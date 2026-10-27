Una explosión cerca del puente internacional Francisco de Paula Santander, en la frontera entre Colombia y Venezuela, deja hasta el momento tres heridos

Detonación de explosivos en el barrio Escobal de Cúcuta dejó tres personas heridas - crédito @TatanMojicaR/X

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Tres personas resultaron heridas tras la detonación de explosivos en el barrio Escobal de Cúcuta, a pocos metros del puente internacional Francisco de Paula Santander, paso fronterizo que conecta a Colombia con Venezuela.

El hecho ocurrió a primera hora de este martes 27 de octubre de 2026 y generó alarma entre los residentes del sector. Las autoridades no han informado, hasta el momento, quiénes serían los responsables ni el tipo de artefacto utilizado.

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El estallido tuvo lugar cerca de uno de los principales pasos internacionales de Cúcuta con Venezuela, en medio de una jornada marcada por hechos de violencia en la capital de Norte de Santander.

Autoridades y organismos de socorro llegaron al barrio Escobal, en Cúcuta, luego de la explosión registrada cerca del puente internacional Francisco de Paula Santander. Los equipos atendieron la emergencia, auxiliaron a los afectados y comenzaron la evaluación de daños en el sector fronterizo.

Investigan detonación cerca de puente que conecta a Cúcuta con Venezuela - crédito @ColombiaOscura/X

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