con las disidencias de las Farc - crédito Colprensa
Imagen de referencia - Alias Primo Sangre era señalado de integrar una comisión armada vinculada con las disidencias de las Farc - crédito Colprensa

Las autoridades le atribuyeron conocimientos para fabricar y adaptar artefactos explosivos en drones, además de entrenamiento como francotirador. La información de inteligencia, también citada por Teleantioquia, también lo relacionaba con planes de expansión hacia los municipios de Urrao y Caldas para disputar rentas de la minería ilegal y la extorsión asociada a esa actividad.

Su alias había aparecido en reportes de agosto de 2026, cuando fue capturado alias Chato en una zona rural de Anorí. Las autoridades señalaban a este último como un integrante cercano a Primo Sangre y lo investigaban por presuntas intimidaciones y cobros ilegales a habitantes del municipio.

Fuentes consultadas por Caracol Radio indicaron además que Primo Sangre tenía parentesco con alias Leo o Firu, antiguo jefe del Frente 36 que se encuentra capturado. El mismo medio informó que el hombre buscaba trasladarse al Frente 34, estructura en proceso de reactivación en El Carmen de Atrato, Chocó, en límites con Antioquia.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, junto a miembros de la Policía Nacional y las fuerzas militares, encabezaron un operativo de seguridad nocturno en la ciudad - crédito suministrada

Otros detalles del megaoperativo en Medellín

La operación conjunta reunió a la Policía, el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación, con el acompañamiento del presidente De la Espriella, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. El balance preliminar también incluyó 98 expulsiones de ciudadanos extranjeros.

De las 135 capturas reportadas, 54 ocurrieron en flagrancia, 66 mediante orden judicial y 11 correspondieron a ciudadanos extranjeros. Las autoridades informaron la incautación de 717 millones de pesos y 25.000 euros, junto con 10 armas de fuego, cinco armas traumáticas, 59 celulares, siete radios de comunicación y varias cantidades de estupefacientes.

Entre los elementos incautados durante el megaoperativo figuraron dinero, armas de fuego, radios y teléfonos celulares - crédito Policía Nacional de Colombia
Entre los elementos incautados durante el megaoperativo figuraron dinero, armas de fuego, radios y teléfonos celulares - crédito Policía Nacional de Colombia

El despliegue formó parte de la estrategia de las autoridades contra estructuras investigadas por homicidios, hurtos, tráfico de drogas y extorsiones en Medellín y Antioquia. Las entidades anunciaron que mantendrán las operaciones y que las investigaciones deberán determinar los vínculos y responsabilidades de los capturados.

“Hemos estado acompañando, con el señor alcalde, al señor presidente de la República en los operativos que han tomado lugar no solo aquí en Medellín, en el Valle de Aburrá y en distintos lugares de Antioquia”, expresó el presidente Abelardo de la Espriella.

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