Colombia

Colombiana era buscada por la Interpol por hacerse pasar por policía en Suecia para extorsionar ciudadanos: así la capturaron en Medellín

A cambio de suspender esas falsas medidas, el grupo pedía transferencias de entre 85.000 y 90.000 coronas suecas, una suma equivalente a cerca de $34 millones y $36 millones colombianos por cada víctima

Policía e Interpol retienen en Medellín a una mujer solicitada mediante circular roja por Suecia - crédito Policía Nacional/Dijín
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La Policía Nacional informó que retuvo en Medellín, mediante una Notificación Roja de Interpol, a la colombiana Katerin Herrera Álvarez, requerida por las autoridades del Reino de Suecia por el presunto delito de extorsión agravada.

Según la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), la mujer sería vinculada a una red que operaba en Östersund, Suecia, y que enviaba correos electrónicos fraudulentos en nombre de la Policía sueca para exigir dinero a sus víctimas.

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La red exigía hasta 90.000 coronas suecas por víctima

La investigación indica que la organización se hacía pasar por autoridades policiales y advertía a los destinatarios de los mensajes sobre supuestas condenas de prisión, multas elevadas y la posible pérdida de la custodia de sus hijos.

A cambio de suspender esas falsas medidas, el grupo pedía transferencias de entre 85.000 y 90.000 coronas suecas, una suma equivalente a cerca de $34 millones y $36 millones colombianos por cada víctima, de acuerdo con la Policía.

La Policía Nacional informó que retuvo en Medellín, mediante una Notificación Roja de Interpol, a la colombiana Katerin Herrera Álvarez, requerida por las autoridades del Reino de Suecia por el presunto delito de extorsión agravada - crédito Policía Nacional/Dijín
La Policía Nacional informó que retuvo en Medellín, mediante una Notificación Roja de Interpol, a la colombiana Katerin Herrera Álvarez, requerida por las autoridades del Reino de Suecia por el presunto delito de extorsión agravada - crédito Policía Nacional/Dijín

Las autoridades colombianas señalaron que las pesquisas se adelantaron junto con entidades europeas para establecer el presunto papel de Herrera Álvarez en la estructura criminal.

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Vivió 23 años en Suecia y regresó a Antioquia en 2024

La Dijín estableció que Katerin Herrera Álvarez salió de Colombia cuando tenía cinco años junto a su madre, en condición de refugiada y bajo la protección de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). Su padre había sido asesinado por grupos guerrilleros, según la información oficial.

Tras dos años en Costa Rica, las autoridades suecas les concedieron residencia permanente. Herrera residió durante 23 años en Suecia, donde recibió asistencia estatal en vivienda, alimentación y educación, y se formó como jefe de enfermería.

Posteriormente regresó a Colombia por las complicaciones de salud de su madre. Desde 2024 vivía en la vereda Toldas, en Guarne, Antioquia. Durante ese tiempo trabajó como administradora de un hotel en Medellín y, antes de su ubicación, se desempeñaba en la organización de eventos para una caja de compensación.

La investigación indica que la organización se hacía pasar por autoridades policiales y advertía a los destinatarios de los mensajes sobre supuestas condenas de prisión, multas elevadas y la posible pérdida de la custodia de sus hijos - crédito Policía Nacional/Dijín
La investigación indica que la organización se hacía pasar por autoridades policiales y advertía a los destinatarios de los mensajes sobre supuestas condenas de prisión, multas elevadas y la posible pérdida de la custodia de sus hijos - crédito Policía Nacional/Dijín

La ciudadana fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación, por medio de la Dirección de Asuntos Internacionales. El proceso queda a la espera de que las autoridades diplomáticas y judiciales de Suecia presenten formalmente la petición de extradición.

La Policía sostuvo que el procedimiento hace parte de la cooperación internacional contra delitos transnacionales y de la búsqueda de personas requeridas por autoridades judiciales de otros países.

La captura permitió avanzar en el cumplimiento de los requerimientos judiciales contra personas señaladas por delitos de alto impacto. El caso continuará en manos de las autoridades competentes, que deberán definir la situación jurídica de la mujer.

Capturaron en Rionegro a mujer con circular azul de Interpol por presunta trata de personas

Una mujer de 28 años fue capturada por la Policía Nacional en la vereda Sajonia de Rionegro, Antioquia, durante un procedimiento de verificación de antecedentes realizado cerca del Aeropuerto Internacional José María Córdova.

Uniformados de la Estación de Policía Aeropuerto constataron que la mujer tenía una orden judicial vigente y estaba incluida en una circular azul de Interpol. Según la información oficial, es requerida por investigaciones relacionadas con los delitos de trata de personas y concierto para delinquir.

Trata de personas - crédito Policía Nacional
Trata de personas - crédito Policía Nacional

Tras la confirmación de su identidad y de los requerimientos judiciales, la detenida quedó a disposición de la autoridad competente, que continuará con el proceso correspondiente.

El comandante del Departamento de Policía de Antioquia, coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, señaló que el operativo se produjo durante los controles preventivos que la institución realiza en distintos puntos del departamento, con apoyo de entidades nacionales e internacionales.

Las autoridades precisaron que la capturada mantiene la presunción de inocencia hasta que un juez emita una decisión de fondo sobre su situación judicial.

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Katerin Herrera ÁlvarezCircular roja de interpolColombiana solicitada por SueciaExtorsiónColombia-Noticias

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