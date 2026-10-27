Colombia

Coronel retirado fue judicilalizado por secuestro, abuso sexual, tortura, homicidio y desaparición de dos hermanas en Antioquia

El expediente señala que hombres del Frente Batallas del Santuario las llevaron a una vivienda en Granada, donde el entonces teniente habría ordenado enterrar los cuerpos y exhumarlos años después

Integrantes de la Policía Nacional de Colombia realizan la notificación y captura de un coronel en retiro del Ejército Nacional. En las imágenes se observa el momento en que los uniformados leen una orden judicial - crédito Fiscalía
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La Fiscalía General de la Nación impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra el coronel retirado Wilson Humberto Velandia Serrano, investigado por crímenes cometidos contra dos hermanas en Granada, Antioquia.

El exoficial deberá responder por hechos ocurridos entre el 21 y el 22 de febrero de 2003. La investigación sostiene que, años después de los ataques, también habría ordenado exhumar los cuerpos para impedir que fueran hallados.

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El caso se refiere al secuestro, las agresiones sexuales, la tortura, el homicidio y la desaparición forzada de dos jóvenes de 17 y 19 años. Según la Fiscalía, las víctimas fueron retenidas por integrantes del Frente Batallas del Santuario, perteneciente al Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

La medida fue dictada por una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, bajo las reglas procesales de la Ley 600 de 2000.

La Fiscalía General de la Nación dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra el coronel retirado Wilson Humberto Velandia Serrano - crédito Fiscalía
La Fiscalía General de la Nación dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra el coronel retirado Wilson Humberto Velandia Serrano - crédito Fiscalía

La captura se concretó en Medellín durante un operativo de la Seccional de Investigación Criminal de la Policía Nacional.

Las jóvenes fueron llevadas desde la plaza hacia una vivienda

La investigación indica que los paramilitares retuvieron a las dos hermanas en la plaza principal de Granada y luego las trasladaron a una casa del municipio. En ese período, Velandia Serrano era teniente del Batallón de Artillería N° 4 de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional.

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El expediente señala que el entonces militar habría llegado al lugar para agredir sexualmente a la menor de edad. La otra joven, de acuerdo con el material recopilado, ya era sometida a vejámenes por parte de otros hombres.

La Fiscalía sostiene que el oficial se habría sumado después a las agresiones contra la segunda víctima. Las jóvenes fueron golpeadas y amenazadas luego de ser señaladas de mantener supuestos nexos con otro grupo ilegal, según las pruebas recopiladas en el caso.

La comunidad se ha manifestado en contra de la acción del sacerdote, quien pagó la millonaria extorsión con el diezmo que recolectaba en medio de cada eucaristía - crédito Parroquia Santa Bárbara Granada Antioquia/Facebook
Integrantes del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia retuvieron a las dos hermanas en la plaza principal de Granada - crédito Parroquia Santa Bárbara Granada Antioquia/Facebook

El ente investigador sostiene que Velandia Serrano habría ordenado a la estructura paramilitar asesinar a las hermanas y sepultarlas en un cerro.

Años después, el coronel en retiro también habría dispuesto la exhumación de los cuerpos. La hipótesis de la investigación es que esa acción buscaba impedir que los restos fueran localizados.

La fiscal encargada del caso pertenece a la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos. Fue esa dependencia la que ordenó la captura del oficial retirado.

Unidades de la Sijin de la Policía Nacional hicieron efectiva la orden en Medellín, Antioquia.

Policía Nacional destituyó a 1.751 uniformados por hechos de corrupción entre 2022 y 2026: en promedio un funcionario fue retirado cada día

La Policía Nacional de Colombia destituyó a 1.751 uniformados por hechos de corrupción entre el 1 de enero de 2022 y el 8 de octubre de 2026, según datos de su Inspección General entregados a Caracol Radio tras un derecho de petición.

La revisión disciplinaria incluyó a integrantes de todos los rangos, desde patrulleros hasta oficiales. El registro muestra un promedio cercano a una destitución diaria durante el período analizado.

Del total de casos, 1.186 correspondieron a patrulleros, una proporción cercana a dos de cada tres uniformados apartados. Otros 79 pertenecían al cuerpo de oficiales.

La información conocida permite establecer que las decisiones disciplinarias no se concentraron en un único nivel de la institución. La mayor parte recayó sobre el personal de menor rango, aunque también alcanzó a mandos de la estructura policial.

El año con más destituciones fue 2025, cuando la institución contabilizó 477 decisiones. El aumento más marcado se había producido antes, entre 2022 y 2023, cuando el número pasó de 168 a 456 casos.

Hasta el 8 de octubre de 2026, la cifra acumulada para ese año era de 329 integrantes de la Policía Nacional apartados por conductas vinculadas con corrupción.

El desglose de los oficiales apartados incluye un coronel, cuatro tenientes coroneles, 18 mayores, 18 capitanes, 22 tenientes y 16 subtenientes.

Caracol Radio informó que las cifras fueron suministradas por la Inspección General de la Policía Nacional. Los datos reflejan que los procesos disciplinarios por corrupción alcanzaron tanto a patrulleros como a integrantes de la escala de mando.

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