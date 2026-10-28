Colombia

La confianza empresarial repunta en Colombia, pero la industria mantiene señales de cautela: estos son los resultados de septiembre

La encuesta de Fedesarrollo mostró cambios en las perspectivas de contratación, los pedidos y las expectativas económicas de las empresas, con diferencias entre el comercio y el sector manufacturero

El 18,7% de los empresarios industriales espera aumentar su planta de personal durante el próximo trimestre, mientras que el 70,4% prevé mantenerla estable (Christian Escobar/EFE/)
El 18,7% de los empresarios industriales espera aumentar su planta de personal durante el próximo trimestre, mientras que el 70,4% prevé mantenerla estable (Christian Escobar/EFE/)
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El empleo en la industria manufacturera muestra señales de recuperación para los próximos meses, aunque las expectativas de producción todavía presentan dificultades. Así lo reflejan los resultados de la Encuesta de Opinión Empresarial de Fedesarrollo correspondientes a septiembre de 2026, que registraron un balance favorable en las perspectivas de contratación, junto con avances en los indicadores de confianza de los sectores empresarial e industrial.

De acuerdo con la medición, el 18,7% de los empresarios industriales espera aumentar su planta de personal durante el próximo trimestre. En contraste, el 70,4% considera que el número de trabajadores permanecerá estable y el 10,9% anticipa una reducción. El balance de las expectativas de generación de empleo llegó a 7,7%, un incremento de 6,4 puntos porcentuales frente al trimestre anterior.

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El Índice de Confianza Comercial registró un aumento anual de 8,2 puntos porcentuales en septiembre de 2026, impulsado por mejores expectativas económicas y una reducción en el nivel de existencias (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)
El Índice de Confianza Comercial registró un aumento anual de 8,2 puntos porcentuales en septiembre de 2026, impulsado por mejores expectativas económicas y una reducción en el nivel de existencias (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

Pese a la mejora mensual, el indicador se ubicó 2,4 puntos porcentuales por debajo del resultado registrado en el mismo periodo de 2025. La evolución de esta variable muestra que las perspectivas de contratación mejoraron frente al trimestre previo, aunque todavía no alcanzan los niveles observados un año atrás.

Confianza empresarial muestra avances

Las expectativas de los empresarios sobre el comportamiento de sus negocios también mejoraron durante septiembre. El Índice de Confianza Comercial (Icco) registró un aumento de 8,2 puntos porcentuales frente al mismo mes de 2025, impulsado principalmente por mejores perspectivas económicas para el próximo semestre y una reducción en el nivel de existencias.

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En la comparación mensual, la percepción sobre la situación económica actual de las empresas pasó de 33,2% en agosto a 41,8% en septiembre, lo que representó un avance de 8,6 puntos porcentuales. A su vez, las expectativas para los siguientes seis meses subieron de 38,2% a 41,4%, con un incremento de 3,2 puntos porcentuales.

El nivel de existencias presentó un comportamiento diferente. Su balance disminuyó de 1,5% a -2,5% entre agosto y septiembre, una reducción de cuatro puntos porcentuales. En la comparación anual, este componente registró una caída de 12,9 puntos porcentuales, que contribuyó al resultado favorable del indicador comercial.

La confianza industrial alcanzó un balance de 8,3% en septiembre, con un crecimiento de 2,5 puntos porcentuales frente al mes anterior, según la encuesta de Fedesarrollo (Luis Jaime Acosta/REUTERS)
La confianza industrial alcanzó un balance de 8,3% en septiembre, con un crecimiento de 2,5 puntos porcentuales frente al mes anterior, según la encuesta de Fedesarrollo (Luis Jaime Acosta/REUTERS)

El promedio móvil trimestral del Icco se situó en 26,4% durante septiembre. Aunque la cifra fue 0,1 puntos porcentuales inferior a la de agosto de 2026, superó en 1,7 puntos porcentuales la registrada en septiembre del año anterior.

Industria mejora, pero persisten señales de cautela

El sector manufacturero también presentó avances mensuales. El Índice de Confianza Industrial (ICI) alcanzó un balance de 8,3% en septiembre, con un incremento de 2,5 puntos porcentuales frente a agosto. Sin embargo, al compararlo con septiembre de 2025, el indicador mostró una disminución de 0,7 puntos porcentuales.

El resultado mensual estuvo relacionado con una reducción de seis puntos porcentuales en el balance del nivel de existencias y una mejora de 2,9 puntos porcentuales en el volumen actual de pedidos. En este último componente, el balance pasó de -22,6% en agosto a -19,7% en septiembre.

Las expectativas de producción para el próximo trimestre, por su parte, retrocedieron 1,6 puntos porcentuales y pasaron de 40,1% a 38,5%. Este comportamiento moderó parcialmente el avance de la confianza industrial.

El promedio móvil trimestral del ICI llegó a 6,7%, un aumento de 2,8 puntos porcentuales respecto de agosto. No obstante, permaneció 0,3 puntos porcentuales por debajo del registro correspondiente al mismo periodo del año anterior.

Contrabando preocupa a empresarios industriales

Otro aspecto evaluado por Fedesarrollo fue la percepción sobre la evolución del contrabando. En septiembre de 2026, el balance de esta variable se ubicó en 4,8%, con un aumento de 0,9 puntos porcentuales frente al trimestre anterior y de un punto porcentual respecto del resultado observado un año atrás.

La Armada de Colombia interceptó una embarcación de bandera venezolana cerca de la costa de La Guajira en un operativo contra el contrabando de cigarrillos - crédito prensa Armada de Colombia
La percepción del contrabando entre los empresarios industriales aumentó en septiembre de 2026. Según Fedesarrollo, el 17,5% de los encuestados consideró que esta actividad creció frente al trimestre anterior, mientras que el 69,7% afirmó que se mantuvo estable (prensa Armada de Colombia)

Al detallar las respuestas, el 17,5% de los empresarios industriales afirmó que estas actividades aumentaron frente al trimestre anterior. Entretanto, el 69,7% consideró que permanecieron sin cambios y el 12,8% señaló que disminuyeron.

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