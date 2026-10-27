Este fue el último video de Miguel Castellanos antes de su asesinato: “Hay mucho talento”

“Lo que falta es el puente”, el mensaje de Miguel Castellanos sobre los jóvenes de Cúcuta - crédito miguelcastellanosserrano/Instagram

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Horas antes de que se conociera su asesinato, Miguel Armando Castellanos Serrano publicó en Instagram un video en el que expuso sus propuestas para cerrar la brecha entre la educación y el empleo juvenil en Cúcuta. El exsecretario de Gobierno de la ciudad y precandidato a la Alcaldía fue asesinado durante la tarde del lunes 26 de octubre de 2026 en el Anillo Vial Occidental.

La grabación, de menos de un minuto y con un formato cercano al de un pódcast, adquirió amplia circulación en redes sociales tras el crimen.

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La publicación superó las 36 mil reproducciones y volvió a poner en primer plano uno de los asuntos que Castellanos planteaba en su aspiración política: las dificultades de los estudiantes para continuar su formación y acceder luego a un empleo formal.

El exfuncionario inició su intervención con una referencia a los resultados académicos de la capital de Norte de Santander. “Tenemos uno de los mejores Icfes de Colombia”, afirmó, antes de advertir que los buenos indicadores en las pruebas no resuelven por sí solos los obstáculos que enfrentan los jóvenes al terminar el colegio.

La propuesta de Miguel Castellanos para unir educación y trabajo que publicó antes de morir - crédito miguelcastellanosserrano/Instagram

Castellanos señaló que los establecimientos públicos de la ciudad figuraban entre los primeros siete del país en los resultados de esa evaluación. “Los muchachos sí aprenden”, dijo para defender la capacidad de los alumnos y el desempeño del sistema educativo local.

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El exsecretario situó la dificultad en el paso entre el colegio y el trabajo

En el video publicado en su cuenta de Instagram, Miguel Castellanos enfocó su planteamiento en el período posterior a la graduación. “¿Entonces, dónde está el problema? En el camino”, expresó al explicar que muchos bachilleres deben buscar ingresos para apoyar a sus familias.

Su argumento partía de las restricciones económicas que enfrentan numerosos hogares. De acuerdo con su reflexión, quienes terminan el colegio no siempre tienen la posibilidad de comenzar de inmediato una carrera universitaria o técnica, debido a la necesidad de aportar recursos en sus casas.

“Cuando uno sale del colegio y la plata no alcanza”, afirmó Castellanos. Para el precandidato, esa situación obliga a una parte de los egresados a priorizar una ocupación remunerada por encima de la continuidad académica.

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En ese contexto, mencionó que Cúcuta ocupaba el puesto 24 entre las 32 capitales en acceso a educación superior. La cifra fue utilizada por el exsecretario para ilustrar que el rendimiento de los alumnos en el colegio no necesariamente se traduce en oportunidades de formación profesional.

La publicación no se limitó a cuestionar las barreras de entrada a universidades e institutos. Castellanos también se refirió a las dificultades de quienes sí completan una carrera y luego buscan incorporarse al mercado laboral.

La propuesta de Miguel Castellanos para unir educación y trabajo que publicó antes de morir - crédito miguelcastellanosserrano/Instagram

“A los egresados les cuesta mucho conseguir trabajo formal”, sostuvo. Así, vinculó el acceso a estudios posteriores con la posibilidad de conseguir un puesto estable y relacionado con los conocimientos adquiridos durante la preparación académica.

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Castellanos propuso programas técnicos y prácticas con contratación

El exsecretario afirmó que la falta de oportunidades no respondía a una ausencia de capacidades entre los jóvenes ni a la inexistencia de empresas. “Talento hay, oferta hay”, indicó. Su diagnóstico apuntaba a la falta de mecanismos que conectaran ambos espacios.

“Lo que falta es el puente”, resumió Castellanos al describir el eje de su propuesta. La idea contemplaba medidas para facilitar que los estudiantes combinaran su formación con un trabajo, una alternativa dirigida a quienes necesitan generar ingresos mientras continúan sus estudios.

El segundo punto consistía en promover programas técnicos ajustados a las necesidades de las compañías que operan en la ciudad. Con esa iniciativa, buscaba que los contenidos de formación tuvieran una relación directa con los perfiles requeridos por los empleadores locales.

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Miguel Castellanos, quien fue Secretario de Gobierno y hermano del excongresista Jairo Castellanos, fue asesinado en Cúcuta - crédito @miguelcastellanosserrano/Instagram

La tercera medida se enfocaba en las pasantías. Castellanos planteó la necesidad de crear “prácticas que realmente terminen en un contrato”, con el objetivo de que ese período de experiencia no fuera un trámite aislado, sino una puerta de entrada al empleo formal.

El video concluyó con una frase dirigida a la población joven de la ciudad. “Con más oportunidades para los jóvenes, Cúcuta tiene futuro”, expresó Castellanos en su última publicación sobre sus planteamientos para educación y trabajo.