Jerome Sanabria celebró la radicación de la contrarreforma pensional que recoge sus propuestas de ‘No Con Mi Ahorro’: “Muy feliz”

La joven activista aplaudió que varias de sus propuestas fueron llevadas a la iniciativa del Centro Democrátrico - crédito @SoyJerome__/X

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La joven activista, creadora de contenido y vocera del movimiento ‘No con mi ahorro’, Jerome Sanabria, celebró la presentación de una contrarreforma pensional en el Congreso de la República, radicada por la bancada del Centro Democrático y algunos legisladores del partido Cambio Radical.

A través de su perfil de X en redes sociales, la joven dejó clara su satisfacción por la iniciativa que, según afirmó, incorporó sus planteamientos, que bucan modificar aspectos de la reforma promovida por el Gobierno Petro.

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“Estoy muy feliz porque hoy por fin se llegó el día de darles la noticia que tanto había querido darles. Se acaba de radicar oficialmente la contrarreforma pensional en el Congreso de la República”, expresó.

Y añadió: “Se trata del proyecto de ley 319 de 2026 (...) Y antes de contarles todo en este video, quiero darle un agradecimiento muy especial al senador Andrés Forero, del Centro Democrático, porque ha sido él quien ha liderado desde el Congreso la iniciativa y porque fue a él quien es desde No Con Mi Ahorro le entregamos nuestra contrarreforma pensional para que la tuvieran como base en la construcción de esta propuesta”, dijo.

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La activista agradeció a Andrés Forero por liderar la propuesta y pidió respaldo político y ciudadano para que el texto avance en el Congreso- crédito @SoyJerome__/X - @Juan_EspinalR/X

“Será la contrarreforma de la libertad”, agregó la activista, que también expresó su disposición a participar en la etapa legislativa que sigue.

Conforme a la explicación de Sanabria, el texto contiene 17 artículos y plantea ajustes en el pilar semicontributivo, el pilar contributivo y las obligaciones del Estado frente al respaldo financiero del sistema.

El activista señaló que uno de los cambios permitiría a quienes alcancen la edad de jubilación sin completar las semanas requeridas elegir entre una renta vitalicia, la devolución de saldos de un fondo privado o la indemnización sustitutiva de Colpensiones. “Así como ustedes la ven, va a cambiar el futuro pensional de Colombia. Lo que hace es corregir las cosas más graves que tenía la reforma de Petro. Lo primero y que yo sé que es lo que más nos importa a todos, hace opcional el pilar semicontributivo”, dijo.

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Jerome Sanabria celebró la contrarreforma pensional. Dijo que “será la contrarreforma de la libertad”- crédito @SoyJerome__/X

Agregó: “Es decir, con esta reforma pensional, si usted llega a la edad de pensión y no tiene las semanas, ya no va a estar obligado a recibir una chichigua vitalicia, como lo estaba obligado con la reforma de Petro, sino que ahora usted va a poder optar entre la chichigua vitalicia de Petro o tener la devolución de saldos. (...) “Usted tendrá la libertad de poder escoger qué es lo que quiere”, explicó detalladamente.

También sostuvo que el proyecto eliminaría la obligación de cotizar en Colpensiones dentro del rango de ingresos entre uno y 2,3 salarios mínimos. Bajo esa fórmula, según su explicación, los aportantes podrían decidir entre el régimen público y los fondos privados.

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“Con nuestra contrarreforma nadie va a estar obligado a cotizar en Colpensione. Pero si también, si quiere seguir cotizando en un fondo privado, como es mi caso, lo podemos seguir haciendo. No nos obligan a meternos a la pirámides”, declaró Sanabria.

Centro Democrático radicó la contrarreforma pensional en el Congreso - crédito Colprensa/Centro Democrático

Incluso, dijo que el tercer cambio es que “se le recuerda al Estado que son ellos quienes deben respaldar las pensiones y que entonces deben tener cuidado con los movimientos económicos y fiscales que hagan en el país, porque a la larga son ellos, es decir, los impuestos de los colombianos, los que vamos a tener que sostener este sistema”.

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El activista pidió que la iniciativa se apruebe antes del 1 de abril de 2027

En el cierre de su mensaje, Sanabria pasó de la celebración a la convocatoria para respaldar el trámite de la propuesta en el Congreso.

Afirmó que la aprobación debería concretarse antes del 1 de abril de 2027, con el objetivo de que entre en vigencia antes de la reforma pensional impulsada por el Ejecutivo.

“Esto es una gran victoria, pero ahora sí nos queda un camino de lucha en el Congreso de la República”, manifestó.

También pidió apoyo para Andrés Forero y los demás legisladores que presentaron el proyecto. “Cuenten conmigo en lo que se viene”, escribió en X.