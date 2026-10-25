Nueva denuncia sobre el plan de desarrollo de la Alcaldía de Bogotá: se golpearían programas de reciclaje

Hay alerta por los programas de reciclaje en Bogotá por la falta de planes a largo plazo en el plan de financiamiento, según la concejal Heidy Sánchez - crédito Colprensa

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El plan de desarrollo de la Alcaldía de Bogotá recibió una nueva denuncia por cuenta del préstamo que el mandatario Carlos Fernando Galán anunció por parte del Banco Interamericano de Desarrollo, con el objetivo de que se puedan financiar distintos proyectos en la capital.

Según la concejal Heidy Sánchez, uno de los programas golpeados con ese préstamo al BID sería para los recicladores, pues explicó que las metas del Distrito con este sector no son ambiciosas y debilitarían los proyectos para esta población, que no contaría con planes a largo plazo.

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Con respecto al anuncio del alcalde de Bogotá, Galán explicó los alcances de ese crédito, en especial porque uno de sus tres ejes es sobre el manejo de residuos, que ahora es tema de preocupación para la cabildante del Pacto Histórico por cómo se manejaría por parte del Distrito.

“Un saludo a la bandera”

Durante una sesión del Concejo de Bogotá, la cabildante Heidy Sánchez habló acerca del préstamo con el BID y empezó al afirmar que va para un plan de desarrollo que está “desfinanciado” y cuyos objetivos son “de mediano y largo plazo” que no son medibles, sobre todo para la Uaesp.

“Dos de esos programas están relacionados con el fortalecimiento de los recicladores, que se basa en centros de cuidado al reciclador y jornadas de bienestar y capacitación, en lugar de fortalecer las CECAS, financiar a las organizaciones de recicladores y fortalecer sus empresas”, mencionó.

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La concejal Heidy Sánchez, del Pacto Histórico, señaló que no se están fortaleciendo las organizaciones de recicladores en Bogotá - crédito @heidy_up/X

Según la denuncia de la concejal Sánchez, se destinaron 7,7 millones de dólares para dichos talleres, pero “sin metas de aumento de ingresos o de formalización”, además de que se acaba el tiempo para presentar el nuevo esquema de basuras para Bogotá, que es el 1 de noviembre, “y si este plazo no se cumple, resulta que no va a darse en tiempos la licitación del nuevo esquema y pase lo mismo que pasó a principio de año”.

“Posiblemente es que esto se vaya a libre competencia y no bajo la aprobación de un nuevo esquema de áreas de servicio exclusivo, donde tiene que ser incluida la población recicladora que hasta el momento no ha sido citada para participar en la elaboración de este nuevo esquema que será presentado ante la CRA”, dijo.

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Heidy Sánchez criticó las palabras de Carlos Fernando Galán sobre el crédito de USD 150 millones del BID - crédito @heidy_up / Alcaldía de Bogotá

La cabildante del Pacto Histórico finalizó al decir que “este endeudamiento es para hacer talleres simplemente y no para fortalecer a las organizaciones recicladoras que, por ejemplo, dejen de separar en la fuente en el espacio público, que puedan tener espacios dignos, que puedan avanzar en formalización. Esto es más que un saludo a la bandera por parte de esta administración y, por supuesto, es un anuncio que se queda vacío con relación a lo que debería ser Bogotá, por ejemplo, en materia de basuras”.

Los ejes del crédito con el BID

De otro lado, durante el anuncio del crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo, el alcalde Carlos Fernando Galán explicó cada uno de los tres ejes fundamentales del préstamo: “El primero tiene que ver con esfuerzos en revitalización urbana. Vamos a utilizar parte de estos recursos para trabajar en ochenta barrios con iniciativas de revitalización. Eso incluye segmentos viales, vías, incluye parques, renaturalización, sistemas urbanos de drenaje sostenible, precisamente en esos espacios verdes que vamos a intervenir en Bogotá”.

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El segundo eje tiene que ver con el manejo de residuos, que fue criticado por Heidy Sánchez, y el mandatario distrital afirmó que “gracias a estos recursos vamos a poder invertir en reducción de puntos críticos en Bogotá, aquellos puntos donde hay eventualmente residuos de escombros de construcción u otros. En Bogotá se calcula que más de mil toneladas al día son dejadas en el espacio público en ese tipo de puntos”.

A inicios de septiembre, el alcalde Carlos Fernando Galán anunció el préstamo del BID para distintas obras y proyectos en la capital - crédito @CarlosFGalan/X

“Entonces, nos van a ayudar en la intervención de espacios como estos, nos van a ayudar a apoyar a 5.000 recicladores en Bogotá. Bogotá tiene 26.000 y estamos avanzando con centros especiales para que ellos puedan allí separar de manera más organizada los residuos y de esa forma podamos integrar mejor al esquema, entre otras cosas”, añadió.

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Finalmente, el tercer punto del crédito es el “apoyo técnico a catastro en el distrito para tener mejor información, más información para facilitarle los trámites y agilizar los trámites a los ciudadanos alrededor de todo el tema de catastro”.