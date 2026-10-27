Colombia

Asesinato de Miguel Castellanos también impactó al fútbol colombiano: club en el que jugó en el profesionalismo lamentó su muerte

El exsecretario de Gobierno y precandidato a la Alcaldía de Cúcuta, que además se desempeñó como mayor de la Policía Nacional, fue asesinado a tiros en el Anillo Vial Occidental de la ciudad, en un crimen que causó diversas reacciones; incluso del balompié rentado

Miguel Castellanos, asesinado exsecretario de Gobierno de Cúcuta
Miguel Castellanos, asesinado exsecretario de Gobierno de Cúcuta, tuvo un fugaz paso por el fútbol colombiano - crédito suministrada - @CucutaNoticias/X
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Continúan las voces de rechazo al asesinato de Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno de Cúcuta y precandidato a la alcaldía de esa ciudad, que fue ultimado en la tarde del lunes 26 de octubre en el Anillo Vial Occidental; justo cuando venía de visitar a su hermano, el exsenador Jairo Castellanos, internado por problemas de salud.

Su deceso no solo causó conmoción en el país político, por su intención de ser el próximo burgomaestre de la capital nortesantandereana, sino también en el fútbol profesional colombiano: balompié del que fue partícipe antes de asumir otros retos en su vida, pues integró la Policía Nacional, en la que alcanzó el grado de mayor.

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En efecto, el club que lo vio nacer como futbolista, Cúcuta Deportivo, lamentó el deceso del exfuncionario y político; condolencias a las que se sumó Independiente Santa Fe, al ser Miguel hermano del exarquero y hoy concejal de Bogotá Leandro Castellanos, en una tragedia que golpea a una de las familias políticas más influyentes en la frontera.

Así expresó sus condolencias Cúcuta Deportivo por la muerte de Miguel Castellanos

El club expresó un mensaje tras conocer la muerte del exfuncionario, que además era tío de Matías Castellanos: jugador que hace parte de la nómina del equipo, que en la actualidad lucha por zafarse del descenso y, del mismo modo, meterse a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Dimayor 2026-2.

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Cúcuta Deportivo lamentó el asesinato de Miguel Castellanos
A través de sus redes sociales, Cúcuta Deportivo envió una nota luctuosa por el asesinato de Miguel Castellanos, que hizo parte de la institución y fue familiar de futbolistas vinculados al equipo - crédito @cucutaoficial/X

Cúcuta Deportivo lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Castellanos, persona muy allegada a nuestra institución, hermano de Leandro Castellanos y tío de nuestro jugador Matías Castellanos”, señaló la entidad deportiva en su pronunciamiento en redes sociales, en relación con el asesinato de un exmiembro de sus filas.

En el mismo comunicado, el club acompañó a los familiares del exfutbolista y exfuncionario. “Acompañamos de corazón a su esposa, hijos y demás familiares en este difícil momento, y les expresamos nuestras más sinceras condolencias, deseándoles fortaleza y serenidad para afrontar esta irreparable pérdida”, expresó.

Miguel Castellanos jugó como defensor en una etapa de dificultades para Cúcuta Deportivo

Castellanos tuvo un paso por el equipo ‘Motilón’ a comienzos de los años 2000, en una etapa marcada por las dificultades económicas de la institución, que entonces competía en la Primera B. Miguel jugaba como defensor central en un elenco que luchaba por recuperar la categoría, la cual había perdido en 1997, en su segundo descenso.

Miguel Castellanos hizo parte del Cúcuta Deportivo
Miguel Castellanos, asesinado exsecretario de Gobierno de Cúcuta (cuarto de izquierda a derecha), integró las filas del equipo 'Motilón' al inicio de la década de los 2000 - crédito @CucutaNoticias/X

Antes de que Leandro iniciara su carrera bajo los tres palos con el club ‘Rojinegro’, fue Miguel el primero de la familia en vestir la camiseta del Cúcuta. Según se conoció, estuvo en dos temporadas en el club antes de tomar nuevos rumbos, pues decidió dar un paso al costado y unirse a la Policía, en la que se formó hasta convertirse en mayor.

En esos años en los que el exfuncionario asesinado estuvo en el equipo, Cúcuta Deportivo estaba bajo la propiedad de Efraín Pachón, con Moisés Pachón en la dirección y Carlos Eduardo Hernández como referente de la institución. Para reunir recursos, según recopiló Cúcuta Noticias, se hicieron partidos de índole benéfico.

Fotografías de esa época muestran a Miguel Castellanos con la camiseta número 2. Excompañeros como Sady Leonardo Carrero, que debutó junto a él, lo recordaron como un defensor central de velocidad y buen juego aéreo, de acuerdo con el citado medio; en una generación que precedió a la época de gloria del club, campeón del FPC en 2006-2.

Y que el papel del exfutbolista habría sido clave para acercar a su hermano, Leandro, a la institución durante sus primeros años de formación, cuando el futuro arquero era adolescente. Para el hoy cabildante distrital ese fue el inicio de la carrera que lo llevó a clubes como Deportivo Cali, Independiente Medellín e Independiente Santa Fe.

Independiente Santa Fe también se sumó a los mensajes de duelo por el asesinato de Miguel Castellanos

El cuadro ‘Cardenal’, en el que Leandro Castellanos se convirtió en referente, también lamentó el asesinato de su hermano en Cúcuta. Lo hizo con un mensaje en el que recordó el lazo de sangre entre ambos y en el que envió un saludo de fortaleza a uno de sus referentes, que hoy sufre la partida de su hermano mayor por culpa de la criminalidad.

Comunicado de Independiente Santa Fe por el fallecimiento de Miguel Castellanos
Independiente Santa Fe también expresó sus condolencias por el fallecimiento de Miguel Castellanos Serrano, hermano del exjugador Leandro Castellanos - crédito @SantaFe/X

Independiente Santa Fe lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Armando Castellanos Serrano, hermano de Leandro Castellanos Serrano, exjugador del equipo profesional masculino”, indicó el club capitalino. “A sus seres queridos y amigos, un fraternal abrazo en este difícil momento”, destacó en su pronunciamiento el equipo.

El crimen ocurrió cuando viajaba con su hijo menor

Castellanos fue atacado a tiros cerca de una estación de servicio del sector El Pórtico, en el Anillo Vial Occidental. Viajaba en una camioneta blindada junto a su hijo menor, quien resultó ileso. De acuerdo con la información conocida sobre el caso, descendió del vehículo después de un incidente con una persona que se movilizaba en motocicleta.

En ese momento recibió un disparo en la cabeza y murió en el lugar. El exsecretario de Gobierno acumuló más de 21 años de servicio en la Policía Nacional, antes de asumir el citado cargo en la administración local, entre enero de 2024 y enero de 2026, durante la administración del alcalde Jorge Acevedo. En la fecha iniciaba su campaña a la alcaldía.

Tras el crimen, la Gobernación de Norte de Santander y la Alcaldía de Cúcuta ofrecieron una recompensa de hasta $ 100 millones por información que permita identificar y capturar a los responsables. A su vez, tanto la Policía como la Fiscalía General de la Nación adelantan las investigaciones bajo la hipótesis de un posible sicariato.

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