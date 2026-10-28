Los problemas fiscales de Colombia no podrán resolverse a corto plazo, según Oxford Economics: son los más complicados de todos los países de América Latina

Oxford Economics advirtió que Colombia enfrenta el mayor desafío fiscal de América Latina - crédito Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un informe sobre las principales economías latinoamericanas, realizado por Oxford Economics, reveló que la sostenibilidad de la deuda de Colombia requeriría un ajuste fiscal equivalente a 4,2% del Producto Interno Bruto (PIB), la corrección más amplia entre los países estudiados.

La consultora prevé que el país cierre 2026 con un déficit primario de 3,2% del PIB, cuando necesitaría un superávit cercano al 1% para frenar el incremento de la deuda pública.

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El cálculo figura en un informe de Joan Domene, economista jefe para América Latina de la firma. El estudio compara la situación colombiana con la de Brasil, México, Chile y Perú, y sostiene que el desajuste fiscal persistiría incluso tras varios años de correcciones.

El gasto rígido limita el margen de corrección fiscal

Para Oxford Economics, la magnitud del ajuste refleja las restricciones que enfrenta el Estado colombiano para reducir el gasto. El informe añade que el Gobierno de Abelardo de la Espriella ha mostrado resistencia a elevar los impuestos, una decisión que reduce las alternativas para mejorar el saldo de las cuentas públicas.

La firma de asesoría y pronóstico económico global prevé una mejora paulatina, aunque estima que el saneamiento quedará pendiente al término del mandato presidencial, en 2030 - crédito Oxford Economics

Bajo el criterio de la consultora, el apoyo que tiene el Ejecutivo en el Congreso de la República podría facilitar parte de su agenda económica. Sin embargo, considera que los acuerdos para aplicar recortes de gasto seguirán siendo complejos, aun con un entorno legislativo favorable.

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El análisis tampoco espera que las reformas orientadas a acelerar la actividad económica cierren por sí mismas el faltante fiscal. La firma de asesoría y pronóstico económico global prevé una mejora paulatina, aunque estima que el saneamiento quedará pendiente al término del mandato presidencial, en 2030.

El plan fiscal y la visita del FMI medirán el compromiso del Gobierno nacional

El plan fiscal y la visita del FMI medirán el compromiso del Gobierno nacional con el deficit fiscal - créditoJohannes P. Christo/REUTERS y Presidencia de Colombia

El próximo proyecto de ajuste fiscal que presente el Gobierno nacional y la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) prevista para noviembre de 2026 serán dos referencias para evaluar la estrategia oficial. Oxford Economics plantea que ambas instancias permitirán medir el alcance de las medidas para encauzar las finanzas públicas de Colombia.

Las expectativas de políticas más favorables al mercado han contribuido a reducir las primas de riesgo soberano del país, según la firma. Esa percepción ha mejorado las condiciones financieras, pero no modifica la brecha entre el saldo primario previsto y el nivel necesario para estabilizar la deuda.

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El escenario regional incorpora además costos financieros más elevados, crecimiento bajo y una inversión débil. Estos factores han incrementado los superávits primarios que los gobiernos necesitan para contener sus deudas.

En la comparación de Oxford Economics, Brasil requiere un superávit primario próximo al 2% del PIB y México uno de 1,5%. Chile y Perú, en cambio, presentan condiciones fiscales más favorables que las de Colombia.

El informe advierte que el principal riesgo para América Latina no es una crisis inmediata de deuda, sino un ciclo prolongado de ajustes incompletos y expansión económica débil, que eleve el costo del endeudamiento.

FMI prevé que la economía colombiana crezca 2,2% en 2026

El FMI prevé que la economía colombiana crezca 2,2% en 2026 y se desacelere frente a 2025 - crédito Johannes P. Christo/Reuters

El FFMI reveló, el 13 de octubre de 2026, la actualización que hizo de sus perspectivas sobre el crecimiento de la economía mundial y regional. La entidad proyecta que la economía colombiana crecerá 2,2% en 2026, por debajo del 2,6% estimado para 2025 y del promedio previsto para América Latina y el Caribe. Sitúa a Colombia en 2,3% para 2027, también por debajo del 2,5% proyectado para la región. Las cifras forman parte de las Perspectivas de la Economía Mundial.

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Así las cosas, en 2026, Colombia igualaría el avance de Brasil, superaría a Argentina y México, pero quedaría por debajo de Perú, al que el organismo proyecta un crecimiento de 3%.

La previsión del FMI difiere por una décima de la presentada por el Banco Mundial, que calcula que el producto interno bruto colombiano crecerá 2,3% en 2026. Ambas instituciones coinciden, sin embargo, en que el país se desacelerará frente al 2,6% atribuido a 2025. El informe del Banco Mundial, publicado el martes 6 de octubre, ubica a Colombia una décima por encima de la estimación del FMI.